РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11370 посетителей онлайн
Новости Война
1 095 6

Россия обстрелами сознательно создает критические ситуации на атомных объектах Украины, - Зеленский

заес,аес,запорізька

Россия намеренно идет на создание критических ситуаций на атомных электростанциях Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате этого удара Запорожская атомная станция была вновь отсоединена от энергосети. Это критическая ситуация. И Россия сознательно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником любых отношений в атомной сфере. А значит, чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями, тем безопаснее будет миру", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "нельзя оставить государству-террористу никакой возможности использовать какие-либо атомные объекты где угодно в мире для террора".

Также читайте: Войска РФ проводят ротацию с целью возобновления наступления на Угледар, - ISW

АЭС (546) Зеленский Владимир (20889) атомная энергетика (294)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В часи Порошенка підрив наших військових складів дронами і диверсантами ворога приписувалися виключно 5-му Президенту України.

Чому Мосейчук на Г+Г не істерить, що вибухи на ТЕС і підстанціях, обстріли ЗАЕС справа рук Зеленського?

Що раптом помінялося?
показать весь комментарий
10.03.2023 00:57 Ответить
Порошенку ніхто нічого такого не "приписував". Його звинувачували в тому що посадові особи відповідальні за безпеку складів не були покарані і належних заходів для захисту складів не було вжито. І це призвело до знищення 5 чи 7 (не памятаю) великих армійських складів.
показать весь комментарий
10.03.2023 03:23 Ответить
А належним чином це як?, і Порошенко винуватий що не було належного захисту?
показать весь комментарий
10.03.2023 07:14 Ответить
А чому Зеленський скаржиться? Вова, візьми та віддай наказ ЗСУ почати пострілювати (так, злегка) у бік Курської АЕС (наприклад), хто тебе в чомусь звинуватить?
показать весь комментарий
10.03.2023 04:32 Ответить
..ядерный шантаж тварей с болот мацковии..
показать весь комментарий
10.03.2023 09:52 Ответить
рюзке твари видимо не осознали,что ВСУ будут вынуждены взорвать аэс на болотах мацковии
показать весь комментарий
10.03.2023 09:55 Ответить
 
 