Росія планує нові протести в Молдові, аби повалити уряд, - Білий дім
Розвідка США здобула інформацію, яка вказує на підготовку російськими спецслужбами нових акцій протестів у Молдові з метою розхитування ситуації та повалення уряду цієї країни.
Про це заявив на пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"У той час як Молдова продовжує інтегруватися в Європу, за нашими оцінками, росія намагається послабити її уряд з імовірною кінцевою метою побачити в столиці держави більш дружню до росії адміністрацію", - сказав він.
За словами Кірбі, з російського боку відбуваються "спроби інсценувати та використати протести в Молдові" з метою "фабрикації повстання" проти уряду. Крім того, за оцінками американської розвідки, група росіян проводить підготовку нових демонстрацій у країні.
"За минулі роки ми бачили, як росія намагалася дестабілізувати інші європейські країни, але зазнала невдачі", - зазначив він, згадавши події у Чорногорії 2016 року.
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Представник Білого дому також зауважив, що росіяни прагнуть створити інформаційну плутанину щодо ситуації в регіоні.
"Наприклад, ми бачили, як представники російської влади стверджували, ніби Україна планує атакувати сепаратистський регіон Придністров’я. Дозвольте мені сказати чітко: ці закиди є необґрунтованими, вони неправдиві", - підкреслив Кірбі.
У цьому контексті представник адміністрації Байдена поінформував, що Сполучені Штати роблять низку кроків, аби не дати росії дестабілізувати Молдову. Це, за його словами, включає тісну співпрацю США з урядом РМ, введення санкцій проти всіх причетних до зусиль з дестабілізації, у тому числі олігархів та корумпованих політиків. Крім того, Штати нададуть Молдові $265 мільйонів екстреної підтримки у зв’язку з війною рф проти України.
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