ВСУ возглавляют рейтинг доверия среди институтов, Зеленский - на 6 месте, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
Самым большим доверием среди социальных институтов пользуются Вооруженные силы Украины – им доверяют 95,8% граждан.
Об этом во время презентации результатов социологического опроса сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Самым большим доверием граждан среди социальных институтов пользуются Вооруженные силы Украины - 95,8% доверяют. До начала активной фазы боевых действий полное или частичное доверие к ВСУ выражали 68% опрошенных. То есть, Вооруженные силы пользуются практически полной поддержкой всего общества Украины", - сказал он.
Высокий уровень поддержки также имеют волонтерские организации (87,9%) и добровольческие отряды (87,2%). Нацгвардия и ГСЧС имеют доверие в 85,7% и 85,4% соответственно.
В то же время президенту Владимиру Зеленскому доверяет 82,9% респондентов и он занимает 6 место.
Позитивный баланс доверия имеют Минобороны, Служба безопасности Украины, Нацполиция, Церковь, СМИ, городские и сельские головы, Нацбанк и правительство.
Негативный баланс имеют политические партии, чиновники, судебная система, коммерческие банки, прокуратура Украины, Верховная Рада, САП, НАБУ и профсоюзы.
Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, где ведутся боевые действия. Метод опроса – личное интервью в доме респондентов.
Нагадайте хто там ходить по помешканням зараз? Спробували б не погодитись)
Цікаві цифри, показові. Порівняємо:
Опитування КМІС напередодні широкомасштабної війни 21-22 січня 2022р., показали різке падіння рейтингу зеленського (вперше після виборів 2019) найвищу підтримку мають зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Порошенко (відповідно, 15,5% і 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони «ділять» перше місце.
Рейтинг партій 21-22 січня 2022 р.: Найвищу підтримку має партія «Європейська солідарність», за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил. Далі йд «Слуга народу» (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором).
21-22 січня 2022р. Більшість респондентів - 64,7% - вважали, що справи в державі рухаються в неправильному напрямку. Водночас вважають, що напрямок справ правильний - 17,6%.
21-22 січня 2022 р. Більшість респондентів (62,5%) не підтримують, щоб В. Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують - 30,3%.
Повністю тут: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1090&page=1
І що ми бачимо зараз, через рік страшної війни? Рейтинг підтримки зеленського біля 83%. Тобто, якщо народ окунути по саму макітру у криваву війну, зомбувати його цілодобово, більше року, 24/7, провладним "марафоном", при цьому позбавивши доступу до центральних каналів ТБ всіх опонентів влади, якщо цілодобово транслювати по всім центральним каналам "звернення" "найвеличнішого", які більше нагадують "звернення старшого брата" з роману Орвела 1984, то піпл, як та собака Павлова, починає любити владу, не зважаючи, що саме її дії й зробили можливою цю кляту широкомасштабну війну... Бо, якби не ця широкомасштабна війна, то далеко не факт, що влада зе-мародерів досиділа б до кінця каденції на тлі корупційних скандалів, на тлі вагнергейту та на тлі переслідування опозиції і рейтинги січня 2022 року кажуть саме про це. Зміна влади "слуг" стала би для кремлівського ***** катастрофою ще більшою, ніж крах влади янукОвоча, бо у того не було АБСОЛЮТНОЇ влади - і політичної і законодавчої, а у "слуг" вона є.
ІМХО, різке падіння рейтингів "найвеличнішого" та його "слуг" та можлива зміна влади на позачергових виборах, на яких тоді наполягала опозиція, підштовхнули ***** до "шашличків" 24.02.22. бо треба було рятувати оманських партнерів.
Виправте, будь ласка, заговок, треба ж тоді так: "рейтинг довіри серед інституцій, інституток та інститутов"...
Чому обирають або зека і бандита , або тупого блазня - клептомана ,якому нас@ рати
на народ Украіни 😣
Як вже затр@хали ці статитсти і статистики; "рейтенгологи" і рейтенги!?
Світ котиться до повної деградації!
Саме цікаве, що ідеологи повного нівелювання здорового глузду у всіх речах, також деградують, самі цього не помічаючи!
Довіра до суду!? Та про що ви говорите!?
Довіра до суду = 0,5% зі 100!
Довіра до профспілок!? Ви їб@нулися!? (як сказав, би Скрипін)
Також для селян хочеться роз'яснити,- НАБУ і САП - це все фарс (хоч і американський)!
Зеленський!? Довіряти Зеленському!? Президент Зеленський, також, деградує з шаленою швидкістю! З стратегічної точки зору,- замовні рейтинги в перспективі - обернуться проти нього!!!
@Ozyrskyi
·
14 бер.
Наступні вибори будуть не між Зеленським та іншими кандидатами.
Вони будуть між поїхати назавжди або залишитися.
Між повернутися і почати спочатку, або продовжувати вже "там".
Між ЄС+НАТО або Білорусь 2.0.
Між гідністю та ганьбою. 😑
.
Такі у мене думки, може і помиляюсь
Тобто - яка тут " ПОГРІШНІСТЬ" в висвітлені чистоти самих цифр ?
А іще : чи проводилося опитування серед військових.. не тих, шо в військкоматах, а тих.. хто в госпіталі , на тимчасовому перепочинку і ( упаси Господи !) в Зоні бойових дій ?
а телевізор робить свою ганебну справу
Не знаю кому дякувати, що перед війною пенсіонерам не роздали шарові телефони...тоді рейтинг солнцелікого був би на 18,1% вище
Як в білорусі.
тепер зелоїд все зробить щоб загнобить і знищить.
А недолуге народонаселення продовжує дивувати своєю простотою душевною.
Їм зеля шостий... Шістка він Єрмака, насправді.
Цю ситуацію бачать і американці тому і не має ніякого ленд лізу а тільки розмови.