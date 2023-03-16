Украине срочно нужны боеприпасы, Германия поможет обеспечить бесперебойные поставки, - Шольц

Целью глав государств и правительств ЕС должно быть достижение еще более качественных и постоянных поставок.

Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

По его словам, Украине срочно нужны боеприпасы, поскольку сейчас поставки замедляются.

"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами", – подчеркнул Шольц.

Целью глав государств и правительств ЕС должно быть "достижение еще более качественных и постоянных поставок".

"Германия готова открыть свои закупочные проекты и для других государств-членов. Мы продолжим работать с европейскими партнерами, чтобы Украина получала оружие и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Для этого заключены контракты с промышленностью", – добавил канцлер.

Также смотрите: Артиллеристы попали во вражеский грузовик с боеприпасами. ВИДЕО