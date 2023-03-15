РУС
Новости
10 556 24

В Польше разоблачили сеть российских шпионов, - СМИ

польща

По данным RMF FM, в Польше разоблачена шпионская сеть, которая устанавливала скрытые камеры для наблюдения за важными трассами и железнодорожными узлами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным издания, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали шестерых иностранцев "из-за восточной границы", которые должны были работать по заказу российских спецслужб. Отмечается, что эти люди были задержаны в связи с найденными скрытыми камерами на важных трассах и железнодорожных узлах. Камеры фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.

По информации RMF FM, речь идет преимущественно об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной, в частности в районе аэропорта в Ясенке близ Жешува. Это главный пункт переправки западного оружия и боеприпасов для Украины. Скрытые камеры также были обнаружены в других частях Польши.

В этой связи сотрудников служб и полиции привели в режим повышенной готовности. Наряды уделяют особое внимание охране стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена защита ключевых объектов критической инфраструктуры.

Читайте также: Нидерланды высылают часть дипломатов РФ из-за попыток россиян трудоустраивать шпионов

Автор: 

Польша (8854) шпионаж (1453)
+21
лохонулись парашники. могли б просто підсунуть в офіс президента такого собі поляка, завхоза дєрьмаковського. зекономили б і на камерах і на агентах.
15.03.2023 19:27 Ответить
+16
Потопити гнидавців у Віслі з каменюкою на шиї. І сказати що їх там небило.
15.03.2023 19:33 Ответить
+15
Польща пильнується, бо знає, що історічєскіє кацапські території wg парашинського ху*ла - пів Польщі. Тому Польща буде з нами аж до знищення того запаленого злобою осколка імперії зла та його оскаженілого царья.
15.03.2023 19:41 Ответить
Хтось здивований?
15.03.2023 19:32 Ответить
Треба садити років на 20. Або на уранові копальні.
15.03.2023 20:20 Ответить
А скільки їх у нас і зРаді,і у владі,і навколо Зеленого Йолопа.
15.03.2023 19:41 Ответить
А зелений йолоп нє?
15.03.2023 23:35 Ответить
впевнений - росіяни і в Польщі є. Вони як таргани - начебто їх нема, а вночі вилазять.
15.03.2023 19:43 Ответить
а де їх немає ,хоча про громадянство затриманих нічого не сказали ..
15.03.2023 19:49 Ответить
ну, громадянство - це таке.... кацапу дай хоч польський паспорт, хоч естонський - він все одно залишиться кацапом.
15.03.2023 19:57 Ответить
Є. Я маю кацапський паспорт а моя жінка-Українка. Звалили з нею з пітєра ще в 2014 році. Помагаємо як можемо Україні. І це не значить що я рузге, бо я тих скотів гнобив дуже давно у них в оркостані. Але погоджуюсь : є і моя вина в тим, що ці пі.... сидять в кремлі і оркостан ще не розвалився-багато років я робив різні речі там, але вже в 14-му там зоставатись було самовбивствем. Забувся... я- Поляк з кацапським паспортом і посвідкою на проживання тут, в Польщі.
15.03.2023 22:30 Ответить
і як же ж тебе, поляка, занесло в той члєнінград? Я завжди був впевнений, що поляки серед кацапів жити не можуть фізично, бо дуже їх не *******.
15.03.2023 22:43 Ответить
Да, ставят трекеры, и кидают просто телефоны-наушники, у которых часто автоподключение будет и они координаты сольют.

Кто вообще найдет трекер с небольшим аккумулятором и задержкой включения на 1-3 недели? С симкартой, которая у нас работает. Он же в радиомолчании, пока в Польше. А как таймер выйдет, то включится и будет наводить.

Надо непрерывно держать глушилки и анализатор радиоспектра (недорогая вещь, работает с ноутбуком на линуксе отлично). Как пошел вдруг gps-сигнал, то с ноутбуком походить и поискать источник, дальше вскрыть и найти жучок, повесить на туалет какой-то безлюдный, пускай тратят ракеты свои кривые.

Техника уже заряженная часто приезжает. Ведь во Франции и других странах права человека, ходи где хочешь, никто не тронет, а в Германии даже видеорегистраторы запрещены, камеры тоже, ведь это все против прав человека, настолько безопасно может делать свои темные дела.

Кацапы за такую работу конечно платят, ведь это крайне выгодно получить прямую наводку в заранее установленное время и сразу же туда нанести удар. А мы должны искать жучки и чистить технику от них или держать на передержке в безопасном отстойнике в бункере каком-нибудь, хотя тогда гпс-трекер скорее всего запрограммируют отключиться еще на 2 недели и снова включиться. Лучше наоборот держать на улице и непрерывно следить за радиосигналами, особенно gps и gsm.

И мы точно также можем действовать. Зарядить кацапский авиационный топливный заправщик трекером и затем стрижом нанести точный удар в него, получив доп. разведку с камер с земли и целеуказание от трекера или еще лучше от маячка дополнительного для точности. Можно сразу спалить несколько самолетов. У кацапов только в Москве глушилки с подменой gps-сигнала есть.
15.03.2023 19:43 Ответить
З-за східного кордону. Не здивуюсь якщо там виринуть гниди українські, в т.ч. т.з. західняки.
15.03.2023 19:55 Ответить
відводиш від себе підозру?
15.03.2023 20:15 Ответить
Першими там будуть угорці, можуть бути "німці", що виїхали від нас у 90-ті.
І прокацапські болгари, і "ліца кавказской національності" - як же без них ?
15.03.2023 20:19 Ответить
Західняки за реєстрацією, а за етнікою - юристи.
15.03.2023 20:51 Ответить
Європа кишить або продажними політиками або агентами кремля які працюють на московію, або вихідцями з московіїї. Бабло робить свою справу. Поки Європа не поверне взад в московію всіх хто виїхав на захід останні принаймі 30 років доти будуть шпигунські історії, політичні вбивства, отруєння, підриви, заворушення в самій ЄВРОПІ, РУЦЬКИМ МІРОМ БУДЕ ТХНУТИ. ЄВРОПА В НЕБЕЗПЕЦІ, В НЕБЕЗПЕЦІ ВСІ ЇЇ ІНСТИТУЦІЇ. ЕРЕФІЮ НЕОБХІДНО ІЗОЛЮВАТИ ВІД ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТІ ЇЇ МЕШКАНЦІВ ТЕЖ.
15.03.2023 20:22 Ответить
Лісого заарештували?
15.03.2023 20:56 Ответить
нда, современные миниатюрные камеры -- это проблема. Если их ставят на территории Польши ,то что творится на наших трассах и жд путях ?
15.03.2023 21:09 Ответить
Якщо так, то залізничні вузли і всі місця зупинок составів із технікою повинні бути огороджені,
а всі так звані "зєваки" - доправлятись у поліцію на "15 суток" з вилученням усього майна.

Усі проїжджаючі автомобілі фіусуються на відео, а ті, що викликають підозру - у відстійник
на 1-2 місяці з частковою розборкою.
Щоб нікому не кортіло навіть наближатись да залізниць - іде війна.
І ніяких дронів.
15.03.2023 21:28 Ответить
вся европа плотно окутана сетью рашистских шпионов.поэтому совсем скоро можно ждать любых провокаций наподобии едва не случившегося переворота в германии недавно.
15.03.2023 21:58 Ответить
Отрадно разве то, что и Россия наводнена людьми, ненавидящими путинский режим.
Регистрация у них местная, говор тоже - их видно только по делам их.
15.03.2023 22:36 Ответить
 
 