Страны НАТО готовы предоставить Украине больше ПВО, бронетехники и боеприпасов, - Столтенбер

Союзники НАТО готовы предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, бронированной техники и боеприпасов.

Об этом заявили в НАТО по итогам встречи Контактной группы в формате "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в виртуальной встрече Контактной группы по обороне Украины в среду (15 марта 2023 года), состоявшейся под председательством министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Обсуждение было сосредоточено вокруг важности продолжения и увеличения поддержки для Украины, которая продолжает сопротивляться жестокой агрессивной войне России", - говорится в сообщении.

Во время встречи, как отмечается, руководитель НАТО проинформировал об усилиях Североатлантического союза и стран-членов относительно быстрого предоставления Украине ключевых возможностей, включая больше систем противовоздушной защиты, бронированной техники и боеприпасов.

Столтенберг подчеркнул, что работа по увеличению оборонной промышленной базы НАТО "критически важна для обеспечения политики сдерживания и обороны, а также для того, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку так долго, как это будет необходимо", отметили в пресс-службе Альянса.

Напомним, 15 марта состоялась виртуальная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", главным предназначением которой является координация усилий международного сообщества для предоставления Украине военной помощи.