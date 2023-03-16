Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году, в НАТО после победы, - премьер Латвии Кариньш

Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году, а о присоединении к НАТО сразу после победы в войне.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на совместном с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этой борьбе за безопасность и мир по всей Европе Украина должна победить, и мы искренне верим, что она победит. Мы также думаем о будущем и, заглядывая в него, видим должную и достойную роль Украины как члена нашей общей семьи Европейского Союза. Я во всех своих разговорах и обращениях к коллегам из ЕС утверждаю, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться уже в этом году", - сказал Кариньш.

Смотрите: Премьер Латвии Кариньш прибыл в Киев: Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы. ФОТО

Он добавил, что Латвия также уверена и готова убеждать весь мир в том, что ужасные зверства РФ на территории Украины не должны остаться безнаказанными, поэтому должен быть создан Специальный трибунал, чтобы виновные получили должное справедливое наказание.

"Мы также глубоко убеждены в том, что как только Украина завершит эту войну своей заслуженной победой, она сможет начать вступление в НАТО, потому что только членство Украины одновременно в ЕС и НАТО будет залогом длительного мира и безопасности в Европе", - отметил премьер Латвии.