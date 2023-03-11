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Россия планирует новые протесты в Молдове, чтобы свергнуть правительство, - Белый дом

протест,молдова

Разведка США получила информацию, указывающую на подготовку российскими спецслужбами новых акций протестов в Молдове с целью расшатывания ситуации и свержения правительства этой страны.

Об этом заявил на пресс-брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"В то время как Молдова продолжает интегрироваться в Европу, по нашим оценкам, Россия пытается ослабить ее правительство с вероятной конечной целью увидеть в столице государства более дружественную к России администрацию", - сказал он.

По словам Кирби, с российской стороны проходят "попытки инсценировать и использовать протесты в Молдове" с целью "фабрикации восстания" против правительства. Кроме того, по оценкам американской разведки группа россиян проводит подготовку новых демонстраций в стране.

"За прошлые годы мы видели, как Россия пыталась дестабилизировать другие европейские страны, но потерпела неудачу", - отметил он, вспомнив события в Черногории 2016 года.

Читайте: США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове

Представитель Белого дома также отметил, что россияне стремятся создать информационную путаницу по ситуации в регионе.

"Например, мы видели, как представители российской власти утверждали, будто Украина планирует атаковать сепаратистский регион Приднестровья. Позвольте мне сказать четко: эти упреки необоснованны, они неправдивы", - подчеркнул Кирби.

В этом контексте представитель администрации Байдена проинформировал, что Соединенные Штаты предпринимают ряд шагов, чтобы не дать России дестабилизировать Молдову. Это, по его словам, включает в себя тесное сотрудничество США с правительством РМ, введение санкций против всех причастных к усилиям по дестабилизации, в том числе олигархов и коррумпированных политиков. Кроме того, Штаты предоставит Молдове $265 миллионов экстренной поддержки в связи с войной России против Украины.

Также читайте: Зеленский о Молдове и агрессии РФ: "Чего россияне боятся? Что может сделать Кишинев, захватить Москву? Смешно"

Молдова (1886) протест (5866) россия (96216) США (27166) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+12
План "Шатун" для Молдови. Ми це вже проходили.
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10.03.2023 23:16 Ответить
+9
в Молдові повно упоротих ватників! Я, якось, замовив екскурсію, так зʼявилася тьотя, яка 3 години розказувала мені, як гарно було жити в радянському союзі, час від часу вставляючи у вигляді коми, розповідь, безпосередньо про зміст екскурсії!
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10.03.2023 23:24 Ответить
+9
Новини від "Жмурінформбюро"
«Під Запоріжжям щастя зустрічі з рідними і, разом з тим, суттєве фінансове благополуччя в родини расєян було забезпечено звірятам в районі Полог, де, с@ка, вони настирливо лізуть на прибиті точки. Що ними рухає - х@р його знає. Але нас - влаштовує.

В районі Бердянська - чергове місце компактного проживання, стало місцем братської могили. Жилі долго і счастліво (закреслено!) і здохлі в одін дєнь. Поблизу Кам'янки знову вдало піймали полум'яний Прівєт гості з гір»
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10.03.2023 23:48 Ответить
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План "Шатун" для Молдови. Ми це вже проходили.
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10.03.2023 23:16 Ответить
в Молдові повно упоротих ватників! Я, якось, замовив екскурсію, так зʼявилася тьотя, яка 3 години розказувала мені, як гарно було жити в радянському союзі, час від часу вставляючи у вигляді коми, розповідь, безпосередньо про зміст екскурсії!
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10.03.2023 23:24 Ответить
Яка несподіванка! Хто би міг подумати
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10.03.2023 23:24 Ответить
Вот негодяи. Что они себе позволяют? Возмутительно!
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10.03.2023 23:27 Ответить
Новини від "Жмурінформбюро"
«Під Запоріжжям щастя зустрічі з рідними і, разом з тим, суттєве фінансове благополуччя в родини расєян було забезпечено звірятам в районі Полог, де, с@ка, вони настирливо лізуть на прибиті точки. Що ними рухає - х@р його знає. Але нас - влаштовує.

В районі Бердянська - чергове місце компактного проживання, стало місцем братської могили. Жилі долго і счастліво (закреслено!) і здохлі в одін дєнь. Поблизу Кам'янки знову вдало піймали полум'яний Прівєт гості з гір»
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10.03.2023 23:48 Ответить
раССея, може планувати тільки як корочше пійти Н.А.Х.У.Й. Більш ця недокраїна не на що не здатне.
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10.03.2023 23:51 Ответить
Кремлівське бидло кругом свого носа пхає 😠
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10.03.2023 23:57 Ответить
О чем украинские спецслужбы сообщили ещё месяц назад, значит инфу американцы перепроверили и все ок. Надо отметить что украинские спецслужбы уже не то жалкое довоенное (до 2014г, естественно) посмешище и не раз вертели кацапов на трубе.
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11.03.2023 00:45 Ответить
Уряд має бути повалений в Грузії, але аж ніяк не в Молдові.
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11.03.2023 08:44 Ответить
 
 