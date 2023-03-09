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Новости Война
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Россия месяц накапливала ракеты для сегодняшнего удара, - ГУР

ракета,ракети

Во время ракетных обстрелов Украины 9 марта Россия использовала то вооружение, которое могла произвести за месяц.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Были и более массированные ракетные удары, и, в конце концов, интервалы между ними были значительно меньше. Поэтому рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, который они сегодня имеют. Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства. Фактически то, что они могли произвести за месяц, сегодня было потрачено на украинские трансформаторы", - сказал представитель ГУР.

В то же время, он отметил, что интервалы между обстрелами увеличились, и в ближайшее время врагу вряд ли удастся восстановить предыдущую интенсивность атак. "Если мы говорим о "Кинжалах", то речь о десятках. Этого вооружения в России не так много, как устаревших систем С-300, которых у них тысячи. Здесь речь идет, скажем, о более чем 40", - пояснил Юсов.

По его словам, российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами в месяц связан с тем, что россияне пытаются наверстать расходы боеприпасов через производство, но производить в должном количестве они не могут.

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"Калибров" у них осталось 7% от количества, имевшегося в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже через производство тех затрат", - заявил Юсов.

В то же время, он отметил, что Россия пытается использовать все подходы, чтобы обойти санкции, в частности контрабанду, "серые" схемы поставки необходимых комплектующих для производства вооружения.

"Теоретически, частично это могут сделать, но не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности российского военно-промышленного комплекса, особенно в производстве современных видов вооружения, даже когда мы говорим об устаревших", - сказал представитель ГУР.

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Напомним, в ночь на 9 марта российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования, в частности крылатых ракет Х-101/Х-555, X-22, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-31П и X-59, управляемых ракет С-300, а также 6 ракет типа Х -47 "Кинжал". Кроме того, было совершено 8 пусков ударных БПЛА Shahed-136/131.

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крылатые ракеты (889) разведка (4194) ракеты (3616) россия (96200)


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Топ комментарии
+9
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09.03.2023 20:51 Ответить
+9
Порахувати, скільки часу минуло з попереднього масованого удару до сьогоднішнього - це була вкрай складна, аналітична робота, на яку ГУР витратили чимало часу та ресурсів, бо інакше ніхто б і не здогадався, як довго рашисти збирали ракети.
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09.03.2023 20:56 Ответить
+7
Потрібна політична воля керівництва держави. При порошенку була - нептун і вільха. При зе боялись справацировать ***** і глибокоі стурбованості заходу що це може роздратувати раху, новий виток озброєнь і т.д. і т.п.
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09.03.2023 21:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ні щоб оті виробництва ракет розбомбити.
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09.03.2023 20:43 Ответить
Асфальтом?
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09.03.2023 20:59 Ответить
Зарядити туди ''зелену скотобазу''-вони там все порозкрадають!
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09.03.2023 21:02 Ответить
Так что, теперь на Песах ждать?
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09.03.2023 20:43 Ответить
Разведчикам гогилашвили, левченко и примкнушему к ним буданову можно верить!!!
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09.03.2023 20:45 Ответить
Можна! Зєлєнскій же вірить. Нє?
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09.03.2023 20:50 Ответить
Почему московит может собрать крылатую ракету из западных комплектующих, а украинец нет?
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09.03.2023 20:47 Ответить
Тому що кацап має креслення - а ми не маємо.
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09.03.2023 20:50 Ответить
Для чертежей нужен лишь комп и ПО. Хочется верить, что где-то в защищенном бункере инженеры занимаются этой проблемой.
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09.03.2023 20:53 Ответить
А для чого потрібні інженери якщо для креслень потрібно мати лише комп і ПЗ ?
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09.03.2023 21:06 Ответить
Потрібна політична воля керівництва держави. При порошенку була - нептун і вільха. При зе боялись справацировать ***** і глибокоі стурбованості заходу що це може роздратувати раху, новий виток озброєнь і т.д. і т.п.
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09.03.2023 21:06 Ответить
Ігнат, не ждіть, ******* зараз і післязавтра і кожен день. Я підтримую.
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09.03.2023 20:51 Ответить
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09.03.2023 20:51 Ответить
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09.03.2023 20:53 Ответить
Пам'ятаємо і про те, що Київ повинен був впасти за три дні. Прогнозисти ху.ві
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09.03.2023 21:12 Ответить
вообщето прогноз о нападении давался в деталях но зэ-Иуды его игнорили и оскорбляли весь западный мир призывавший к обороне в ответ на что зэ-гниды разминировали мосты
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09.03.2023 21:20 Ответить
Наступні півроку 🤦
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09.03.2023 21:15 Ответить
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09.03.2023 20:55 Ответить
якого року?
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09.03.2023 20:57 Ответить
обещал 22 а теперь в противовес разведке США -обещает в 23
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09.03.2023 21:17 Ответить
Пророки буданови, арєстовичі, експерти, екстрасенси ...... Про кінець війни на полі бою треба питати тих які воюють, від солдата в окопі, комбрига до вищих штабів. Прості солдати ще в перші місяці сказали що це не ато і надовго
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09.03.2023 21:11 Ответить
На месте Байдена, я бі тренировал Ф-22 и АВАКС-ы...
Но видимо или Ермак запретил или ...........(бросаетсяк ыконке Сралина)

да бо реально, ну нахер вот этто - мы поддерживаем и скорбим и опасаемся шо ударят - Ну *** ударили, в сотый раз - Ф-22 и так никто не собьет, помогите(возможно в Мариуполе просили, кто-то, сбейте этих тварей... уже... да уже не надо(падает бронебойная и укрывшиеся погибают))
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09.03.2023 20:51 Ответить
Порахувати, скільки часу минуло з попереднього масованого удару до сьогоднішнього - це була вкрай складна, аналітична робота, на яку ГУР витратили чимало часу та ресурсів, бо інакше ніхто б і не здогадався, як довго рашисти збирали ракети.
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09.03.2023 20:56 Ответить
Якби керівник розвідки не витрачав час на відосики і спілкування з героями-блохерками, може впоралися б швидше. Але ж відповідальність за коміром не сховаєш, а вона так і пре.
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10.03.2023 03:46 Ответить
не вірю, що кацапи можуть збирати ракети. без китайозів там не обходиться
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09.03.2023 21:00 Ответить
Все по ''накатанной'' доріжці
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09.03.2023 21:00 Ответить
Главное сейчас американцам работать над перехватом контрабанды в мордор микросхем и другой электроники. Те, кто в это ввязывается должны терять активы и преследоваться уголовно по всему миру. Тогда среди поставщиков страны-террориста останутся только террористы и преступные синдикаты.
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09.03.2023 21:00 Ответить
навіть якщо зараз раптово зупиниться все виробництво кацапоракет, то вони ще роками будуть отак от кошмарити нас запасами совкових ракет.
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09.03.2023 21:09 Ответить
Гиперзвука совкового нет, а остальные со воеменем научимся сбивать на 90%
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10.03.2023 00:57 Ответить
Скоро, дуже скоро, Залужний виебнеться і вам, кацапушки, песда. Копите пакєти.
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09.03.2023 21:01 Ответить
І скільки ж у нас подібних підрахуїв?
******* усе, вумні - все знають наперед. Проти них Ванга - баба з базару, а Нострадамус - старець звідти ж.
Краще б не ділили шкіру недобитого ведмедя, а поділилися б новиною - скільки носіїв, аеродромів чи пілотів закобзонено.
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09.03.2023 21:10 Ответить
Та є дешевші методи : ********* соколи перед вильотом жеруть жирний сніданок, за гроші мож знайти щоб ім ціаністого калію підсипали
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09.03.2023 21:16 Ответить
А краще там запити метиловим спиртом і клізьма на відро *********.
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09.03.2023 22:09 Ответить
Були б нормальні санкції, вони б їх півроку виробляли.
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09.03.2023 21:15 Ответить
Москалі і без американських мікрочіпів знайдуть вихід. Хезбола з водопровідних труб робить ракети. А уявіть що москалі поріжуть метрові труби непрацюючих газопроводів, набють туди тону тротили і кілька бочок пороху - от і вся вундервафля.
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09.03.2023 21:21 Ответить
А что мог привезти из Сирии сухогруз, который был под завязку? Не эти ли ракеты?
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09.03.2023 21:20 Ответить
Точно - зняли калібри з середземноморськоі ескадри і перевезли в окупований севастопіль.
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09.03.2023 21:23 Ответить
Може так, а може й ні.
ГУРМО, як джерело їнформації, знецінено та дескредитовано виступами та діями Буданова.
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09.03.2023 21:36 Ответить
Сегодня руссофашисты обстреляли ракетами Украину. И сегодня, 9 марта, 79 лет назад, в 1944 году советская авиация бомбила г. Таллинн, сбросила на город свыше 3000 бомб. В ходе двух волн атак было полностью разрушено свыше 1500 зданий, более 3000 домов получили повреждения. Это составляло около трети жилых помещений Таллинна того времени. Погибли сотни горожан, без крыши над головой остались 20 000 человек.
Почерк фашистов остается таким же и после 79 лет..
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09.03.2023 21:59 Ответить
Моя семья из за этого налёта лишилась дома, в Кадриорге.
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09.03.2023 22:05 Ответить
А якщо місяць утюжити військові заводи Московії, то не накопичить.
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10.03.2023 01:56 Ответить
 
 