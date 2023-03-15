РУС
Россию нужно выгнать из Совбеза ООН, - Кулеба

кулеба

Присутствие России в Совете Безопасности ООН подвергает сомнению легитимность организации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Можно ли сохранить мир, основанный на правилах, если страна, обладающая статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (то есть одной из пяти стран, которые должны его защищать), нагло и демонстративно его растоптала? Россия вторглась в соседнюю страну, пытается аннексировать ее территорию, систематически обстреливает жилые кварталы, уничтожает целые города и села, насилует, грабит, совершает геноцид и олицетворяет, пожалуй, крупнейшую в современной истории кампанию принудительного перемещения детей. Россия не просто нарушила мир — она разорвала его в клочья", - написал Кулеба в авторской колонке для американского издания The Hill.

Министр напомнил, что в 1945 году ООН была создана для защиты общих правил и верховенства права. США, СССР, Великобритания, Франция и Китай по сути стали "судьями мира", ответственными за сохранение мира и сотрудничества.

"Война России против Украины вывела правду на поверхность: один из этих судей – мошенник. Вместо того чтобы защищать международный мир, Россия бросает вызов самому его существованию. Вместо того чтобы быть защитницей, она совершает агрессию. Вместо того чтобы быть панацеей, она стала болезнью", - подчеркнул Кулеба.

Министр также напомнил, что это не единичный случай - нападением на Грузию в 2008 году, угрозами Молдове, незаконной попыткой аннексии украинского Крыма в 2014 году, вмешательством во внутреннюю политику США, использованием энергии и информации как оружия, насаждением собственному населению идеологии милитаризма и империализма, систематическим использование допинга в международном спорте, дестабилизацией и эксплуатацией стран Африки наемниками "Вагнера" Россия давно поставила себя вне каких-либо правил.

Читайте також: России не место в Совбезе ООН после преступления агрессии против Украины, - Кулеба

"Мы оказались в этих темных временах потому, что России позволили поверить в собственную абсолютную безнаказанность. Все началось в декабре 1991 года, когда представители России незаконно узурпировали место СССР в Совете Безопасности ООН. Никакая правовая процедура, определенная Уставом ООН, не была соблюдена. Простая смена таблички "Советский Союз" на табличку "Российская Федерация" стала крупнейшим дипломатическим мошенничеством ХХ века. В феврале я отметил заседание Совета Безопасности ООН, что Россия превратила кресло постоянного члена Совбеза ООН в свой трон безнаказанности. Сегодня мы имеем дело с последствиями нарушения правил 32 года назад", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что начатая Россией война должна не только завершиться сокрушительным поражением для Путина, но и фундаментальным переосмыслением глобальной системы безопасности и реформой международных институтов, призванных поддерживать и восстанавливать мир.

"Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать подвергать сомнению легитимность всей системы ООН", - подытожил министр.

Читайте також: Кислица о России: Страна, совершающая военные преступления, не может председательствовать в Совбезе ООН

ООН (4264) россия (97399) Совбез ООН (1153) Кулеба Дмитрий (2882)
+7
Послицю в Швейцаріїї теж треба вигнати за провалену роботу.
15.03.2023 18:47
+6
Можна запросити на травневі шашлички і ввести нові податки а також збільшити фінансування депут корпусу та єдиного марафону. І все тіп топ.
15.03.2023 18:55
+4
Так виженіть, які проблеми. По "зеленому" указ Володі і "вийди звідчи розбійник". Чи в ООН такі зехери не проходять? Скоро і тут не пройдуть. Вам залишилося хайпувати ще рік, можливо півтора. А реально Цапів потрібно вигнати з Радбезу ООН, але це мають робити професіонали, а не ті, які призначать незрозумілих дівчат послами і нагороджують "блогерів", коментуючи, що вони в штаті ГУР. Здається після "слуг" і Вови прийдеться переробляти все з нуля, бо він все перетворив на корпорацію "квартал".
15.03.2023 18:51
Послицю в Швейцаріїї теж треба вигнати за провалену роботу.
15.03.2023 18:47
А хто вам сказав що вона роботу завалила ? Це у вашому розумінні посол повинен працювати на користь власної держави , зелебобіки мабуть щодо цього мають власну думку .
15.03.2023 19:18
Прокоментуйте знищення шістдесяту комплексів пво ближньої дії британського походждення швейцарською армією в звязку з закінченням термію дії. Хоча Британія направила прохання передати їх Україхні і навіть просила їх відкупити.
15.03.2023 19:24
Прокоментую , мені це не важко , перечитайте іще раз мною написане , а я вам розшифрую : послицю послав споглядач миру в очах ***** ; які він їй завдання поставив ви у курсі ? Я , особисто , чомусь думаю що не для того таку сосну до Швейцарії відправляли щоб вона там зброю для України намагалася отримати , а от вулицю 95 кварталу десь у Берні пробити зуміє , бо Лондон вже трішки приївся сонцесяйним , а сир воно любить ((
15.03.2023 20:05
Вибачай не зрозумів сарказм зразу
15.03.2023 20:17
Ну все правильно сказав. Проблема в тому, що його слова fell on deaf ears....
15.03.2023 18:48
після знищеного над чорним морем беспілотника, сша треба ввести в це море кораблі
15.03.2023 19:03
воно то треба, але виходить що це неможливо. Можливо, варто зосередитись на якихось більш реалььних справах?
15.03.2023 18:48
Можна запросити на травневі шашлички і ввести нові податки а також збільшити фінансування депут корпусу та єдиного марафону. І все тіп топ.
15.03.2023 18:55
rosssiu treba znizhiti totalno. ysu
15.03.2023 18:48
Smert kacapam
15.03.2023 18:49
Так виженіть, які проблеми. По "зеленому" указ Володі і "вийди звідчи розбійник". Чи в ООН такі зехери не проходять? Скоро і тут не пройдуть. Вам залишилося хайпувати ще рік, можливо півтора. А реально Цапів потрібно вигнати з Радбезу ООН, але це мають робити професіонали, а не ті, які призначать незрозумілих дівчат послами і нагороджують "блогерів", коментуючи, що вони в штаті ГУР. Здається після "слуг" і Вови прийдеться переробляти все з нуля, бо він все перетворив на корпорацію "квартал".
15.03.2023 18:51
у півторарічниву терміні може бути похибка, років так із п'ять.
15.03.2023 19:11
І хто ж замість Вови прийде? Аж цікаво?
15.03.2023 20:20
Цього замало, потрібно або докорінно змінити там усе з урахуванням ******** реалій, або взагалі ліквідувати цю організацію. Зараз по-суті, є два основних "табори": демократичні країни та диктатури. Представники і тих, і інших мають право вето, відповідно, застосовують його проти опонентів, фактично, роблячи ООН недієздатною організацією, яка ні на що не може впливати.
15.03.2023 18:52
Ви ще не зрозуміли, що закони і демократичні інституції не діють все вирішить лише велика війна яка покаже як буде існувати далі людство....
15.03.2023 18:57
Це нам допоможуть зробити проститутки-посли.
15.03.2023 18:52
15.03.2023 19:12
не виженуть ,багато хто проти буде ,як приклад-папа римський, який перетворився на затичку на всі випадки для рф.
15.03.2023 19:02
Постійний член радбезу Китай, який сам геноцидить уйгурів і має загарбницькі плани щодо Тайваню, наврядчи дасть виключити кацапів
15.03.2023 19:04
Не народ України надихає, якому він присягав..
15.03.2023 19:06
підлабузництво, з якого нам щє як довго сповзати....
15.03.2023 19:08
15.03.2023 19:18
15.03.2023 19:09
3,14дерацію з радбезу потрібно гнати.але для України більш важливіше гнати сраною мітлою агентів 3,14рації,котрі загримувалися у колір "зелених слуг" і займили місця в оп.
15.03.2023 19:13
Це не вирішення проблеми.Треба створювати нову організацію Західного світу,щось типу НАТО.А решта країн хай створюють свою неоОрду на чолі з Китаєм і іншими викиднями цивілізації типу рашки чи ірану.
15.03.2023 19:14
кулебо, на всі вакансії набери міньєтчиць дєрьмака, то вони допоможуть у цьому... кулебо, я зуба даю
15.03.2023 19:15
А у свого шефа - Єрьмака ти отримав на це дозвіл ?
15.03.2023 19:20
московію треба вигнати з усіх установ де можна
15.03.2023 19:25
Ну,таке я міг би сказати. А Кулебі потрібно шукати механізми для цього. Посада дозволяє. Чи не дозволяє щось інше?
15.03.2023 19:27
Новость из серии завтра будет холодно по этому нужно одеть теплую курточку, а я напомню что при такой погоде без теплой курточки люди начинают болеть. Кулеба, а бы ляпнуть и в новостных сводках засветится и Данилов вместе с ним
15.03.2023 20:13
А розовые пони считают что с бензоколонкой надо сюсюкаться.
15.03.2023 20:17
А розмов було, що 24 лютого на сесії ООН Зе* виступить, запропонує ... тощо.
Блін !! Усе заглохло ?? Дорослі дяді і тьоті мабуть щось пояснили, дали цукерку,- сидіть і не смикайтесь.
15.03.2023 20:31
Хах, рашка платит ежегодно миллионы баксов взносов в оон - и львиная доля попадает гутаперишу и компашке в карманы. Думайте сами
15.03.2023 20:36
Непогано сформульовано. Додав би лише до ..."Росія вторглася в сусідню країну"... таке:

...якій підписом свого Президента надала гарантії недоторканості кордонів 1991 року і не застосування сили.
15.03.2023 20:46
КУЛЕБА, посилати послів у командировки в посольства без знання мови той країни - це злочин.
15.03.
Рашу из ООН может выгнать только США. В два шага.
1. США сами выходят из ООН и инициируют создание новой Всемирной огрганизации.
2. Высылают из США всех дипломатов РФ акредитованных в бывшей ООН.

Но для таких шагов нужен президент с яйцами, а такого в Белом доме нет.
15.03.2023 21:03 Ответить
як же без фашистів в оон,
не можна, то вже буде не рада безпеки
15.03.2023 21:14 Ответить
Те що Росію потрібно вигнати з Радбезу ООН -це тільки слова, а вот лизати кожен день ξοπγ найвисочайшему-це його вчинки !
15.03.2023 21:55 Ответить
 
 