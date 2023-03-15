Викраденого в Херсоні ветерана АТО Запорожця судять у Ростові-на-Дону

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону розглядає справу 32-річного ветерана АТО Павла Запорожця. Співробітники ФСБ в серпні вивезли його з Херсона до окупованого Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Захист Запорожця наполягає, що він має бути визнаний військовополоненим, а справа має розглядатися у рамках третьої Женевської конвенції.

Раніше сестра Запорожця Марина розповіла журналістам, що представники ФСБ Росії затримали його 9 травня 2022 року в Херсоні, де утримували в катівні на Теплоенергетиків 3, протягом 4 місяців, а в серпні вивезли до окупованого Криму.

За інформацією жінки, її брату інкримінують статтю "міжнародний тероризм".

За словами правозахисниці й громадської активістки Наталі Бімбірайте, Запорожця катували.

