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Новини Війна
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Росія місяць накопичувала ракети для сьогоднішнього удару, - ГУР

ракета,ракети

Під час ракетного обстрілу України 9 березня Росія використала те озброєння, яке могла виробити за місяць.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Були і більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Тому рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори", - сказав представник ГУР.

Водночас він зауважив, що інтервали між обстрілами збільшилися, і найближчим часом ворогу навряд чи вдасться відновити попередню інтенсивність атак. "Якщо ми говоримо про "Кинджали", то мова про десятки. Цього озброєння у Росії не так багато, як застарілих систем С-300, яких у них тисячі. Тут ідеться, скажімо, про понад 40", - пояснив Юсов.

За його словами, російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами у місяць пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вперше вдарили ракетами різних типів, цього разу випустили 6 "Кинджалів", - Ігнат

"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - заявив Юсов.

Водночас він зауважив, що Росія намагається використовувати всі підходи, щоб обійти санкції, зокрема контрабанду, "сірі" схеми постачання необхідних складових для виробництва озброєння.

"Теоретично, частково це може вдаватися, але не в тих обсягах, які задовольняли б потреби російського військово-промисловго комплексу, особливо у виробництві сучасних видів озброєння, навіть коли ми говоримо про застарілі", - сказав представник ГУР.

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Нагадуємо, у ніч проти 9 березня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, зокрема крилатих ракет Х-101/Х-555, X-22, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-31П і X-59, керованих ракет С-300, а також 6 ракет типу Х-47 "Кинджал". Крім того, було здійснено 8 пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

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крилаті ракети (1081) розвідка (3882) ракети (4075) росія (66104)


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Топ коментарі
+9
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09.03.2023 20:51 Відповісти
+9
Порахувати, скільки часу минуло з попереднього масованого удару до сьогоднішнього - це була вкрай складна, аналітична робота, на яку ГУР витратили чимало часу та ресурсів, бо інакше ніхто б і не здогадався, як довго рашисти збирали ракети.
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09.03.2023 20:56 Відповісти
+7
Потрібна політична воля керівництва держави. При порошенку була - нептун і вільха. При зе боялись справацировать ***** і глибокоі стурбованості заходу що це може роздратувати раху, новий виток озброєнь і т.д. і т.п.
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09.03.2023 21:06 Відповісти
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Ні щоб оті виробництва ракет розбомбити.
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09.03.2023 20:43 Відповісти
Асфальтом?
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09.03.2023 20:59 Відповісти
Зарядити туди ''зелену скотобазу''-вони там все порозкрадають!
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09.03.2023 21:02 Відповісти
Так что, теперь на Песах ждать?
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09.03.2023 20:43 Відповісти
Разведчикам гогилашвили, левченко и примкнушему к ним буданову можно верить!!!
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09.03.2023 20:45 Відповісти
Можна! Зєлєнскій же вірить. Нє?
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09.03.2023 20:50 Відповісти
Почему московит может собрать крылатую ракету из западных комплектующих, а украинец нет?
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09.03.2023 20:47 Відповісти
Тому що кацап має креслення - а ми не маємо.
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09.03.2023 20:50 Відповісти
Для чертежей нужен лишь комп и ПО. Хочется верить, что где-то в защищенном бункере инженеры занимаются этой проблемой.
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09.03.2023 20:53 Відповісти
А для чого потрібні інженери якщо для креслень потрібно мати лише комп і ПЗ ?
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09.03.2023 21:06 Відповісти
Потрібна політична воля керівництва держави. При порошенку була - нептун і вільха. При зе боялись справацировать ***** і глибокоі стурбованості заходу що це може роздратувати раху, новий виток озброєнь і т.д. і т.п.
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09.03.2023 21:06 Відповісти
Ігнат, не ждіть, ******* зараз і післязавтра і кожен день. Я підтримую.
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09.03.2023 20:51 Відповісти
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09.03.2023 20:51 Відповісти
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09.03.2023 20:53 Відповісти
Пам'ятаємо і про те, що Київ повинен був впасти за три дні. Прогнозисти ху.ві
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09.03.2023 21:12 Відповісти
вообщето прогноз о нападении давался в деталях но зэ-Иуды его игнорили и оскорбляли весь западный мир призывавший к обороне в ответ на что зэ-гниды разминировали мосты
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09.03.2023 21:20 Відповісти
Наступні півроку 🤦
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09.03.2023 21:15 Відповісти
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09.03.2023 20:55 Відповісти
якого року?
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09.03.2023 20:57 Відповісти
обещал 22 а теперь в противовес разведке США -обещает в 23
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09.03.2023 21:17 Відповісти
Пророки буданови, арєстовичі, експерти, екстрасенси ...... Про кінець війни на полі бою треба питати тих які воюють, від солдата в окопі, комбрига до вищих штабів. Прості солдати ще в перші місяці сказали що це не ато і надовго
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09.03.2023 21:11 Відповісти
На месте Байдена, я бі тренировал Ф-22 и АВАКС-ы...
Но видимо или Ермак запретил или ...........(бросаетсяк ыконке Сралина)

да бо реально, ну нахер вот этто - мы поддерживаем и скорбим и опасаемся шо ударят - Ну *** ударили, в сотый раз - Ф-22 и так никто не собьет, помогите(возможно в Мариуполе просили, кто-то, сбейте этих тварей... уже... да уже не надо(падает бронебойная и укрывшиеся погибают))
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09.03.2023 20:51 Відповісти
Порахувати, скільки часу минуло з попереднього масованого удару до сьогоднішнього - це була вкрай складна, аналітична робота, на яку ГУР витратили чимало часу та ресурсів, бо інакше ніхто б і не здогадався, як довго рашисти збирали ракети.
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09.03.2023 20:56 Відповісти
Якби керівник розвідки не витрачав час на відосики і спілкування з героями-блохерками, може впоралися б швидше. Але ж відповідальність за коміром не сховаєш, а вона так і пре.
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10.03.2023 03:46 Відповісти
не вірю, що кацапи можуть збирати ракети. без китайозів там не обходиться
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09.03.2023 21:00 Відповісти
Все по ''накатанной'' доріжці
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09.03.2023 21:00 Відповісти
Главное сейчас американцам работать над перехватом контрабанды в мордор микросхем и другой электроники. Те, кто в это ввязывается должны терять активы и преследоваться уголовно по всему миру. Тогда среди поставщиков страны-террориста останутся только террористы и преступные синдикаты.
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09.03.2023 21:00 Відповісти
навіть якщо зараз раптово зупиниться все виробництво кацапоракет, то вони ще роками будуть отак от кошмарити нас запасами совкових ракет.
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09.03.2023 21:09 Відповісти
Гиперзвука совкового нет, а остальные со воеменем научимся сбивать на 90%
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10.03.2023 00:57 Відповісти
Скоро, дуже скоро, Залужний виебнеться і вам, кацапушки, песда. Копите пакєти.
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09.03.2023 21:01 Відповісти
І скільки ж у нас подібних підрахуїв?
******* усе, вумні - все знають наперед. Проти них Ванга - баба з базару, а Нострадамус - старець звідти ж.
Краще б не ділили шкіру недобитого ведмедя, а поділилися б новиною - скільки носіїв, аеродромів чи пілотів закобзонено.
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09.03.2023 21:10 Відповісти
Та є дешевші методи : ********* соколи перед вильотом жеруть жирний сніданок, за гроші мож знайти щоб ім ціаністого калію підсипали
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09.03.2023 21:16 Відповісти
А краще там запити метиловим спиртом і клізьма на відро *********.
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09.03.2023 22:09 Відповісти
Були б нормальні санкції, вони б їх півроку виробляли.
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09.03.2023 21:15 Відповісти
Москалі і без американських мікрочіпів знайдуть вихід. Хезбола з водопровідних труб робить ракети. А уявіть що москалі поріжуть метрові труби непрацюючих газопроводів, набють туди тону тротили і кілька бочок пороху - от і вся вундервафля.
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09.03.2023 21:21 Відповісти
А что мог привезти из Сирии сухогруз, который был под завязку? Не эти ли ракеты?
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09.03.2023 21:20 Відповісти
Точно - зняли калібри з середземноморськоі ескадри і перевезли в окупований севастопіль.
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09.03.2023 21:23 Відповісти
Може так, а може й ні.
ГУРМО, як джерело їнформації, знецінено та дескредитовано виступами та діями Буданова.
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09.03.2023 21:36 Відповісти
Сегодня руссофашисты обстреляли ракетами Украину. И сегодня, 9 марта, 79 лет назад, в 1944 году советская авиация бомбила г. Таллинн, сбросила на город свыше 3000 бомб. В ходе двух волн атак было полностью разрушено свыше 1500 зданий, более 3000 домов получили повреждения. Это составляло около трети жилых помещений Таллинна того времени. Погибли сотни горожан, без крыши над головой остались 20 000 человек.
Почерк фашистов остается таким же и после 79 лет..
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09.03.2023 21:59 Відповісти
Моя семья из за этого налёта лишилась дома, в Кадриорге.
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09.03.2023 22:05 Відповісти
А якщо місяць утюжити військові заводи Московії, то не накопичить.
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10.03.2023 01:56 Відповісти
 
 