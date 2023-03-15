УКР
ЗСУ очолюють рейтинг довіри серед інституцій, Зеленський - на 6 місці, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Найбільшою довірою серед соціальних інститутів користуються Збройні сили України - їм довіряють 95,8% громадян.

Про це під час презентації результатів соціологічного опитування повідомив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найбільшою довірою громадян серед соціальних інститутів користуються Збройні сили України - 95,8% довіряють. До початку активної фази бойових дій повну або часткову довіру до ЗСУ висловлювали 68% опитаних. Тобто, Збройні сили користуються практично повною підтримкою всього суспільства України", - сказав він.

Високий рівень підтримки також мають волонтерські організації (87,9%) та добровольчі загони (87,2%). Нацгвардія  та ДСНС мають довіру у 85,7% та 85,4% відповідно.

Водночас президент Володимир Зеленський має довіру 82,9% респондентів та займає 6 місце.

Позитивний баланс довіри мають Міноборони, Служба безпеки України, Нацполіція, церква, ЗМІ, міські та сільські голови, Нацбанк та уряд.

Негативний баланс мають політичні партії, чиновники, судова система, комерційні банки, Прокуратура України, Верховна Рада, САП, НАБУ та профспілки.

Опитування проводилося з 23 лютого по 1 березня. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років і старше. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії. Метод опитування - особисте інтерв'ю в помешканні респондентів.

+68
на ти що серйозно ??? ту маячню тобі на беніних олігархічних помойках типу Г+Г, що транслють зелохотрон з ведучими з медвечуківських помойок, вповіли, чи 4-разовий ухилят від призову, з 95-аналу, сказав ???







показати весь коментар
15.03.2023 16:43 Відповісти
+62
показати весь коментар
15.03.2023 16:31 Відповісти
+49
дєрьмаківці готуються до виборів. Їм конче треба знати: по дискредитації кого починати компанію на "єдиному аналі".
Проти ЗСУ і Залужного вже почали, дивлячись на "поправки" до закону "…про зміцнення демократичного цивільного контролю над ЗСУ…" Джерело:
показати весь коментар
15.03.2023 16:40 Відповісти
Цікаво, на якому би був місці зеленський, якби опитування проводили серед військових, які зараз на фронті.
показати весь коментар
15.03.2023 17:57 Відповісти
на мою суб'єктивну думку не більш 5%
показати весь коментар
15.03.2023 18:21 Відповісти
І серед православних УПЦ
показати весь коментар
15.03.2023 20:28 Відповісти
Не тіште себе думкою що військові інші люди, такі ж виборці зЄ, науковцями доказано що правильно аналізувати і передбачати ситуації можуть 20% людей що і показали вибори в Україні 19 року
показати весь коментар
15.03.2023 20:42 Відповісти
Як спритно Єрмак малює цифри для соціологів по виклику. Серед тотальної більшості логічних реальних рейтингів зеленому дегенерату приписати в 10 разів більше, ніж буде за живим опитуванням прямо на вулиці
показати весь коментар
15.03.2023 18:04 Відповісти
"Єдиний марахвон" робить свою справу, так що не тіште себе ілюзіями.
показати весь коментар
15.03.2023 19:57 Відповісти
Шестой лишний
показати весь коментар
15.03.2023 18:08 Відповісти
Ну если есть таблицы и графики, тогда опросу можно доверять.🤓
показати весь коментар
15.03.2023 18:08 Відповісти
Угу. "Метод опитування - особисте інтерв'ю в помешканні респондентів."(с)
Нагадайте хто там ходить по помешканням зараз? Спробували б не погодитись)
показати весь коментар
15.03.2023 18:25 Відповісти
У зеленского 73 процента
показати весь коментар
15.03.2023 18:34 Відповісти
Деградації.
показати весь коментар
15.03.2023 22:39 Відповісти
"А скрипач не нужен, родной..." (с)
показати весь коментар
15.03.2023 18:42 Відповісти
Кому війна, а кому мати рідна...

Цікаві цифри, показові. Порівняємо:
Опитування КМІС напередодні широкомасштабної війни 21-22 січня 2022р., показали різке падіння рейтингу зеленського (вперше після виборів 2019) найвищу підтримку мають зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Порошенко (відповідно, 15,5% і 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони «ділять» перше місце.

Рейтинг партій 21-22 січня 2022 р.: Найвищу підтримку має партія «Європейська солідарність», за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил. Далі йд «Слуга народу» (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором).
21-22 січня 2022р. Більшість респондентів - 64,7% - вважали, що справи в державі рухаються в неправильному напрямку. Водночас вважають, що напрямок справ правильний - 17,6%.
21-22 січня 2022 р. Більшість респондентів (62,5%) не підтримують, щоб В. Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують - 30,3%.
Повністю тут: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1090&page=1

І що ми бачимо зараз, через рік страшної війни? Рейтинг підтримки зеленського біля 83%. Тобто, якщо народ окунути по саму макітру у криваву війну, зомбувати його цілодобово, більше року, 24/7, провладним "марафоном", при цьому позбавивши доступу до центральних каналів ТБ всіх опонентів влади, якщо цілодобово транслювати по всім центральним каналам "звернення" "найвеличнішого", які більше нагадують "звернення старшого брата" з роману Орвела 1984, то піпл, як та собака Павлова, починає любити владу, не зважаючи, що саме її дії й зробили можливою цю кляту широкомасштабну війну... Бо, якби не ця широкомасштабна війна, то далеко не факт, що влада зе-мародерів досиділа б до кінця каденції на тлі корупційних скандалів, на тлі вагнергейту та на тлі переслідування опозиції і рейтинги січня 2022 року кажуть саме про це. Зміна влади "слуг" стала би для кремлівського ***** катастрофою ще більшою, ніж крах влади янукОвоча, бо у того не було АБСОЛЮТНОЇ влади - і політичної і законодавчої, а у "слуг" вона є.
ІМХО, різке падіння рейтингів "найвеличнішого" та його "слуг" та можлива зміна влади на позачергових виборах, на яких тоді наполягала опозиція, підштовхнули ***** до "шашличків" 24.02.22. бо треба було рятувати оманських партнерів.
показати весь коментар
15.03.2023 19:01 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 19:28 Відповісти
"довіри серед інституцій, "...

Виправте, будь ласка, заговок, треба ж тоді так: "рейтинг довіри серед інституцій, інституток та інститутов"...
показати весь коментар
15.03.2023 19:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eygiM-qDRig
показати весь коментар
15.03.2023 23:33 Відповісти
Краще це - https://www.youtube.com/watch?v=-5y99_rwhBY
показати весь коментар
15.03.2023 23:37 Відповісти
Церква без уточнення конфесії, не дуже вдалий приклад.
показати весь коментар
15.03.2023 19:51 Відповісти
Політичні партії, гуртом, теж саме.
показати весь коментар
15.03.2023 20:02 Відповісти
Не розумію , що з нашим народом не так ?
Чому обирають або зека і бандита , або тупого блазня - клептомана ,якому нас@ рати
на народ Украіни 😣
показати весь коментар
15.03.2023 19:57 Відповісти
Цьому наріду пороблено. (
показати весь коментар
15.03.2023 20:03 Відповісти
П*здьож!!!
Як вже затр@хали ці статитсти і статистики; "рейтенгологи" і рейтенги!?
Світ котиться до повної деградації!
Саме цікаве, що ідеологи повного нівелювання здорового глузду у всіх речах, також деградують, самі цього не помічаючи!
Довіра до суду!? Та про що ви говорите!?
Довіра до суду = 0,5% зі 100!
Довіра до профспілок!? Ви їб@нулися!? (як сказав, би Скрипін)
Також для селян хочеться роз'яснити,- НАБУ і САП - це все фарс (хоч і американський)!
Зеленський!? Довіряти Зеленському!? Президент Зеленський, також, деградує з шаленою швидкістю! З стратегічної точки зору,- замовні рейтинги в перспективі - обернуться проти нього!!!
показати весь коментар
15.03.2023 20:25 Відповісти
Headseller
@Ozyrskyi
·
14 бер.
Наступні вибори будуть не між Зеленським та іншими кандидатами.
Вони будуть між поїхати назавжди або залишитися.
Між повернутися і почати спочатку, або продовжувати вже "там".
Між ЄС+НАТО або Білорусь 2.0.
Між гідністю та ганьбою. 😑
.
Такі у мене думки, може і помиляюсь
показати весь коментар
15.03.2023 20:25 Відповісти
Обійняти і плакати... )))

Подушка обіймашка дакімакура Володимир Зеленський 40х100см зі знімною наволочкою

Доставка з м. Харків, 10+ купили, 1 149 грн

показати весь коментар
15.03.2023 21:44 Відповісти
Ключове:змінна наволочка,так що панікувати зарано,хоча з нашим народом може й не зарано,сумел.
показати весь коментар
16.03.2023 17:24 Відповісти
Народ, который голосовал за третьесортного актёра из несмешных комедий - реально рассчитывал, что он вдруг станет хорошим президентом?
показати весь коментар
15.03.2023 22:18 Відповісти
цікавий знати що з цього приводу скаже пан Розумков ?

Тобто - яка тут " ПОГРІШНІСТЬ" в висвітлені чистоти самих цифр ?

А іще : чи проводилося опитування серед військових.. не тих, шо в військкоматах, а тих.. хто в госпіталі , на тимчасовому перепочинку і ( упаси Господи !) в Зоні бойових дій ?

а телевізор робить свою ганебну справу

Не знаю кому дякувати, що перед війною пенсіонерам не роздали шарові телефони...тоді рейтинг солнцелікого був би на 18,1% вище

Як в білорусі.
показати весь коментар
15.03.2023 23:03 Відповісти
Не все! ЗСУ, волонтери, і добровольчі підрозділи - тримайтеся.

тепер зелоїд все зробить щоб загнобить і знищить.

А недолуге народонаселення продовжує дивувати своєю простотою душевною.

Їм зеля шостий... Шістка він Єрмака, насправді.
показати весь коментар
15.03.2023 23:08 Відповісти
32 роки наступають на одні й ті самі граблі: перед ними владні вори-шарлатани, а вони масово і далі виражають їм підтримку.
показати весь коментар
16.03.2023 02:06 Відповісти
... а, чего Верховный Совет так жиденько (наверное их там много?)
показати весь коментар
16.03.2023 05:27 Відповісти
Якщо дегенератіа вже не 73 а 83 відсотків, то вибачте ,але нам піздец.на жаль ,кацапи банкують, їх агент зєлєнський і єрмак працюють добре, а всі смерті Героїв були марні.
Цю ситуацію бачать і американці тому і не має ніякого ленд лізу а тільки розмови.
показати весь коментар
16.03.2023 07:18 Відповісти
Нічого наш мудрий народ не вчить. Зруйнована країна, братські могили, 8 млн. біженців і у Боневтіка такий рейтинг...
показати весь коментар
16.03.2023 08:03 Відповісти
Зеленский лучший, это знает весь ми
показати весь коментар
16.03.2023 14:40 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 