Наслідки ракетного обстрілу та атаки дронами на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Вранці 9 березня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл та атаку дронами по Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини.
Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Вранці 9 березня 2023 року ЗС РФ здійснили ракетний обстріл та атаку дронами по Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.
У Павлоградському районі одна людина загинула, двоє постраждали.
Внаслідок артобстрілу Червоногригорівської громади Нікопольського району загинув місцевий мешканець, двоє – отримали поранення.
У результаті масованої атаки пошкоджено будинки, господарські споруди, об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства, авто, лінії електропередач і водогін", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Офісі Генпрокурора, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. На місцях працюють працівники ДСНС та правоохоронці.
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6ob vam bulo take same x 100
я не знаю, но просто тех кто это срав.нивает с Рейхом.
я демократ и т.д., но реально, красножопых и Рейх(№4) срав.нивать..... только ..... недалекие могут
Виродки кацапські, генетичні відходи цивілізації...