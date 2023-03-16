Україні терміново потрібні боєприпаси, Німеччина допоможе забезпечити безперебійне постачання, - Шольц

Метою глав держав і урядів ЄС має бути досягнення ще якісніших та постійних поставок.

Про це повідомив канцлер Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

За його словами, Україні терміново потрібні боєприпаси, оскільки наразі поставки сповільнюються.

"Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами", - наголосив Шольц.

Метою глав держав і урядів ЄС має бути "досягнення ще якісніших та постійних поставок".

"Німеччина готова відкрити свої закупівельні проекти і для інших держав-членів. Ми продовжимо працювати з європейськими партнерами, щоб Україна отримувала зброю та техніку, щоб вистояти та захистити себе. Для цього укладено контракти з промисловістю", - додав канцлер.

Читайте: Путін має відмовитися від свого божевільного плану і вивести війська з України, - Шольц