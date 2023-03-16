РУС
Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году, в НАТО после победы, - премьер Латвии Кариньш

Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году, а о присоединении к НАТО сразу после победы в войне.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на совместном с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этой борьбе за безопасность и мир по всей Европе Украина должна победить, и мы искренне верим, что она победит. Мы также думаем о будущем и, заглядывая в него, видим должную и достойную роль Украины как члена нашей общей семьи Европейского Союза. Я во всех своих разговорах и обращениях к коллегам из ЕС утверждаю, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться уже в этом году", - сказал Кариньш.

Он добавил, что Латвия также уверена и готова убеждать весь мир в том, что ужасные зверства РФ на территории Украины не должны остаться безнаказанными, поэтому должен быть создан Специальный трибунал, чтобы виновные получили должное справедливое наказание.

"Мы также глубоко убеждены в том, что как только Украина завершит эту войну своей заслуженной победой, она сможет начать вступление в НАТО, потому что только членство Украины одновременно в ЕС и НАТО будет залогом длительного мира и безопасности в Европе", - отметил премьер Латвии.

+3
Ось тільки зєлєпузікі приймають такі закони що тільки Україну віддаляють від Европи
16.03.2023 18:05 Ответить
+3
пока зэрмаки у власти ничего никакого членства не будет
16.03.2023 18:19 Ответить
+2
Латвии респкт. Конечно есть те, кто хочет чтобы эти переговоры были не при Президенте Зеленском. Но это лишь их проблемы.
16.03.2023 18:03 Ответить
Цей теж не передбачає дій Зелі ! Яка перемога ? Все що він може підписати більше схоже на капітуляцію.
16.03.2023 17:58 Ответить
як тільки вийдуть хлопці на кордони 91 року це станеться за кілька хвилин. А можливо і раніше.
16.03.2023 17:59 Ответить
16.03.2023 18:03 Ответить
16.03.2023 18:05 Ответить
Європа не сліпа і не глуха. Усе для України і її народу,але не для Зеленського, він просто чиновник на посаді президента.
16.03.2023 18:12 Ответить
без вступу в НАТО Євросоюзу Україна нах не треба. хто буде вкладати гроші в порохову бочку? Безпекове питання - найвищий пріоритет.
16.03.2023 18:11 Ответить
Як тои -- так зразу .
16.03.2023 18:12 Ответить
Почати можна й зараз. В НАТО теж. То ж не факт, що нас примуть. А війна може розтягнутись, а може й закінчиться..

Правда з нашими керманичами..
16.03.2023 18:16 Ответить
16.03.2023 18:19 Ответить
Тут головне питання нафіга воно Офісно-перзедентській системі управління? Звиздять то вони "За". А роблять все для захоплення абсолютно всієї влади.
16.03.2023 20:05 Ответить
 
 