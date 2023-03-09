Еврокомиссар по энергетике Симсон призвала отказаться от сжиженного российского газа: просит не подписывать новые контракты

Страны и компании Европейского Союза не должны подписывать новые контракты на покупку российского сжиженного газа.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Агентство отмечает, что поставки российского сжиженного природного газа в Европу увеличились в прошлом году – до 22 миллиардов кубометров по сравнению с примерно 16 миллиардами кубометров в 2021 году.

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"Я призываю все государства-члены и все компании прекратить покупать российский СПГ и не подписывать никаких новых газовых контрактов с Россией по истечении срока действия существующих контрактов", – сказала Симсон в Европарламенте.

По ее словам, это может успокоить других поставщиков газа, с которыми Европа пытается вести переговоры.

"Мы можем и должны полностью избавиться от российского газа как можно быстрее, не забывая при этом о безопасности наших поставок", – сказала Симсон.

Россия по-прежнему поставляет некоторое количество трубопроводного газа в Европу через Украину, что в этом году составит 20 млрд кубометров, если нынешние потоки останутся стабильными.

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Международное энергетическое агентство предупредило, что если Москва сократит эти поставки, Китай приобретет больше СПГ на мировых рынках, а следующая зима будет очень холодной, Европа может столкнуться с нехваткой топлива. Поэтому крайне важно, чтобы правительства продолжали усилия по энергосбережению и развитию возобновляемых источников энергии.