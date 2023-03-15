Викраденого в Херсоні ветерана АТО Запорожця судять у Ростові-на-Дону
Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону розглядає справу 32-річного ветерана АТО Павла Запорожця. Співробітники ФСБ в серпні вивезли його з Херсона до окупованого Криму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Захист Запорожця наполягає, що він має бути визнаний військовополоненим, а справа має розглядатися у рамках третьої Женевської конвенції.
Раніше сестра Запорожця Марина розповіла журналістам, що представники ФСБ Росії затримали його 9 травня 2022 року в Херсоні, де утримували в катівні на Теплоенергетиків 3, протягом 4 місяців, а в серпні вивезли до окупованого Криму.
За інформацією жінки, її брату інкримінують статтю "міжнародний тероризм".
За словами правозахисниці й громадської активістки Наталі Бімбірайте, Запорожця катували.
Якось сусіди зателефонували їй та розповіли, що орки шукали її, бо хтось з місцевих робив розстрільні списки та координував цапню. Зараз вона повернулася та намагається знайти зрадників. Обіцяє, що справу доведе до кінця.
