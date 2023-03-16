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Україні терміново потрібні боєприпаси, Німеччина допоможе забезпечити безперебійне постачання, - Шольц

шольц

Метою глав держав і урядів ЄС має бути досягнення ще якісніших та постійних поставок.

Про це повідомив канцлер Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

За його словами, Україні терміново потрібні боєприпаси, оскільки наразі поставки сповільнюються.

"Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами", - наголосив Шольц.

Метою глав держав і урядів ЄС має бути "досягнення ще якісніших та постійних поставок".

"Німеччина готова відкрити свої закупівельні проекти і для інших держав-членів. Ми продовжимо працювати з європейськими партнерами, щоб Україна отримувала зброю та техніку, щоб вистояти та захистити себе. Для цього укладено контракти з промисловістю", - додав канцлер.

Читайте: Путін має відмовитися від свого божевільного плану і вивести війська з України, - Шольц

Автор: 

боєприпаси (2309) Німеччина (7510) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+26
Дякуємо герр Шольц
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16.03.2023 11:31 Відповісти
+16
Danke!!
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16.03.2023 11:32 Відповісти
+9
Ага, ага, всі нам винні. Наше мудре керівництво, не знало, яку кількість снарядів (min та max) використовує наша артилерія?! Не могло порахувати, коли в нас настане снярядний голод?! На ті кошти, що виділяє нам світ не змогли запустити прискорене виробництво снарядів, підписавши за посередництвом їх уряду договір з тим таки Rheinmetall? Всі питання, що ви написали, треба задавати нашому уряду, а не керівництву Німеччини. В них війна не йде.
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16.03.2023 12:59 Відповісти
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Дякуємо герр Шольц
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16.03.2023 11:31 Відповісти
Шольц мабуть вже став чемпіоном світу з домоги Україні язиком...
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16.03.2023 11:31 Відповісти
Знайдіть публічно доступну інформацію по допомозі Німеччини, порівняйте об'єм і строки поставок у відповідності номеклатури наприклад з Британією. + програми «обміну». Німці допомогають багато, але варто зазначити що можуть більше і ще набирають обертів
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16.03.2023 13:10 Відповісти
Зеленського ніхто не випередить в плесканні ротом і ху...м по клавіатурі.а шольц звісно шольцяв по зброї багато,але гуманітарну допомогу та лікування надавав чітко.ну і треба щоб кадри меркель відчули смалене і не лізли в справи.так то будемо відверті саме Шольц нам нічого не винен
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16.03.2023 13:17 Відповісти
Danke!!
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16.03.2023 11:32 Відповісти
Плядіна, голова рейнметал каже, що може це зробити, але ви не даєте замовлень, так шо не звізди, ви сукі рік чекаєте невідомо чого, а точніше відомо, чекаєте чергового договорняка, щоб далі торгувати з **********!
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16.03.2023 11:33 Відповісти
Ага, ага, всі нам винні. Наше мудре керівництво, не знало, яку кількість снарядів (min та max) використовує наша артилерія?! Не могло порахувати, коли в нас настане снярядний голод?! На ті кошти, що виділяє нам світ не змогли запустити прискорене виробництво снарядів, підписавши за посередництвом їх уряду договір з тим таки Rheinmetall? Всі питання, що ви написали, треба задавати нашому уряду, а не керівництву Німеччини. В них війна не йде.
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16.03.2023 12:59 Відповісти
Ви що "провокатор"? "Неможна" задавати питання .... неначасібоневтік.
P. S. Скільки грошей пішло на пропоганду Зе для телелохомарафону єдиного? А зараз снарядів нестача!!! А ще фсбшні щури-саботажники седять у ОПі та іньших гілках влади й їх "ніхто не бачить".
P. S. S. Винні всі кругом але не боневтік-янєлох з міністрами його..... це поталогія.
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16.03.2023 13:03 Відповісти
Украина также и 100 PzH2000 до сих пор не заказала. Уже год почти как есть разрешение правительства Германии на поставку. Нужно только сделать заказ у производителя.
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16.03.2023 13:32 Відповісти
Так це шольц винний що наші танки продавали неграм?
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16.03.2023 13:18 Відповісти
Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у нестачі *********** для військової допомоги Заходу Україні промисловість не винна, підприємства готові надати необхідну кількість озброєння, але є проблема. Про це повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-14/rheinmetall-says-europe-must-******-shell-production-for-ukraine Bloomberg .

Він зазначив, що задовольнити потреби Сил оборони України у *********** 155 мм оборонна промисловість ЄС не зможе, якщо уряди союзників не виділять достатньо грошей на подвоєння виробничих потужностей.

"Мені потрібні замовлення . Без замовлень я нічого не робитиму. У будь-якій нестачі *********** винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", - сказав Паппергер.
Отака х...я малята гер Шольц .
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16.03.2023 11:36 Відповісти
питання на засипку... а хто-хто в Україні робить замовлення?
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16.03.2023 11:47 Відповісти
это не так быстро делается. Правительства- не частные лавочки. У них должны формироваться бюджеты, идут голосования и т.д.
уже есть сообщение что будет сформирован фонд в 2 млрд долларов ТОЛЬКО на боеприпасы 155 калибра.
всему свое время.
когда в апреле-мае Агиль и другие серьезные эксперты говорили, что вряд ли ВСУ будут готовы к наступление раньше августа, учитывая необходимость подготовки личного состава, доставки оружия, боеприпасов, техники, разведки и разработки планов - мы им не верил, НЕ ХОТЕЛИ верить.
а потом наши прошлись сначала по Харьковской, а потом по Херсонской области быстрым шагом.
Мне лично понравилось.
а если хочется скорее.. ну что же, скоро только кошки родятся.
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16.03.2023 13:16 Відповісти
Щоб шольц дав дозвіл на замовлення це хтось повинен оплатити.а боневтік хоче гроші,а оплатимо каже самі.так німці тормозять з зброєю,так у них купа зрадників.А у нас як? Напали ж не сьогодні! Ті ж перемовини щодо заводів військових концернів світу можна було давно почати.он поляки гроші в валізи набили і по світу бігають до того що в них є скільки ще понабирали.а вони ні з ким не воюють
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16.03.2023 13:24 Відповісти
Дякуємо, Германіє.
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16.03.2023 12:04 Відповісти
дебіл чи вроджене?!
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16.03.2023 12:36 Відповісти
оплачене.
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16.03.2023 13:20 Відповісти
Вибачте, такими питаннями займається не генштаб, а МО. Генштаб повідомив про закінчення снарядів, або строк закінчення снарядів, а МО не змогло забезпечити їх постачання.
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16.03.2023 13:02 Відповісти
МО займалося яйцями по 17грн./метр, яблуками по 52грн./куб , й картоплею по 22грн./літр. Вовка "найлуччійнебулойнебуде" знає кого у міністри призначати.....
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16.03.2023 13:05 Відповісти
Це міністр оборони повинен постачати а не командуючий військами
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16.03.2023 13:25 Відповісти
Ага.... Как и танки...
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16.03.2023 12:52 Відповісти
 
 