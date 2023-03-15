В Польше разоблачили сеть российских шпионов, - СМИ
По данным RMF FM, в Польше разоблачена шпионская сеть, которая устанавливала скрытые камеры для наблюдения за важными трассами и железнодорожными узлами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По данным издания, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали шестерых иностранцев "из-за восточной границы", которые должны были работать по заказу российских спецслужб. Отмечается, что эти люди были задержаны в связи с найденными скрытыми камерами на важных трассах и железнодорожных узлах. Камеры фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.
По информации RMF FM, речь идет преимущественно об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной, в частности в районе аэропорта в Ясенке близ Жешува. Это главный пункт переправки западного оружия и боеприпасов для Украины. Скрытые камеры также были обнаружены в других частях Польши.
В этой связи сотрудников служб и полиции привели в режим повышенной готовности. Наряды уделяют особое внимание охране стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена защита ключевых объектов критической инфраструктуры.
Кто вообще найдет трекер с небольшим аккумулятором и задержкой включения на 1-3 недели? С симкартой, которая у нас работает. Он же в радиомолчании, пока в Польше. А как таймер выйдет, то включится и будет наводить.
Надо непрерывно держать глушилки и анализатор радиоспектра (недорогая вещь, работает с ноутбуком на линуксе отлично). Как пошел вдруг gps-сигнал, то с ноутбуком походить и поискать источник, дальше вскрыть и найти жучок, повесить на туалет какой-то безлюдный, пускай тратят ракеты свои кривые.
Техника уже заряженная часто приезжает. Ведь во Франции и других странах права человека, ходи где хочешь, никто не тронет, а в Германии даже видеорегистраторы запрещены, камеры тоже, ведь это все против прав человека, настолько безопасно может делать свои темные дела.
Кацапы за такую работу конечно платят, ведь это крайне выгодно получить прямую наводку в заранее установленное время и сразу же туда нанести удар. А мы должны искать жучки и чистить технику от них или держать на передержке в безопасном отстойнике в бункере каком-нибудь, хотя тогда гпс-трекер скорее всего запрограммируют отключиться еще на 2 недели и снова включиться. Лучше наоборот держать на улице и непрерывно следить за радиосигналами, особенно gps и gsm.
И мы точно также можем действовать. Зарядить кацапский авиационный топливный заправщик трекером и затем стрижом нанести точный удар в него, получив доп. разведку с камер с земли и целеуказание от трекера или еще лучше от маячка дополнительного для точности. Можно сразу спалить несколько самолетов. У кацапов только в Москве глушилки с подменой gps-сигнала есть.
І прокацапські болгари, і "ліца кавказской національності" - як же без них ?
а всі так звані "зєваки" - доправлятись у поліцію на "15 суток" з вилученням усього майна.
Усі проїжджаючі автомобілі фіусуються на відео, а ті, що викликають підозру - у відстійник
на 1-2 місяці з частковою розборкою.
Щоб нікому не кортіло навіть наближатись да залізниць - іде війна.
І ніяких дронів.
Регистрация у них местная, говор тоже - их видно только по делам их.