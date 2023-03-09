Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Утром 9 марта ВС РФ осуществили ракетный обстрел и атаку дронами по Днепровскому, Павлоградскому, Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины.

Об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 9 марта 2023 года ВС РФ совершили ракетный обстрел и атаку дронами по Днепровскому, Павлоградскому, Криворожскому и Никопольскому районам.

В Павлоградском районе один человек погиб, двое пострадали.

В результате артобстрела Красногригорьевской громады Никопольского района погиб местный житель, двое получили ранения.

В результате массированной атаки повреждены дома, хозяйственные постройки, объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия, авто, линии электропередач и водопровод", - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора. На местах работают работники ГСЧС и правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками, ракетами и артиллерией, 2 человека погибли, 4 - пострадали

















