Россию нужно выгнать из Совбеза ООН, - Кулеба
Присутствие России в Совете Безопасности ООН подвергает сомнению легитимность организации.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Можно ли сохранить мир, основанный на правилах, если страна, обладающая статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (то есть одной из пяти стран, которые должны его защищать), нагло и демонстративно его растоптала? Россия вторглась в соседнюю страну, пытается аннексировать ее территорию, систематически обстреливает жилые кварталы, уничтожает целые города и села, насилует, грабит, совершает геноцид и олицетворяет, пожалуй, крупнейшую в современной истории кампанию принудительного перемещения детей. Россия не просто нарушила мир — она разорвала его в клочья", - написал Кулеба в авторской колонке для американского издания The Hill.
Министр напомнил, что в 1945 году ООН была создана для защиты общих правил и верховенства права. США, СССР, Великобритания, Франция и Китай по сути стали "судьями мира", ответственными за сохранение мира и сотрудничества.
"Война России против Украины вывела правду на поверхность: один из этих судей – мошенник. Вместо того чтобы защищать международный мир, Россия бросает вызов самому его существованию. Вместо того чтобы быть защитницей, она совершает агрессию. Вместо того чтобы быть панацеей, она стала болезнью", - подчеркнул Кулеба.
Министр также напомнил, что это не единичный случай - нападением на Грузию в 2008 году, угрозами Молдове, незаконной попыткой аннексии украинского Крыма в 2014 году, вмешательством во внутреннюю политику США, использованием энергии и информации как оружия, насаждением собственному населению идеологии милитаризма и империализма, систематическим использование допинга в международном спорте, дестабилизацией и эксплуатацией стран Африки наемниками "Вагнера" Россия давно поставила себя вне каких-либо правил.
"Мы оказались в этих темных временах потому, что России позволили поверить в собственную абсолютную безнаказанность. Все началось в декабре 1991 года, когда представители России незаконно узурпировали место СССР в Совете Безопасности ООН. Никакая правовая процедура, определенная Уставом ООН, не была соблюдена. Простая смена таблички "Советский Союз" на табличку "Российская Федерация" стала крупнейшим дипломатическим мошенничеством ХХ века. В феврале я отметил заседание Совета Безопасности ООН, что Россия превратила кресло постоянного члена Совбеза ООН в свой трон безнаказанности. Сегодня мы имеем дело с последствиями нарушения правил 32 года назад", - подчеркнул Кулеба.
Глава МИД отметил, что начатая Россией война должна не только завершиться сокрушительным поражением для Путина, но и фундаментальным переосмыслением глобальной системы безопасности и реформой международных институтов, призванных поддерживать и восстанавливать мир.
"Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать подвергать сомнению легитимность всей системы ООН", - подытожил министр.
Блін !! Усе заглохло ?? Дорослі дяді і тьоті мабуть щось пояснили, дали цукерку,- сидіть і не смикайтесь.
...якій підписом свого Президента надала гарантії недоторканості кордонів 1991 року і не застосування сили.
1. США сами выходят из ООН и инициируют создание новой Всемирной огрганизации.
2. Высылают из США всех дипломатов РФ акредитованных в бывшей ООН.
Но для таких шагов нужен президент с яйцами, а такого в Белом доме нет.
не можна, то вже буде не рада безпеки