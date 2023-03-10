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Новини
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Росія планує нові протести в Молдові, аби повалити уряд, - Білий дім

протест,молдова

Розвідка США здобула інформацію, яка вказує на підготовку російськими спецслужбами нових акцій протестів у Молдові з метою розхитування ситуації та повалення уряду цієї країни.

Про це заявив на пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"У той час як Молдова продовжує інтегруватися в Європу, за нашими оцінками, росія намагається послабити її уряд з імовірною кінцевою метою побачити в столиці держави більш дружню до росії адміністрацію", - сказав він.

За словами Кірбі, з російського боку відбуваються "спроби інсценувати та використати протести в Молдові" з метою "фабрикації повстання" проти уряду. Крім того, за оцінками американської розвідки, група росіян проводить підготовку нових демонстрацій у країні.

"За минулі роки ми бачили, як росія намагалася дестабілізувати інші європейські країни, але зазнала невдачі", - зазначив він, згадавши події у Чорногорії 2016 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові

Представник Білого дому також зауважив, що росіяни прагнуть створити інформаційну плутанину щодо ситуації в регіоні.

"Наприклад, ми бачили, як представники російської влади стверджували, ніби Україна планує атакувати сепаратистський регіон Придністров’я. Дозвольте мені сказати чітко: ці закиди є необґрунтованими, вони неправдиві", - підкреслив Кірбі.

У цьому контексті представник адміністрації Байдена поінформував, що Сполучені Штати роблять низку кроків, аби не дати росії дестабілізувати Молдову. Це, за його словами, включає тісну співпрацю США з урядом РМ, введення санкцій проти всіх причетних до зусиль з дестабілізації, у тому числі олігархів та корумпованих політиків. Крім того, Штати нададуть Молдові $265 мільйонів екстреної підтримки у зв’язку з війною рф проти України.

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Автор: 

Молдова (2088) протест (2407) росія (66104) США (23426) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+12
План "Шатун" для Молдови. Ми це вже проходили.
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10.03.2023 23:16 Відповісти
+9
в Молдові повно упоротих ватників! Я, якось, замовив екскурсію, так зʼявилася тьотя, яка 3 години розказувала мені, як гарно було жити в радянському союзі, час від часу вставляючи у вигляді коми, розповідь, безпосередньо про зміст екскурсії!
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10.03.2023 23:24 Відповісти
+9
Новини від "Жмурінформбюро"
«Під Запоріжжям щастя зустрічі з рідними і, разом з тим, суттєве фінансове благополуччя в родини расєян було забезпечено звірятам в районі Полог, де, с@ка, вони настирливо лізуть на прибиті точки. Що ними рухає - х@р його знає. Але нас - влаштовує.

В районі Бердянська - чергове місце компактного проживання, стало місцем братської могили. Жилі долго і счастліво (закреслено!) і здохлі в одін дєнь. Поблизу Кам'янки знову вдало піймали полум'яний Прівєт гості з гір»
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10.03.2023 23:48 Відповісти
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План "Шатун" для Молдови. Ми це вже проходили.
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10.03.2023 23:16 Відповісти
в Молдові повно упоротих ватників! Я, якось, замовив екскурсію, так зʼявилася тьотя, яка 3 години розказувала мені, як гарно було жити в радянському союзі, час від часу вставляючи у вигляді коми, розповідь, безпосередньо про зміст екскурсії!
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10.03.2023 23:24 Відповісти
Яка несподіванка! Хто би міг подумати
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10.03.2023 23:24 Відповісти
Вот негодяи. Что они себе позволяют? Возмутительно!
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10.03.2023 23:27 Відповісти
Новини від "Жмурінформбюро"
«Під Запоріжжям щастя зустрічі з рідними і, разом з тим, суттєве фінансове благополуччя в родини расєян було забезпечено звірятам в районі Полог, де, с@ка, вони настирливо лізуть на прибиті точки. Що ними рухає - х@р його знає. Але нас - влаштовує.

В районі Бердянська - чергове місце компактного проживання, стало місцем братської могили. Жилі долго і счастліво (закреслено!) і здохлі в одін дєнь. Поблизу Кам'янки знову вдало піймали полум'яний Прівєт гості з гір»
показати весь коментар
10.03.2023 23:48 Відповісти
раССея, може планувати тільки як корочше пійти Н.А.Х.У.Й. Більш ця недокраїна не на що не здатне.
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10.03.2023 23:51 Відповісти
Кремлівське бидло кругом свого носа пхає 😠
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10.03.2023 23:57 Відповісти
О чем украинские спецслужбы сообщили ещё месяц назад, значит инфу американцы перепроверили и все ок. Надо отметить что украинские спецслужбы уже не то жалкое довоенное (до 2014г, естественно) посмешище и не раз вертели кацапов на трубе.
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11.03.2023 00:45 Відповісти
Уряд має бути повалений в Грузії, але аж ніяк не в Молдові.
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11.03.2023 08:44 Відповісти
 
 