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Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Вранці 9 березня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл та атаку дронами по Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 9 березня 2023 року ЗС РФ здійснили ракетний обстріл та атаку дронами по Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

У Павлоградському районі одна людина загинула, двоє постраждали.

Внаслідок артобстрілу Червоногригорівської громади Нікопольського району загинув місцевий мешканець, двоє – отримали поранення.

У результаті масованої атаки пошкоджено будинки, господарські споруди, об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства, авто, лінії електропередач і водогін", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. На місцях працюють працівники ДСНС та правоохоронці.

Читайте також: Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами та артилерією, 2 людини загинули, 4 - постраждали

Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині 01
Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині 02
Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині 03
Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині 04
Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині 05
Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині 06
Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині 07
Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині 08
Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині 09

Автор: 

обстріл (29234) ракети (4075) дрони (4920) Офіс Генпрокурора (3282) Дніпропетровська область (3869)


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neljudy kazaps`ski skil´ky gorja zavdaly vy Ukraini 😪
6ob vam bulo take same x 100
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09.03.2023 13:58 Відповісти
Та ракета шо горить - недалеко від мого будинку впала, не вибухнула, потім була утилізована.
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09.03.2023 14:08 Відповісти
победили три сарая ..обшивку из фольги и совко сарай пустой из бетона..3 й ватный рейх
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09.03.2023 14:33 Відповісти
Це тут конкретно, а скільки біди і горя в цілому по країні від цього комплексного обстрілу
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09.03.2023 16:47 Відповісти
мляяяяя,
я не знаю, но просто тех кто это срав.нивает с Рейхом.
я демократ и т.д., но реально, красножопых и Рейх(№4) срав.нивать..... только ..... недалекие могут
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09.03.2023 16:50 Відповісти
Суцільні військові об'єкти, курва!
Виродки кацапські, генетичні відходи цивілізації...
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09.03.2023 15:09 Відповісти
 
 