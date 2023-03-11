Россия планирует новые протесты в Молдове, чтобы свергнуть правительство, - Белый дом

Разведка США получила информацию, указывающую на подготовку российскими спецслужбами новых акций протестов в Молдове с целью расшатывания ситуации и свержения правительства этой страны.

Об этом заявил на пресс-брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"В то время как Молдова продолжает интегрироваться в Европу, по нашим оценкам, Россия пытается ослабить ее правительство с вероятной конечной целью увидеть в столице государства более дружественную к России администрацию", - сказал он.

По словам Кирби, с российской стороны проходят "попытки инсценировать и использовать протесты в Молдове" с целью "фабрикации восстания" против правительства. Кроме того, по оценкам американской разведки группа россиян проводит подготовку новых демонстраций в стране.

"За прошлые годы мы видели, как Россия пыталась дестабилизировать другие европейские страны, но потерпела неудачу", - отметил он, вспомнив события в Черногории 2016 года.

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Представитель Белого дома также отметил, что россияне стремятся создать информационную путаницу по ситуации в регионе.

"Например, мы видели, как представители российской власти утверждали, будто Украина планирует атаковать сепаратистский регион Приднестровья. Позвольте мне сказать четко: эти упреки необоснованны, они неправдивы", - подчеркнул Кирби.

В этом контексте представитель администрации Байдена проинформировал, что Соединенные Штаты предпринимают ряд шагов, чтобы не дать России дестабилизировать Молдову. Это, по его словам, включает в себя тесное сотрудничество США с правительством РМ, введение санкций против всех причастных к усилиям по дестабилизации, в том числе олигархов и коррумпированных политиков. Кроме того, Штаты предоставит Молдове $265 миллионов экстренной поддержки в связи с войной России против Украины.

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