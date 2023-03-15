РУС
ВСУ возглавляют рейтинг доверия среди институтов, Зеленский - на 6 месте, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Самым большим доверием среди социальных институтов пользуются Вооруженные силы Украины – им доверяют 95,8% граждан.

Об этом во время презентации результатов социологического опроса сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самым большим доверием граждан среди социальных институтов пользуются Вооруженные силы Украины - 95,8% доверяют. До начала активной фазы боевых действий полное или частичное доверие к ВСУ выражали 68% опрошенных. То есть, Вооруженные силы пользуются практически полной поддержкой всего общества Украины", - сказал он.

Высокий уровень поддержки также имеют волонтерские организации (87,9%) и добровольческие отряды (87,2%). Нацгвардия и ГСЧС имеют доверие в 85,7% и 85,4% соответственно.

В то же время президенту Владимиру Зеленскому доверяет 82,9% респондентов и он занимает 6 место.

ВСУ возглавляют рейтинг доверия среди институтов, Зеленский - на 6 месте, - опрос Центра Разумкова 01

Позитивный баланс доверия имеют Минобороны, Служба безопасности Украины, Нацполиция, Церковь, СМИ, городские и сельские головы, Нацбанк и правительство.

Негативный баланс имеют политические партии, чиновники, судебная система, коммерческие банки, прокуратура Украины, Верховная Рада, САП, НАБУ и профсоюзы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос Центра Разумкова

ВСУ возглавляют рейтинг доверия среди институтов, Зеленский - на 6 месте, - опрос Центра Разумкова 02

Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, где ведутся боевые действия. Метод опроса – личное интервью в доме респондентов.

Зеленский Владимир (22060) опрос (2932) Центр Разумкова (229) ВСУ (6938)
+68
на ти що серйозно ??? ту маячню тобі на беніних олігархічних помойках типу Г+Г, що транслють зелохотрон з ведучими з медвечуківських помойок, вповіли, чи 4-разовий ухилят від призову, з 95-аналу, сказав ???







15.03.2023 16:43 Ответить
+62
15.03.2023 16:31 Ответить
+49
дєрьмаківці готуються до виборів. Їм конче треба знати: по дискредитації кого починати компанію на "єдиному аналі".
Проти ЗСУ і Залужного вже почали, дивлячись на "поправки" до закону "…про зміцнення демократичного цивільного контролю над ЗСУ…" Джерело:
15.03.2023 16:40 Ответить
Цікаво, на якому би був місці зеленський, якби опитування проводили серед військових, які зараз на фронті.
15.03.2023 17:57 Ответить
на мою суб'єктивну думку не більш 5%
15.03.2023 18:21 Ответить
І серед православних УПЦ
15.03.2023 20:28 Ответить
Не тіште себе думкою що військові інші люди, такі ж виборці зЄ, науковцями доказано що правильно аналізувати і передбачати ситуації можуть 20% людей що і показали вибори в Україні 19 року
15.03.2023 20:42 Ответить
Як спритно Єрмак малює цифри для соціологів по виклику. Серед тотальної більшості логічних реальних рейтингів зеленому дегенерату приписати в 10 разів більше, ніж буде за живим опитуванням прямо на вулиці
15.03.2023 18:04 Ответить
"Єдиний марахвон" робить свою справу, так що не тіште себе ілюзіями.
15.03.2023 19:57 Ответить
Шестой лишний
15.03.2023 18:08 Ответить
Ну если есть таблицы и графики, тогда опросу можно доверять.🤓
15.03.2023 18:08 Ответить
Угу. "Метод опитування - особисте інтерв'ю в помешканні респондентів."(с)
Нагадайте хто там ходить по помешканням зараз? Спробували б не погодитись)
15.03.2023 18:25 Ответить
У зеленского 73 процента
15.03.2023 18:34 Ответить
Деградації.
15.03.2023 22:39 Ответить
"А скрипач не нужен, родной..." (с)
15.03.2023 18:42 Ответить
Кому війна, а кому мати рідна...

Цікаві цифри, показові. Порівняємо:
Опитування КМІС напередодні широкомасштабної війни 21-22 січня 2022р., показали різке падіння рейтингу зеленського (вперше після виборів 2019) найвищу підтримку мають зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Порошенко (відповідно, 15,5% і 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони «ділять» перше місце.

Рейтинг партій 21-22 січня 2022 р.: Найвищу підтримку має партія «Європейська солідарність», за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил. Далі йд «Слуга народу» (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором).
21-22 січня 2022р. Більшість респондентів - 64,7% - вважали, що справи в державі рухаються в неправильному напрямку. Водночас вважають, що напрямок справ правильний - 17,6%.
21-22 січня 2022 р. Більшість респондентів (62,5%) не підтримують, щоб В. Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують - 30,3%.
Повністю тут: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1090&page=1

І що ми бачимо зараз, через рік страшної війни? Рейтинг підтримки зеленського біля 83%. Тобто, якщо народ окунути по саму макітру у криваву війну, зомбувати його цілодобово, більше року, 24/7, провладним "марафоном", при цьому позбавивши доступу до центральних каналів ТБ всіх опонентів влади, якщо цілодобово транслювати по всім центральним каналам "звернення" "найвеличнішого", які більше нагадують "звернення старшого брата" з роману Орвела 1984, то піпл, як та собака Павлова, починає любити владу, не зважаючи, що саме її дії й зробили можливою цю кляту широкомасштабну війну... Бо, якби не ця широкомасштабна війна, то далеко не факт, що влада зе-мародерів досиділа б до кінця каденції на тлі корупційних скандалів, на тлі вагнергейту та на тлі переслідування опозиції і рейтинги січня 2022 року кажуть саме про це. Зміна влади "слуг" стала би для кремлівського ***** катастрофою ще більшою, ніж крах влади янукОвоча, бо у того не було АБСОЛЮТНОЇ влади - і політичної і законодавчої, а у "слуг" вона є.
ІМХО, різке падіння рейтингів "найвеличнішого" та його "слуг" та можлива зміна влади на позачергових виборах, на яких тоді наполягала опозиція, підштовхнули ***** до "шашличків" 24.02.22. бо треба було рятувати оманських партнерів.
15.03.2023 19:01 Ответить
15.03.2023 19:28 Ответить
"довіри серед інституцій, "...

Виправте, будь ласка, заговок, треба ж тоді так: "рейтинг довіри серед інституцій, інституток та інститутов"...
15.03.2023 19:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eygiM-qDRig
15.03.2023 23:33 Ответить
Краще це - https://www.youtube.com/watch?v=-5y99_rwhBY
15.03.2023 23:37 Ответить
Церква без уточнення конфесії, не дуже вдалий приклад.
15.03.2023 19:51 Ответить
Політичні партії, гуртом, теж саме.
15.03.2023 20:02 Ответить
Не розумію , що з нашим народом не так ?
Чому обирають або зека і бандита , або тупого блазня - клептомана ,якому нас@ рати
на народ Украіни 😣
15.03.2023 19:57 Ответить
Цьому наріду пороблено. (
15.03.2023 20:03 Ответить
П*здьож!!!
Як вже затр@хали ці статитсти і статистики; "рейтенгологи" і рейтенги!?
Світ котиться до повної деградації!
Саме цікаве, що ідеологи повного нівелювання здорового глузду у всіх речах, також деградують, самі цього не помічаючи!
Довіра до суду!? Та про що ви говорите!?
Довіра до суду = 0,5% зі 100!
Довіра до профспілок!? Ви їб@нулися!? (як сказав, би Скрипін)
Також для селян хочеться роз'яснити,- НАБУ і САП - це все фарс (хоч і американський)!
Зеленський!? Довіряти Зеленському!? Президент Зеленський, також, деградує з шаленою швидкістю! З стратегічної точки зору,- замовні рейтинги в перспективі - обернуться проти нього!!!
15.03.2023 20:25 Ответить
Headseller
@Ozyrskyi
·
14 бер.
Наступні вибори будуть не між Зеленським та іншими кандидатами.
Вони будуть між поїхати назавжди або залишитися.
Між повернутися і почати спочатку, або продовжувати вже "там".
Між ЄС+НАТО або Білорусь 2.0.
Між гідністю та ганьбою. 😑
.
Такі у мене думки, може і помиляюсь
15.03.2023 20:25 Ответить
Обійняти і плакати... )))

Подушка обіймашка дакімакура Володимир Зеленський 40х100см зі знімною наволочкою

Доставка з м. Харків, 10+ купили, 1 149 грн

15.03.2023 21:44 Ответить
Ключове:змінна наволочка,так що панікувати зарано,хоча з нашим народом може й не зарано,сумел.
16.03.2023 17:24 Ответить
Народ, который голосовал за третьесортного актёра из несмешных комедий - реально рассчитывал, что он вдруг станет хорошим президентом?
15.03.2023 22:18 Ответить
цікавий знати що з цього приводу скаже пан Розумков ?

Тобто - яка тут " ПОГРІШНІСТЬ" в висвітлені чистоти самих цифр ?

А іще : чи проводилося опитування серед військових.. не тих, шо в військкоматах, а тих.. хто в госпіталі , на тимчасовому перепочинку і ( упаси Господи !) в Зоні бойових дій ?

а телевізор робить свою ганебну справу

Не знаю кому дякувати, що перед війною пенсіонерам не роздали шарові телефони...тоді рейтинг солнцелікого був би на 18,1% вище

Як в білорусі.
15.03.2023 23:03 Ответить
Не все! ЗСУ, волонтери, і добровольчі підрозділи - тримайтеся.

тепер зелоїд все зробить щоб загнобить і знищить.

А недолуге народонаселення продовжує дивувати своєю простотою душевною.

Їм зеля шостий... Шістка він Єрмака, насправді.
15.03.2023 23:08 Ответить
32 роки наступають на одні й ті самі граблі: перед ними владні вори-шарлатани, а вони масово і далі виражають їм підтримку.
16.03.2023 02:06 Ответить
... а, чего Верховный Совет так жиденько (наверное их там много?)
16.03.2023 05:27 Ответить
Якщо дегенератіа вже не 73 а 83 відсотків, то вибачте ,але нам піздец.на жаль ,кацапи банкують, їх агент зєлєнський і єрмак працюють добре, а всі смерті Героїв були марні.
Цю ситуацію бачать і американці тому і не має ніякого ленд лізу а тільки розмови.
16.03.2023 07:18 Ответить
Нічого наш мудрий народ не вчить. Зруйнована країна, братські могили, 8 млн. біженців і у Боневтіка такий рейтинг...
16.03.2023 08:03 Ответить
Зеленский лучший, это знает весь ми
16.03.2023 14:40 Ответить
Страница 3 из 3
 
 