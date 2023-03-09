Россия месяц накапливала ракеты для сегодняшнего удара, - ГУР

Во время ракетных обстрелов Украины 9 марта Россия использовала то вооружение, которое могла произвести за месяц.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Были и более массированные ракетные удары, и, в конце концов, интервалы между ними были значительно меньше. Поэтому рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, который они сегодня имеют. Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства. Фактически то, что они могли произвести за месяц, сегодня было потрачено на украинские трансформаторы", - сказал представитель ГУР.

В то же время, он отметил, что интервалы между обстрелами увеличились, и в ближайшее время врагу вряд ли удастся восстановить предыдущую интенсивность атак. "Если мы говорим о "Кинжалах", то речь о десятках. Этого вооружения в России не так много, как устаревших систем С-300, которых у них тысячи. Здесь речь идет, скажем, о более чем 40", - пояснил Юсов.

По его словам, российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами в месяц связан с тем, что россияне пытаются наверстать расходы боеприпасов через производство, но производить в должном количестве они не могут.

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"Калибров" у них осталось 7% от количества, имевшегося в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже через производство тех затрат", - заявил Юсов.

В то же время, он отметил, что Россия пытается использовать все подходы, чтобы обойти санкции, в частности контрабанду, "серые" схемы поставки необходимых комплектующих для производства вооружения.

"Теоретически, частично это могут сделать, но не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности российского военно-промышленного комплекса, особенно в производстве современных видов вооружения, даже когда мы говорим об устаревших", - сказал представитель ГУР.

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Напомним, в ночь на 9 марта российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования, в частности крылатых ракет Х-101/Х-555, X-22, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-31П и X-59, управляемых ракет С-300, а также 6 ракет типа Х -47 "Кинжал". Кроме того, было совершено 8 пусков ударных БПЛА Shahed-136/131.