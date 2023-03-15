В Польше разоблачили сеть российских шпионов, - СМИ

По данным RMF FM, в Польше разоблачена шпионская сеть, которая устанавливала скрытые камеры для наблюдения за важными трассами и железнодорожными узлами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным издания, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали шестерых иностранцев "из-за восточной границы", которые должны были работать по заказу российских спецслужб. Отмечается, что эти люди были задержаны в связи с найденными скрытыми камерами на важных трассах и железнодорожных узлах. Камеры фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.

По информации RMF FM, речь идет преимущественно об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной, в частности в районе аэропорта в Ясенке близ Жешува. Это главный пункт переправки западного оружия и боеприпасов для Украины. Скрытые камеры также были обнаружены в других частях Польши.

В этой связи сотрудников служб и полиции привели в режим повышенной готовности. Наряды уделяют особое внимание охране стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена защита ключевых объектов критической инфраструктуры.

Читайте также: Нидерланды высылают часть дипломатов РФ из-за попыток россиян трудоустраивать шпионов