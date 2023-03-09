Росія місяць накопичувала ракети для сьогоднішнього удару, - ГУР

Під час ракетного обстрілу України 9 березня Росія використала те озброєння, яке могла виробити за місяць.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Були і більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Тому рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори", - сказав представник ГУР.

Водночас він зауважив, що інтервали між обстрілами збільшилися, і найближчим часом ворогу навряд чи вдасться відновити попередню інтенсивність атак. "Якщо ми говоримо про "Кинджали", то мова про десятки. Цього озброєння у Росії не так багато, як застарілих систем С-300, яких у них тисячі. Тут ідеться, скажімо, про понад 40", - пояснив Юсов.

За його словами, російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами у місяць пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.

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"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - заявив Юсов.

Водночас він зауважив, що Росія намагається використовувати всі підходи, щоб обійти санкції, зокрема контрабанду, "сірі" схеми постачання необхідних складових для виробництва озброєння.

"Теоретично, частково це може вдаватися, але не в тих обсягах, які задовольняли б потреби російського військово-промисловго комплексу, особливо у виробництві сучасних видів озброєння, навіть коли ми говоримо про застарілі", - сказав представник ГУР.

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Нагадуємо, у ніч проти 9 березня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, зокрема крилатих ракет Х-101/Х-555, X-22, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-31П і X-59, керованих ракет С-300, а також 6 ракет типу Х-47 "Кинджал". Крім того, було здійснено 8 пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.