Переговори про членство України в ЄС мають початися цьогоріч, в НАТО - після перемоги, - прем’єр Латвії Каріньш
Латвія виступає за початок перемовин щодо членства України в ЄС уже цього року, а про приєднання до НАТО відразу після перемоги у війні.
Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш на спільному з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У цій боротьбі за безпеку і мир у всій Європі Україна має перемогти, і ми щиро віримо, що вона переможе. Ми також думаємо про майбутнє і, зазираючи в нього, бачимо належну і гідну роль України як члена нашої спільної родини Європейського Союзу. Я в усіх свої розмовах і зверненнях до колег з ЄС стверджую, що перемовини про вступ України до Євросоюзу мають початися вже цього року", — сказав Каріньш.
Він додав, що Латвія також упевнена і готова переконувати весь світ у тому, що жахливі звірства РФ на території України не повинні залишитися безкарними, тому має бути створений Спеціальний трибунал, щоб винні дістали належне справедливе покарання.
"Ми також глибоко переконані в тому, що як тільки Україна завершить цю війну своєю заслуженою перемогою, вона зможе розпочати вступ до НАТО, тому що тільки членство України одночасно в ЄС і НАТО буде запорукою тривалого миру і безпеки в Європі", — зазначив прем’єр Латвії.
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