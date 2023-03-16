Свободные медиа Украины и мира сделали очень многое, чтобы российский террор проигрывал, - Зеленский
Президент Украины призвал СМИ еще более активно распространять правду о российской агрессии и о том, как наша страна возвращает украинцам и всем европейцам свободу и безопасность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении в конце 385-го дня войны.
"Обратился к участникам и участницам мощной британской конференции Союза редакторов. Это собрание ведущих медийщиков Соединенного Королевства, сильных журналистов, сильных редакторов. Людей, фактически посвятивших свою жизнь свободе – свободе слова. Призвал их еще активнее распространять правду о российской агрессии, о наших людях, которым Россия ломает жизнь, о нашей защите, возвращающей украинцам и всем европейцам свободу и безопасность", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что медийщики в Украине и за рубежом внесли весомый вклад в проигрыш российского террора: "Журналисты – свободные медиа Украины и мира – за время этой войны сделали очень многое, чтобы российский террор проигрывал. Чтобы российская пропаганда проигрывала. И я хочу подчеркнуть: сделали это просто тем, что распространяли информацию о том, что происходит здесь и сейчас в Украине, Европе, мире. Просто распространяли правду".
Также он отметил, что встретился с представителями американского журнала The Atlantic: владелицей издания Лорен Пауэлл Джобс, главредом Джеффри Голдбергом и публицисткой Энн Эпплбаум. Обсуждалось использование современных технологий в военной и гражданской жизни.
"Вышел очень содержательный разговор. В частности, о том, как мы используем современные технологии, чтобы усилить наших воинов, наши институции. О нашей армии дронов, которая будет становиться только больше и мощнее. О наших айтишниках, которые помогают беречь Украину. Об угрозах, созданных россией в кибер- и информационном пространстве", - подытожил Президент.
Армія для "Слуги народу" зараз найбільша проблема. Просто тому, що от не можна переконати людей які купували форму за свої кровні у тому ніби форму їм видали. А НЕ видали їм не тільки форму. Не видали також засоби зв'язку, автотранспорт, старлінки, пічки-буржуйки, польові аптечки... Нарешті, мені фантазії бракує аби уявити які прибутки приносять в прифронтовій зоні послуги автосервісів і які люди стоять там за цим бізнесом. Натомість я гарно уявляю за які кошти автотранспорт ремонтують - на зарплатні військових. Оті самі 100 тисяч.
Подалі від передка все більш сумно, там на ремонти авто (а часто й на пальне) доводиться колотися з солдатської зарплатні - аж з 22 тисяч грн!!! Нещодавно було 44 тисячі (оклад + 30 тис доплати) але 30 тис доплати солдатам зрізали - аби не задавалися, треба розуміти.
До цього треба додати. У нас ******* спекулювати мовляв половина армії проголосувала у 2019 р. за Зеленського. Але ж друга проголосувала за Порошенка! Що прибічників п'ятого президента в армії не бракує я мав нагоду переконатися й сам.
Що з усім цим робити владі? Та просто! Треба заткнути солдатам пельку. А разом з солдатами - всім політичним активістам, які зараз перебувають у ЗСУ.
Днями "Слуги народу" спробували протягнути через комітет Верховної ради правки до законопроекту 4210 "Щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними силами України". Ігор Лапін вже детально розжував нюанси цих правок у своєму відео, я пройдуся по найбільш кричущому.
Отже. Нардепи служки пропонують:
- заборонити всім військовим висловлюватися про внутрішню політику;
- заборонити військовослужбовцям бути депутататми будь-якого рівня.
- від главкома ЗСУ (тобто Залужного) передати міністру оборони (тобто Резнікову-яйця-по-17-грн) функцію подання для призначення Начальника штабу і командувачів Збройних сил.
Що це означає? Почну з кінця. Ви уявляєте ким був би Бонапарт, якби біля нього не було Мюрата, Нея, Бертьє, Даву і багатьох інших? Я знаю ким би він НЕ був - він не був би видатним полководцем. Бо воєначальника роблять соратники. От депутати-служки і пропонують аби раптом Залужний не став Бонапартом, зробити так, аби підлеглих йому призначав Резніков, читайте - Єрмак.
Друге. Депутати-служки хочуть аби військовим заборонили бути депутатами. Тобто хочуть аби всіх депутатів-військових поперли з влади. Чиїх депутатів попруть найбільше? Правильно. ЄвроСолідарності. А чиїх найменше? Правильно, "Слуги народа". Служки в армію не йдуть, бо їх снайпер застрелить.
Нарешті. Нардепи служки хочуть заткнути військовим пельку. Аби військовим просто заборонили говорити про проблеми з постачанням і з неадекватним командуванням на місцях. Що це означає?
Це означає, що вашого покірного слугу мають перемістити з місця служби у дисбат. Надовго. Пофіг, що до армії я пішов сам, що за плечима в мене Київщина, Слобожанщина, Бахмут і Вугледар. Я критикую владу? Так. Значить я злочинець і я маю сидіти. Бо "під час війни опозицію бути не може", як волає ЗЕботва і одурманена нею ЗЕкта.
Влада не припиняє спроб узурпувати владу. Влада розуміє, що в опозиції у неї державники, тож допоки іде війна, у влади розв'язані руки. Ми не станемо хитати державу, як би там не було. Користуючись нагодою, влада силиться розправитися з опозицією. Навіть отак.
Характерно, що тексту цих правок НЕ БУЛО на сайті Верховної ради. За запитом по номеру законопроекту сайт видавав документ без всіх цих правок. Але текст на сайті ВР був, його можна було знайти за назвою - через Гугл. Як типові шахраї і аферисти, зелені партачать і зразу ж приховують справи рук своїх. Але шила в мішку не сховати.
Чинні і колишні депутати здійняли розголос. Депутати від опозиції (в першу чергу Європейської Солідарності) зробили все необхідне аби намір служок збити. І комітет відхилив правки до законопроекту. Але очевидно, ця спроба - не остання.
Ну, хай пробують. Ми все бачимо і чуємо. І пам'ятаємо. Прийде час - запитаємо.
Д.Вовнянко
Залишив тільки ті, хто вилизує його особисто.
Про інтерв'ю недоміністра Ткаченко Яніні Соколовій:
VictoryOksana
"-(Соколова): Чому на марафоні мало інформації про військових і їх героїчні вчинки на фронті?
-(Ткаченко ): У нас є проблеми на марафоні з інформацією звідти.
-(Соколова): Включіть 3 опозиційних канали в сітку, у них немає проблеми.
-(Ткаченко): У нас немає проблеми з інформацією.
https://twitter.com/VictoryOksana/status/1635901676564480001
Не можуть одночасно в Україні існувати два "нарциса"!
«Bolivar cannot carry ******»