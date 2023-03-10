Россия обстрелами сознательно создает критические ситуации на атомных объектах Украины, - Зеленский

Россия намеренно идет на создание критических ситуаций на атомных электростанциях Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате этого удара Запорожская атомная станция была вновь отсоединена от энергосети. Это критическая ситуация. И Россия сознательно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником любых отношений в атомной сфере. А значит, чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями, тем безопаснее будет миру", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "нельзя оставить государству-террористу никакой возможности использовать какие-либо атомные объекты где угодно в мире для террора".

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