Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Вранці 9 березня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл та атаку дронами по Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 9 березня 2023 року ЗС РФ здійснили ракетний обстріл та атаку дронами по Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.



У Павлоградському районі одна людина загинула, двоє постраждали.



Внаслідок артобстрілу Червоногригорівської громади Нікопольського району загинув місцевий мешканець, двоє – отримали поранення.



У результаті масованої атаки пошкоджено будинки, господарські споруди, об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства, авто, лінії електропередач і водогін", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. На місцях працюють працівники ДСНС та правоохоронці.

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