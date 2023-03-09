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Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Утром 9 марта ВС РФ осуществили ракетный обстрел и атаку дронами по Днепровскому, Павлоградскому, Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины.

Об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 9 марта 2023 года ВС РФ совершили ракетный обстрел и атаку дронами по Днепровскому, Павлоградскому, Криворожскому и Никопольскому районам.

В Павлоградском районе один человек погиб, двое пострадали.

В результате артобстрела Красногригорьевской громады Никопольского района погиб местный житель, двое получили ранения.

В результате массированной атаки повреждены дома, хозяйственные постройки, объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия, авто, линии электропередач и водопровод", - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора. На местах работают работники ГСЧС и правоохранители.

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Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине 01
Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине 02
Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине 03
Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине 04
Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине 05
Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине 06
Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине 07
Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине 08
Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине 09

обстрел (27885) ракеты (3616) дроны (4116) Офис Генпрокурора (2498) Днепропетровская область (4086)


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neljudy kazaps`ski skil´ky gorja zavdaly vy Ukraini 😪
6ob vam bulo take same x 100
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09.03.2023 13:58 Ответить
Та ракета шо горить - недалеко від мого будинку впала, не вибухнула, потім була утилізована.
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09.03.2023 14:08 Ответить
победили три сарая ..обшивку из фольги и совко сарай пустой из бетона..3 й ватный рейх
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09.03.2023 14:33 Ответить
Це тут конкретно, а скільки біди і горя в цілому по країні від цього комплексного обстрілу
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09.03.2023 16:47 Ответить
мляяяяя,
я не знаю, но просто тех кто это срав.нивает с Рейхом.
я демократ и т.д., но реально, красножопых и Рейх(№4) срав.нивать..... только ..... недалекие могут
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09.03.2023 16:50 Ответить
Суцільні військові об'єкти, курва!
Виродки кацапські, генетичні відходи цивілізації...
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09.03.2023 15:09 Ответить
 
 