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Новости Газовая война Санкции против России
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Еврокомиссар по энергетике Симсон призвала отказаться от сжиженного российского газа: просит не подписывать новые контракты

сімсон,кадрі

Страны и компании Европейского Союза не должны подписывать новые контракты на покупку российского сжиженного газа.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Агентство отмечает, что поставки российского сжиженного природного газа в Европу увеличились в прошлом году – до 22 миллиардов кубометров по сравнению с примерно 16 миллиардами кубометров в 2021 году.

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"Я призываю все государства-члены и все компании прекратить покупать российский СПГ и не подписывать никаких новых газовых контрактов с Россией по истечении срока действия существующих контрактов", – сказала Симсон в Европарламенте.

По ее словам, это может успокоить других поставщиков газа, с которыми Европа пытается вести переговоры.

"Мы можем и должны полностью избавиться от российского газа как можно быстрее, не забывая при этом о безопасности наших поставок", – сказала Симсон.

Россия по-прежнему поставляет некоторое количество трубопроводного газа в Европу через Украину, что в этом году составит 20 млрд кубометров, если нынешние потоки останутся стабильными.

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Международное энергетическое агентство предупредило, что если Москва сократит эти поставки, Китай приобретет больше СПГ на мировых рынках, а следующая зима будет очень холодной, Европа может столкнуться с нехваткой топлива. Поэтому крайне важно, чтобы правительства продолжали усилия по энергосбережению и развитию возобновляемых источников энергии.

Автор: 

Газ (10237) Еврокомиссия (1471) россия (96200) санкции (11475) Евросоюз (17274)


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хай їдять його
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09.03.2023 22:12 Ответить
І це дуже вчасне і правильне рішення, бо московії газ і нафта мізки знесли, вони думали, що цим куплять весь світ, прикриваючи знищеннням цілих народів.
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09.03.2023 22:13 Ответить
Мізків там і не було.
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09.03.2023 22:15 Ответить
Войну можно было остановить отрезав рашку от всех рынков запада, чтобы у них не было возможности ни купить, ни продать. Чтобы перед бункерным стал выбор -куда последние деньги тратить, на войну или на бюджетников.
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09.03.2023 22:16 Ответить
Експорт зрідженого природного газу (СПГ) продовжуватиме стимулювати зростання експорту природного газу США протягом наступних двох років, згідно з EIA нещодавно опублікованим короткостроковим енергетичним прогнозом.

EIA прогнозує, що експорт американського СПГ зросте через високий світовий попит, оскільки СПГ продовжить витісняти трубопровідний експорт природного газу з Росії до Європи. Поки що в цьому році м'які зимові температури і більш повне, ніж в середньому, зберігання призвели до зниження цін на СПГ, що може стати стимулом для імпорту більшої кількості СПГ.
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09.03.2023 22:26 Ответить
А за чей тогда счёт кацапы харчеваться то будут.
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09.03.2023 23:21 Ответить
Дякуємо, пані Сімсон.
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09.03.2023 23:50 Ответить
 
 