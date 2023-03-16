США сосредоточены на подготовке Украины к весеннему контрнаступлению, - Politico

США сосредоточены на помощи Украине с подготовкой к весеннему контрнаступлению, которое может начаться уже в мае.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Politico.

Отмечается, что в Украину сейчас направляются сотни западных танков и бронемашин, снарядки, спецтехника для строительства мостов - все, что нужно для контрнаступления. Кроме этого, только завершили пятинедельные учения 600 бойцов ВСУ, которые улучшили навыки стрельбы, медицины, а также управление боевыми машинами Bradley и бронетранспортерами Stryker американского производства. Сейчас обучение проходит вторая партия военных.

Также издание отмечает, что за закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские боезапасы, но все равно среди чиновников господствует мнение, что не нужно говорить Украине, как ей воевать.

Само же контрнаступление может начаться уже в мае. Киев пока не определился со стратегией, отмечает издание, но у него два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, и второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

Первый вариант нереалистичен, говорят чиновники, поскольку Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу реки Днепр, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода. Второй вариант более вероятный, говорят чиновники.