Свободные медиа Украины и мира сделали очень многое, чтобы российский террор проигрывал, - Зеленский

Президент Украины призвал СМИ еще более активно распространять правду о российской агрессии и о том, как наша страна возвращает украинцам и всем европейцам свободу и безопасность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении в конце 385-го дня войны.

"Обратился к участникам и участницам мощной британской конференции Союза редакторов. Это собрание ведущих медийщиков Соединенного Королевства, сильных журналистов, сильных редакторов. Людей, фактически посвятивших свою жизнь свободе – свободе слова. Призвал их еще активнее распространять правду о российской агрессии, о наших людях, которым Россия ломает жизнь, о нашей защите, возвращающей украинцам и всем европейцам свободу и безопасность", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что медийщики в Украине и за рубежом внесли весомый вклад в проигрыш российского террора: "Журналисты – свободные медиа Украины и мира – за время этой войны сделали очень многое, чтобы российский террор проигрывал. Чтобы российская пропаганда проигрывала. И я хочу подчеркнуть: сделали это просто тем, что распространяли информацию о том, что происходит здесь и сейчас в Украине, Европе, мире. Просто распространяли правду".

Также он отметил, что встретился с представителями американского журнала The Atlantic: владелицей издания Лорен Пауэлл Джобс, главредом Джеффри Голдбергом и публицисткой Энн Эпплбаум. Обсуждалось использование современных технологий в военной и гражданской жизни.

"Вышел очень содержательный разговор. В частности, о том, как мы используем современные технологии, чтобы усилить наших воинов, наши институции. О нашей армии дронов, которая будет становиться только больше и мощнее. О наших айтишниках, которые помогают беречь Украину. Об угрозах, созданных россией в кибер- и информационном пространстве", - подытожил Президент.

