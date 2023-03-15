РУС
Похищенного в Херсоне ветерана АТО Запорожца судят в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает дело 32-летнего ветерана АТО Павла Запорожца. Сотрудники ФСБ в августе вывезли его из Херсона в оккупированный Крым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Защита Запорожца настаивает, что он должен быть признан военнопленным, а дело должно рассматриваться в рамках третьей Женевской конвенции.

Ранее сестра Запорожца, Марина рассказала журналистам, что представители ФСБ России задержали его 9 мая 2022 года в Херсоне, где удерживали в пыточной на Теплоэнергетиков 3, в течение 4 месяцев, а в августе вывезли в оккупированный Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 575 жителей Херсонщины стали жертвами похищений в 2022 году, - КрымSOS

По информации женщины, ее брату инкриминируют статью "международный терроризм".

По словам правозащитницы и общественной активистки Натальи Бимбирайте, Запорожца пытали.

Читайте также: "Он не герой! Что он делал в чужой стране?" - россиянку оштрафовали на 30 тыс. рублей за комментарии под сообщением о ликвидированном оккупанте. ФОТО

+22
Судять за те що захищав свою країну від окупантів.
15.03.2023 13:43 Ответить
+18
Моя знайома жіночка збирала колись в 2014-2016 гуманітарку для атошніків. Так, вона вже на другий день війни виїхала до Кропивницького, бо розуміла, що кацапи її піймають й катуватиме.
Якось сусіди зателефонували їй та розповіли, що орки шукали її, бо хтось з місцевих робив розстрільні списки та координував цапню. Зараз вона повернулася та намагається знайти зрадників. Обіцяє, що справу доведе до кінця.
15.03.2023 14:01 Ответить
+17
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.03.2023 13:43 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.03.2023 13:43 Ответить
Дело ленина живёт и пока побеждает
15.03.2023 13:59 Ответить
Судять за те що захищав свою країну від окупантів.
15.03.2023 13:43 Ответить
Моя знайома жіночка збирала колись в 2014-2016 гуманітарку для атошніків. Так, вона вже на другий день війни виїхала до Кропивницького, бо розуміла, що кацапи її піймають й катуватиме.
Якось сусіди зателефонували їй та розповіли, що орки шукали її, бо хтось з місцевих робив розстрільні списки та координував цапню. Зараз вона повернулася та намагається знайти зрадників. Обіцяє, що справу доведе до кінця.
15.03.2023 14:01 Ответить
ти сітуацію та хронологію знаєш, чи аби ппздіти? через скільки кцпи були у місті? куди розбіглася вся блдва від мера до військового комісара. Від мусорів до СБУ? Чи проводились загалом там мобілізаційні заходи?
15.03.2023 14:02 Ответить
ти вважаєш, що він міг вільно пробратись через кцпські блокпости?
лол
15.03.2023 14:07 Ответить
брехня.
15.03.2023 14:12 Ответить
У березні виїхати було складно. У квітні легше. Але до чого тут це питання взагалі?
15.03.2023 14:21 Ответить
бо в нього питання саме до викраденого, незаконно засудженого і закатованого чоловіка і ні до кого більше
15.03.2023 14:23 Ответить
Мама, тато, дід, бабуся, сестра, брат, діти, племінники... Хто зна, яка причина.
15.03.2023 15:05 Ответить
Херсон был окружен на второй день. А бои на объездной были уже в первый день. Никакой мобилизации на практике небыло.
15.03.2023 14:04 Ответить
Міжнародний тероризм? Це як взагалі? Він якісь теракти в якийсь іншій країні влаштовував?
15.03.2023 13:46 Ответить
Сцуки.
Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою відміряється й вам. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є в оці твоєму, не відчуваєш?
15.03.2023 13:51 Ответить
Отольются волкам слёзы, есть Божий Суд
15.03.2023 13:57 Ответить
Піздець , жаль хлопця Це ж якась ***** здала
15.03.2023 14:00 Ответить
Або з баз даних державних організацій. У мене знайомий переховувався на дачі. Здав його тричі судимий сусід.
15.03.2023 14:23 Ответить
Викрадення терористами з московії дітей чи дорослих з Мирної України, є воєнним ЗЛОЧИНОМ!!!
Гітлер теж цим шляхом пішов, а закінчив ціанідом!!!
15.03.2023 14:24 Ответить
арестовичу пофег
15.03.2023 15:53 Ответить
 
 