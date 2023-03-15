УКР
Новини
Викраденого в Херсоні ветерана АТО Запорожця судять у Ростові-на-Дону

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону розглядає справу 32-річного ветерана АТО Павла Запорожця. Співробітники ФСБ в серпні вивезли його з Херсона до окупованого Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Захист Запорожця наполягає, що він має бути визнаний військовополоненим, а справа має розглядатися у рамках третьої Женевської конвенції.

Раніше сестра Запорожця Марина розповіла журналістам, що представники ФСБ Росії затримали його 9 травня 2022 року в Херсоні, де утримували в катівні на Теплоенергетиків 3, протягом 4 місяців, а в серпні вивезли до окупованого Криму.

За інформацією жінки, її брату інкримінують статтю "міжнародний тероризм".

За словами правозахисниці й громадської активістки Наталі Бімбірайте, Запорожця катували.

Топ коментарі
+22
Судять за те що захищав свою країну від окупантів.
15.03.2023 13:43 Відповісти
+18
Моя знайома жіночка збирала колись в 2014-2016 гуманітарку для атошніків. Так, вона вже на другий день війни виїхала до Кропивницького, бо розуміла, що кацапи її піймають й катуватиме.
Якось сусіди зателефонували їй та розповіли, що орки шукали її, бо хтось з місцевих робив розстрільні списки та координував цапню. Зараз вона повернулася та намагається знайти зрадників. Обіцяє, що справу доведе до кінця.
15.03.2023 14:01 Відповісти
+17
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.03.2023 13:43 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.03.2023 13:43 Відповісти
Дело ленина живёт и пока побеждает
15.03.2023 13:59 Відповісти
Судять за те що захищав свою країну від окупантів.
15.03.2023 13:43 Відповісти
Моя знайома жіночка збирала колись в 2014-2016 гуманітарку для атошніків. Так, вона вже на другий день війни виїхала до Кропивницького, бо розуміла, що кацапи її піймають й катуватиме.
Якось сусіди зателефонували їй та розповіли, що орки шукали її, бо хтось з місцевих робив розстрільні списки та координував цапню. Зараз вона повернулася та намагається знайти зрадників. Обіцяє, що справу доведе до кінця.
15.03.2023 14:01 Відповісти
ти сітуацію та хронологію знаєш, чи аби ппздіти? через скільки кцпи були у місті? куди розбіглася вся блдва від мера до військового комісара. Від мусорів до СБУ? Чи проводились загалом там мобілізаційні заходи?
15.03.2023 14:02 Відповісти
ти вважаєш, що він міг вільно пробратись через кцпські блокпости?
лол
15.03.2023 14:07 Відповісти
брехня.
15.03.2023 14:12 Відповісти
У березні виїхати було складно. У квітні легше. Але до чого тут це питання взагалі?
15.03.2023 14:21 Відповісти
бо в нього питання саме до викраденого, незаконно засудженого і закатованого чоловіка і ні до кого більше
15.03.2023 14:23 Відповісти
Мама, тато, дід, бабуся, сестра, брат, діти, племінники... Хто зна, яка причина.
15.03.2023 15:05 Відповісти
Херсон был окружен на второй день. А бои на объездной были уже в первый день. Никакой мобилизации на практике небыло.
15.03.2023 14:04 Відповісти
Міжнародний тероризм? Це як взагалі? Він якісь теракти в якийсь іншій країні влаштовував?
15.03.2023 13:46 Відповісти
Сцуки.
Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою відміряється й вам. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є в оці твоєму, не відчуваєш?
15.03.2023 13:51 Відповісти
Отольются волкам слёзы, есть Божий Суд
15.03.2023 13:57 Відповісти
Піздець , жаль хлопця Це ж якась ***** здала
15.03.2023 14:00 Відповісти
Або з баз даних державних організацій. У мене знайомий переховувався на дачі. Здав його тричі судимий сусід.
15.03.2023 14:23 Відповісти
Викрадення терористами з московії дітей чи дорослих з Мирної України, є воєнним ЗЛОЧИНОМ!!!
Гітлер теж цим шляхом пішов, а закінчив ціанідом!!!
15.03.2023 14:24 Відповісти
арестовичу пофег
15.03.2023 15:53 Відповісти
 
 