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Переговори про членство України в ЄС мають початися цьогоріч, в НАТО - після перемоги, - прем’єр Латвії Каріньш

каріньш,кріш’яніс

Латвія виступає за початок перемовин щодо членства України в ЄС уже цього року, а про приєднання до НАТО відразу після перемоги у війні.

Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш на спільному з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У цій боротьбі за безпеку і мир у всій Європі Україна має перемогти, і ми щиро віримо, що вона переможе. Ми також думаємо про майбутнє і, зазираючи в нього, бачимо належну і гідну роль України як члена нашої спільної родини Європейського Союзу. Я в усіх свої розмовах і зверненнях до колег з ЄС стверджую, що перемовини про вступ України до Євросоюзу мають початися вже цього року", — сказав Каріньш.

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Він додав, що Латвія також упевнена і готова переконувати весь світ у тому, що жахливі звірства РФ на території України не повинні залишитися безкарними, тому має бути створений Спеціальний трибунал, щоб винні дістали належне справедливе покарання.

"Ми також глибоко переконані в тому, що як тільки Україна завершить цю війну своєю заслуженою перемогою, вона зможе розпочати вступ до НАТО, тому що тільки членство України одночасно в ЄС і НАТО буде запорукою тривалого миру і безпеки в Європі", — зазначив прем’єр Латвії.

Автор: 

Латвія (1372) членство в НАТО (1757) членство в ЄС (1316) Каріньш Кріш’яніс (41)


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Топ коментарі
+3
Ось тільки зєлєпузікі приймають такі закони що тільки Україну віддаляють від Европи
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16.03.2023 18:05 Відповісти
+3
пока зэрмаки у власти ничего никакого членства не будет
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16.03.2023 18:19 Відповісти
+2
Латвии респкт. Конечно есть те, кто хочет чтобы эти переговоры были не при Президенте Зеленском. Но это лишь их проблемы.
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16.03.2023 18:03 Відповісти
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Цей теж не передбачає дій Зелі ! Яка перемога ? Все що він може підписати більше схоже на капітуляцію.
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16.03.2023 17:58 Відповісти
як тільки вийдуть хлопці на кордони 91 року це станеться за кілька хвилин. А можливо і раніше.
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16.03.2023 17:59 Відповісти
Латвии респкт. Конечно есть те, кто хочет чтобы эти переговоры были не при Президенте Зеленском. Но это лишь их проблемы.
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16.03.2023 18:03 Відповісти
Ось тільки зєлєпузікі приймають такі закони що тільки Україну віддаляють від Европи
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16.03.2023 18:05 Відповісти
Європа не сліпа і не глуха. Усе для України і її народу,але не для Зеленського, він просто чиновник на посаді президента.
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16.03.2023 18:12 Відповісти
без вступу в НАТО Євросоюзу Україна нах не треба. хто буде вкладати гроші в порохову бочку? Безпекове питання - найвищий пріоритет.
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16.03.2023 18:11 Відповісти
Як тои -- так зразу .
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16.03.2023 18:12 Відповісти
Почати можна й зараз. В НАТО теж. То ж не факт, що нас примуть. А війна може розтягнутись, а може й закінчиться..

Правда з нашими керманичами..
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16.03.2023 18:16 Відповісти
пока зэрмаки у власти ничего никакого членства не будет
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16.03.2023 18:19 Відповісти
Тут головне питання нафіга воно Офісно-перзедентській системі управління? Звиздять то вони "За". А роблять все для захоплення абсолютно всієї влади.
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16.03.2023 20:05 Відповісти
 
 