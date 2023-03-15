Похищенного в Херсоне ветерана АТО Запорожца судят в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает дело 32-летнего ветерана АТО Павла Запорожца. Сотрудники ФСБ в августе вывезли его из Херсона в оккупированный Крым.

Защита Запорожца настаивает, что он должен быть признан военнопленным, а дело должно рассматриваться в рамках третьей Женевской конвенции.

Ранее сестра Запорожца, Марина рассказала журналистам, что представители ФСБ России задержали его 9 мая 2022 года в Херсоне, где удерживали в пыточной на Теплоэнергетиков 3, в течение 4 месяцев, а в августе вывезли в оккупированный Крым.

По информации женщины, ее брату инкриминируют статью "международный терроризм".

По словам правозащитницы и общественной активистки Натальи Бимбирайте, Запорожца пытали.

