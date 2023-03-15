ВСУ возглавляют рейтинг доверия среди институтов, Зеленский - на 6 месте, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Самым большим доверием среди социальных институтов пользуются Вооруженные силы Украины – им доверяют 95,8% граждан.

Об этом во время презентации результатов социологического опроса сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самым большим доверием граждан среди социальных институтов пользуются Вооруженные силы Украины - 95,8% доверяют. До начала активной фазы боевых действий полное или частичное доверие к ВСУ выражали 68% опрошенных. То есть, Вооруженные силы пользуются практически полной поддержкой всего общества Украины", - сказал он.

Высокий уровень поддержки также имеют волонтерские организации (87,9%) и добровольческие отряды (87,2%). Нацгвардия и ГСЧС имеют доверие в 85,7% и 85,4% соответственно.

В то же время президенту Владимиру Зеленскому доверяет 82,9% респондентов и он занимает 6 место.

Позитивный баланс доверия имеют Минобороны, Служба безопасности Украины, Нацполиция, Церковь, СМИ, городские и сельские головы, Нацбанк и правительство.

Негативный баланс имеют политические партии, чиновники, судебная система, коммерческие банки, прокуратура Украины, Верховная Рада, САП, НАБУ и профсоюзы.

Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, где ведутся боевые действия. Метод опроса – личное интервью в доме респондентов.