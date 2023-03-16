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Україні терміново потрібні боєприпаси, Німеччина допоможе забезпечити безперебійне постачання, - Шольц
Метою глав держав і урядів ЄС має бути досягнення ще якісніших та постійних поставок.
Про це повідомив канцлер Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
За його словами, Україні терміново потрібні боєприпаси, оскільки наразі поставки сповільнюються.
"Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами", - наголосив Шольц.
Метою глав держав і урядів ЄС має бути "досягнення ще якісніших та постійних поставок".
"Німеччина готова відкрити свої закупівельні проекти і для інших держав-членів. Ми продовжимо працювати з європейськими партнерами, щоб Україна отримувала зброю та техніку, щоб вистояти та захистити себе. Для цього укладено контракти з промисловістю", - додав канцлер.
Топ коментарі
+26 Alexander Kravchenko #542875
показати весь коментар16.03.2023 11:31 Відповісти Посилання
+16 Aaron Yaglom
показати весь коментар16.03.2023 11:32 Відповісти Посилання
+9 Ivan Dvoinenko
показати весь коментар16.03.2023 12:59 Відповісти Посилання
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P. S. Скільки грошей пішло на пропоганду Зе для теле
лохомарафону єдиного? А зараз снарядів нестача!!! А ще фсбшні щури-саботажники седять у ОПі та іньших гілках влади й їх "ніхто не бачить".
P. S. S. Винні всі кругом але не боневтік-янєлох з міністрами його..... це поталогія.
Він зазначив, що задовольнити потреби Сил оборони України у *********** 155 мм оборонна промисловість ЄС не зможе, якщо уряди союзників не виділять достатньо грошей на подвоєння виробничих потужностей.
"Мені потрібні замовлення . Без замовлень я нічого не робитиму. У будь-якій нестачі *********** винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", - сказав Паппергер.
Отака х...я
малятагер Шольц .
уже есть сообщение что будет сформирован фонд в 2 млрд долларов ТОЛЬКО на боеприпасы 155 калибра.
всему свое время.
когда в апреле-мае Агиль и другие серьезные эксперты говорили, что вряд ли ВСУ будут готовы к наступление раньше августа, учитывая необходимость подготовки личного состава, доставки оружия, боеприпасов, техники, разведки и разработки планов - мы им не верил, НЕ ХОТЕЛИ верить.
а потом наши прошлись сначала по Харьковской, а потом по Херсонской области быстрым шагом.
Мне лично понравилось.
а если хочется скорее.. ну что же, скоро только кошки родятся.