Последствия ракетных обстрелов и атаки дронами на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
Утром 9 марта ВС РФ осуществили ракетный обстрел и атаку дронами по Днепровскому, Павлоградскому, Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины.
Об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Утром 9 марта 2023 года ВС РФ совершили ракетный обстрел и атаку дронами по Днепровскому, Павлоградскому, Криворожскому и Никопольскому районам.
В Павлоградском районе один человек погиб, двое пострадали.
В результате артобстрела Красногригорьевской громады Никопольского района погиб местный житель, двое получили ранения.
В результате массированной атаки повреждены дома, хозяйственные постройки, объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия, авто, линии электропередач и водопровод", - говорится в сообщении.
Как отметили в Офисе Генпрокурора, при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора. На местах работают работники ГСЧС и правоохранители.
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6ob vam bulo take same x 100
я не знаю, но просто тех кто это срав.нивает с Рейхом.
я демократ и т.д., но реально, красножопых и Рейх(№4) срав.нивать..... только ..... недалекие могут
Виродки кацапські, генетичні відходи цивілізації...