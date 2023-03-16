РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4103 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
5 939 24

Украине срочно нужны боеприпасы, Германия поможет обеспечить бесперебойные поставки, - Шольц

шольц

Целью глав государств и правительств ЕС должно быть достижение еще более качественных и постоянных поставок.

Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

По его словам, Украине срочно нужны боеприпасы, поскольку сейчас поставки замедляются.

"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами", – подчеркнул Шольц.

Целью глав государств и правительств ЕС должно быть "достижение еще более качественных и постоянных поставок".

"Германия готова открыть свои закупочные проекты и для других государств-членов. Мы продолжим работать с европейскими партнерами, чтобы Украина получала оружие и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Для этого заключены контракты с промышленностью", – добавил канцлер.

Также смотрите: Артиллеристы попали во вражеский грузовик с боеприпасами. ВИДЕО

боеприпасы (2420) Германия (7289) Шольц Олаф (912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Дякуємо герр Шольц
показать весь комментарий
16.03.2023 11:31 Ответить
+16
Danke!!
показать весь комментарий
16.03.2023 11:32 Ответить
+9
Ага, ага, всі нам винні. Наше мудре керівництво, не знало, яку кількість снарядів (min та max) використовує наша артилерія?! Не могло порахувати, коли в нас настане снярядний голод?! На ті кошти, що виділяє нам світ не змогли запустити прискорене виробництво снарядів, підписавши за посередництвом їх уряду договір з тим таки Rheinmetall? Всі питання, що ви написали, треба задавати нашому уряду, а не керівництву Німеччини. В них війна не йде.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо герр Шольц
показать весь комментарий
16.03.2023 11:31 Ответить
Шольц мабуть вже став чемпіоном світу з домоги Україні язиком...
показать весь комментарий
16.03.2023 11:31 Ответить
Знайдіть публічно доступну інформацію по допомозі Німеччини, порівняйте об'єм і строки поставок у відповідності номеклатури наприклад з Британією. + програми «обміну». Німці допомогають багато, але варто зазначити що можуть більше і ще набирають обертів
показать весь комментарий
16.03.2023 13:10 Ответить
Зеленського ніхто не випередить в плесканні ротом і ху...м по клавіатурі.а шольц звісно шольцяв по зброї багато,але гуманітарну допомогу та лікування надавав чітко.ну і треба щоб кадри меркель відчули смалене і не лізли в справи.так то будемо відверті саме Шольц нам нічого не винен
показать весь комментарий
16.03.2023 13:17 Ответить
Danke!!
показать весь комментарий
16.03.2023 11:32 Ответить
Плядіна, голова рейнметал каже, що може це зробити, але ви не даєте замовлень, так шо не звізди, ви сукі рік чекаєте невідомо чого, а точніше відомо, чекаєте чергового договорняка, щоб далі торгувати з **********!
показать весь комментарий
16.03.2023 11:33 Ответить
Ага, ага, всі нам винні. Наше мудре керівництво, не знало, яку кількість снарядів (min та max) використовує наша артилерія?! Не могло порахувати, коли в нас настане снярядний голод?! На ті кошти, що виділяє нам світ не змогли запустити прискорене виробництво снарядів, підписавши за посередництвом їх уряду договір з тим таки Rheinmetall? Всі питання, що ви написали, треба задавати нашому уряду, а не керівництву Німеччини. В них війна не йде.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:59 Ответить
Ви що "провокатор"? "Неможна" задавати питання .... неначасібоневтік.
P. S. Скільки грошей пішло на пропоганду Зе для телелохомарафону єдиного? А зараз снарядів нестача!!! А ще фсбшні щури-саботажники седять у ОПі та іньших гілках влади й їх "ніхто не бачить".
P. S. S. Винні всі кругом але не боневтік-янєлох з міністрами його..... це поталогія.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:03 Ответить
Украина также и 100 PzH2000 до сих пор не заказала. Уже год почти как есть разрешение правительства Германии на поставку. Нужно только сделать заказ у производителя.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:32 Ответить
Так це шольц винний що наші танки продавали неграм?
показать весь комментарий
16.03.2023 13:18 Ответить
Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у нестачі *********** для військової допомоги Заходу Україні промисловість не винна, підприємства готові надати необхідну кількість озброєння, але є проблема. Про це повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-14/rheinmetall-says-europe-must-******-shell-production-for-ukraine Bloomberg .

Він зазначив, що задовольнити потреби Сил оборони України у *********** 155 мм оборонна промисловість ЄС не зможе, якщо уряди союзників не виділять достатньо грошей на подвоєння виробничих потужностей.

"Мені потрібні замовлення . Без замовлень я нічого не робитиму. У будь-якій нестачі *********** винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", - сказав Паппергер.
Отака х...я малята гер Шольц .
показать весь комментарий
16.03.2023 11:36 Ответить
питання на засипку... а хто-хто в Україні робить замовлення?
показать весь комментарий
16.03.2023 11:47 Ответить
это не так быстро делается. Правительства- не частные лавочки. У них должны формироваться бюджеты, идут голосования и т.д.
уже есть сообщение что будет сформирован фонд в 2 млрд долларов ТОЛЬКО на боеприпасы 155 калибра.
всему свое время.
когда в апреле-мае Агиль и другие серьезные эксперты говорили, что вряд ли ВСУ будут готовы к наступление раньше августа, учитывая необходимость подготовки личного состава, доставки оружия, боеприпасов, техники, разведки и разработки планов - мы им не верил, НЕ ХОТЕЛИ верить.
а потом наши прошлись сначала по Харьковской, а потом по Херсонской области быстрым шагом.
Мне лично понравилось.
а если хочется скорее.. ну что же, скоро только кошки родятся.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:16 Ответить
Щоб шольц дав дозвіл на замовлення це хтось повинен оплатити.а боневтік хоче гроші,а оплатимо каже самі.так німці тормозять з зброєю,так у них купа зрадників.А у нас як? Напали ж не сьогодні! Ті ж перемовини щодо заводів військових концернів світу можна було давно почати.он поляки гроші в валізи набили і по світу бігають до того що в них є скільки ще понабирали.а вони ні з ким не воюють
показать весь комментарий
16.03.2023 13:24 Ответить
Дякуємо, Германіє.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:04 Ответить
дебіл чи вроджене?!
показать весь комментарий
16.03.2023 12:36 Ответить
оплачене.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:20 Ответить
Вибачте, такими питаннями займається не генштаб, а МО. Генштаб повідомив про закінчення снарядів, або строк закінчення снарядів, а МО не змогло забезпечити їх постачання.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:02 Ответить
МО займалося яйцями по 17грн./метр, яблуками по 52грн./куб , й картоплею по 22грн./літр. Вовка "найлуччійнебулойнебуде" знає кого у міністри призначати.....
показать весь комментарий
16.03.2023 13:05 Ответить
Це міністр оборони повинен постачати а не командуючий військами
показать весь комментарий
16.03.2023 13:25 Ответить
Ага.... Как и танки...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:52 Ответить
 
 