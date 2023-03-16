РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
США сосредоточены на подготовке Украины к весеннему контрнаступлению, - Politico

війна,зсу

США сосредоточены на помощи Украине с подготовкой к весеннему контрнаступлению, которое может начаться уже в мае.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Politico.

Отмечается, что в Украину сейчас направляются сотни западных танков и бронемашин, снарядки, спецтехника для строительства мостов - все, что нужно для контрнаступления. Кроме этого, только завершили пятинедельные учения 600 бойцов ВСУ, которые улучшили навыки стрельбы, медицины, а также управление боевыми машинами Bradley и бронетранспортерами Stryker американского производства. Сейчас обучение проходит вторая партия военных.

Также издание отмечает, что за закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские боезапасы, но все равно среди чиновников господствует мнение, что не нужно говорить Украине, как ей воевать.

Читайте также: Оккупанты сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях, за сутки совершили 75 атак, - Генштаб

Само же контрнаступление может начаться уже в мае. Киев пока не определился со стратегией, отмечает издание, но у него два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, и второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

Первый вариант нереалистичен, говорят чиновники, поскольку Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу реки Днепр, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода. Второй вариант более вероятный, говорят чиновники.

США (27973) ВСУ (6938)
+8
О уже в травні і газети знають куди, як і сотні танків.... Повторюсь що знає Залужний, знає тільки Залужний. А політико , велли і інші ньюс в корзину
16.03.2023 08:20 Ответить
+6
Дайте дальнобойные ракеты и всё будет хорошо. Логистику, тылы, склады, базы вынесут за месяц и потом оборона рухнет под ударом ЗСУ.
16.03.2023 09:29 Ответить
+5
Спалять -- треба прикритя з повітря -- штурмовики - вертольоти .
16.03.2023 08:04 Ответить
Сюди б 500 абрамсів а не 31 і питання було б закрите.
16.03.2023 07:53 Ответить
Спалять -- треба прикритя з повітря -- штурмовики - вертольоти .
16.03.2023 08:04 Ответить
Ифан, 150 лео 2, 28 челенджеров, абрамсов не скажут сколько ,так что не ссі в труссссі, все будет.....
16.03.2023 09:00 Ответить
О уже в травні і газети знають куди, як і сотні танків.... Повторюсь що знає Залужний, знає тільки Залужний. А політико , велли і інші ньюс в корзину
16.03.2023 08:20 Ответить
++
16.03.2023 08:26 Ответить
Дайте дальнобойные ракеты и всё будет хорошо. Логистику, тылы, склады, базы вынесут за месяц и потом оборона рухнет под ударом ЗСУ.
16.03.2023 09:29 Ответить
А офіс дЄрьмака зосереджений на протилежному.
16.03.2023 14:14 Ответить
Каждому батальону сейчас нужны 2-3 миномета 82 в идеале, насыпающие при атаке обороняющихся. 2-3 пулемета и грамотных командиров. Этого сейчас не хватает.
2-3 миномета обеспечат соответствующее настроение цапам выше крыши при их обороне и нашей атаке на объект.
Ждать и надеяться на полковую арту можно и нужно, но ... Надо учиться воевать на уровне взводов и не спрашивать разрешения применять то, или иное из имеющегося бк...
Все это не самолеты и не лазеры уровня НАТО в космических войсках. Это как раз семечки для НАТО.
16.03.2023 14:35 Ответить
Добре підготрвлюють що аж снарядів бракує. Може збільшити виробництво треба. Стільки країн допомагає і не можуть забезпечити снарядами. Як вони планували себе обороняти???
16.03.2023 16:32 Ответить
Здається, США зосереджені на підготовці України до весняного контрнаступу...недостатньо, нафіга ці всі "Рамштайни", нова зброя та кількість, якщо.

Командира батальйону хочуть зняти через критику підготовки мобілізованих американському видання - Бутусов(https://zn.ua/ukr/war/komandira-bataljonu-khochut-znjati-cherez-kritiku-pidhotovki-mobilizovanikh-amerikanskomu-vidannja-butusov.html)
16.03.2023 17:07 Ответить
 
 