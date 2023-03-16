Украине срочно нужны боеприпасы, Германия поможет обеспечить бесперебойные поставки, - Шольц
Целью глав государств и правительств ЕС должно быть достижение еще более качественных и постоянных поставок.
Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
По его словам, Украине срочно нужны боеприпасы, поскольку сейчас поставки замедляются.
"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами", – подчеркнул Шольц.
Целью глав государств и правительств ЕС должно быть "достижение еще более качественных и постоянных поставок".
"Германия готова открыть свои закупочные проекты и для других государств-членов. Мы продолжим работать с европейскими партнерами, чтобы Украина получала оружие и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Для этого заключены контракты с промышленностью", – добавил канцлер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P. S. Скільки грошей пішло на пропоганду Зе для теле
лохомарафону єдиного? А зараз снарядів нестача!!! А ще фсбшні щури-саботажники седять у ОПі та іньших гілках влади й їх "ніхто не бачить".
P. S. S. Винні всі кругом але не боневтік-янєлох з міністрами його..... це поталогія.
Він зазначив, що задовольнити потреби Сил оборони України у *********** 155 мм оборонна промисловість ЄС не зможе, якщо уряди союзників не виділять достатньо грошей на подвоєння виробничих потужностей.
"Мені потрібні замовлення . Без замовлень я нічого не робитиму. У будь-якій нестачі *********** винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", - сказав Паппергер.
Отака х...я
малятагер Шольц .
уже есть сообщение что будет сформирован фонд в 2 млрд долларов ТОЛЬКО на боеприпасы 155 калибра.
всему свое время.
когда в апреле-мае Агиль и другие серьезные эксперты говорили, что вряд ли ВСУ будут готовы к наступление раньше августа, учитывая необходимость подготовки личного состава, доставки оружия, боеприпасов, техники, разведки и разработки планов - мы им не верил, НЕ ХОТЕЛИ верить.
а потом наши прошлись сначала по Харьковской, а потом по Херсонской области быстрым шагом.
Мне лично понравилось.
а если хочется скорее.. ну что же, скоро только кошки родятся.