ЗСУ очолюють рейтинг довіри серед інституцій, Зеленський - на 6 місці, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Найбільшою довірою серед соціальних інститутів користуються Збройні сили України - їм довіряють 95,8% громадян.

Про це під час презентації результатів соціологічного опитування повідомив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найбільшою довірою громадян серед соціальних інститутів користуються Збройні сили України - 95,8% довіряють. До початку активної фази бойових дій повну або часткову довіру до ЗСУ висловлювали 68% опитаних. Тобто, Збройні сили користуються практично повною підтримкою всього суспільства України", - сказав він.

Високий рівень підтримки також мають волонтерські організації (87,9%) та добровольчі загони (87,2%). Нацгвардія та ДСНС мають довіру у 85,7% та 85,4% відповідно.

Водночас президент Володимир Зеленський має довіру 82,9% респондентів та займає 6 місце.

Позитивний баланс довіри мають Міноборони, Служба безпеки України, Нацполіція, церква, ЗМІ, міські та сільські голови, Нацбанк та уряд.

Негативний баланс мають політичні партії, чиновники, судова система, комерційні банки, Прокуратура України, Верховна Рада, САП, НАБУ та профспілки.

Опитування проводилося з 23 лютого по 1 березня. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років і старше. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії. Метод опитування - особисте інтерв'ю в помешканні респондентів.