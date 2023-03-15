Венецианская комиссия приняла заключение, связанное с процедурой назначения руководителей НАБУ и ГБР

Венецианская комиссия на пленарном заседании 10-11 марта приняла заключение по некоторым вопросам, связанным с процедурой назначения на должность и увольнения с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, Конституционный суд Украины (КСУ) по представлению Верховной рады рассматривает проект изменений в Конституцию относительно порядка назначения на должность и увольнения с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

12 декабря 2022 года исполняющий обязанности председателя Конституционного суда обратился к Венецианской комиссии с просьбой о предоставлении заключения по этому делу.

Пять вопросов, поставленных КСУ перед "Венецианской", можно разделить на две группы. Три вопроса касаются совместимости проекта конституционных изменений с определенными принципами, закрепленными в Конституции, а именно принципом разделения власти, сдерживаний и противовесов, демократии и уважения верховенства права. КСУ также спрашивает, могут ли эти изменения отрицательно сказаться на защите прав и свобод человека.

Вторая группа вопросов касается процедуры внесения изменений в Конституцию, а именно (не) возможности для парламента и Конституционного суда продолжать рассмотрение и принятие этих изменений в режиме военного положения, объявленного в Украине в связи с российской агрессией.

Что касается первого блока вопросов, то Венецианская комиссия считает, что предложенные изменения отвечают минимальным требованиям парламентского влияния и контроля над исполнительной властью и не выходят за пределы сфер, зарезервированных для законодательной, исполнительной или президентской власти.

"С точки зрения верховенства права, проект изменений в Конституцию сформулирован понятным образом, и понятно, что конституционные изменения, в случае их принятия, будут развиты в имплементационном законодательстве относительно обеих соответствующих институций. В таком подзаконном акте Верховная рада может рассмотреть дальнейшие пути совершенствования процесса назначения обоих директоров на конкурсной основе, чтобы обеспечить справедливый процесс назначения на основе заслуг и гарантировать его соответствие конституционным положениям о правах человека, связанным с правом на участие в управлении государственными делами, недискриминацией. , равенством и надлежащей правовой процедурой", - говорится в заключении.

Как отмечается, окончательное решение о том, создают ли предложенные изменения конфликт с положениями Конституции по правам человека, остается за Конституционным судом.

В контексте второй группы вопросов Венецианская комиссия предпочитает линию аргументации, что Конституция запрещает лишь окончательное принятие конституционных изменений, а не подготовительные или промежуточные шаги в этом процессе (такие как получение заключения КСУ), но повторяет, что окончательный ответ на этот вопрос должен дать КСУ в свете конституционной традиции страны.