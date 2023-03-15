Россию нужно выгнать из Совбеза ООН, - Кулеба

Присутствие России в Совете Безопасности ООН подвергает сомнению легитимность организации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Можно ли сохранить мир, основанный на правилах, если страна, обладающая статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (то есть одной из пяти стран, которые должны его защищать), нагло и демонстративно его растоптала? Россия вторглась в соседнюю страну, пытается аннексировать ее территорию, систематически обстреливает жилые кварталы, уничтожает целые города и села, насилует, грабит, совершает геноцид и олицетворяет, пожалуй, крупнейшую в современной истории кампанию принудительного перемещения детей. Россия не просто нарушила мир — она разорвала его в клочья", - написал Кулеба в авторской колонке для американского издания The Hill.

Министр напомнил, что в 1945 году ООН была создана для защиты общих правил и верховенства права. США, СССР, Великобритания, Франция и Китай по сути стали "судьями мира", ответственными за сохранение мира и сотрудничества.

"Война России против Украины вывела правду на поверхность: один из этих судей – мошенник. Вместо того чтобы защищать международный мир, Россия бросает вызов самому его существованию. Вместо того чтобы быть защитницей, она совершает агрессию. Вместо того чтобы быть панацеей, она стала болезнью", - подчеркнул Кулеба.

Министр также напомнил, что это не единичный случай - нападением на Грузию в 2008 году, угрозами Молдове, незаконной попыткой аннексии украинского Крыма в 2014 году, вмешательством во внутреннюю политику США, использованием энергии и информации как оружия, насаждением собственному населению идеологии милитаризма и империализма, систематическим использование допинга в международном спорте, дестабилизацией и эксплуатацией стран Африки наемниками "Вагнера" Россия давно поставила себя вне каких-либо правил.

"Мы оказались в этих темных временах потому, что России позволили поверить в собственную абсолютную безнаказанность. Все началось в декабре 1991 года, когда представители России незаконно узурпировали место СССР в Совете Безопасности ООН. Никакая правовая процедура, определенная Уставом ООН, не была соблюдена. Простая смена таблички "Советский Союз" на табличку "Российская Федерация" стала крупнейшим дипломатическим мошенничеством ХХ века. В феврале я отметил заседание Совета Безопасности ООН, что Россия превратила кресло постоянного члена Совбеза ООН в свой трон безнаказанности. Сегодня мы имеем дело с последствиями нарушения правил 32 года назад", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что начатая Россией война должна не только завершиться сокрушительным поражением для Путина, но и фундаментальным переосмыслением глобальной системы безопасности и реформой международных институтов, призванных поддерживать и восстанавливать мир.

"Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать подвергать сомнению легитимность всей системы ООН", - подытожил министр.

