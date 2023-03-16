РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4019 посетителей онлайн
Новости Война
3 701 5

Враг продолжает штурмовать Бахмут и готовится возобновить наступление на Угледар, - Генштаб ВСУ

війна,зсу

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 16.03.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 386 сутки российского широкомасштабного вторжения. За сутки противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается вероятность ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Тимоновичи Черниговской области; Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; Лемищино, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Бударки, Амбарное, Каменка и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области, а также Невское и Белогоровка – Луганской.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Ивановского и Григоровки. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Майорск, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 162 560 человек (+1040 за сутки), 3504 танка, 2539 артсистем, 6810 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки. Продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Невельское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Запорожье; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Зимовник и Днепровское Херсонской области и Херсон.

Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей.

Производится принудительная паспортизация населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак российская оккупационная так называемая власть вместе с представителями российской ФСБ угрожает местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов граждан Российской Федерации, вывозом их детей в восточные регионы России. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области.

Читайте также: "Враг уже не имеет возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", - Генштаб о тактике ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 радиолокационные станции, а также склад горюче-смазочных материалов врага", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Автор: 

Генштаб ВС (7006) Бахмут (1609) Угледар (134)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украинские военные показали корреспонденту https://edition.cnn.com/videos/world/2023/03/16/drones-china-ukraine-uav-alibaba-russia-watson-ac360-vpx.cnn CNN Андерсону Куперу подбитый БПЛА, который был запущен российскими военными. На сей раз это был беспилотник не российского и не иранского производства, а китайский https://www.muginuav.com/product/mugin-5-pro-5000mm-carbon-fiber-uav-platform/ Mugin 5 Pro .
показать весь комментарий
16.03.2023 19:09 Ответить
который продается на алиэкспресс, и которым наши бомбили руснявые нефтебазы и штав ВМФ в крыму
показать весь комментарий
16.03.2023 19:50 Ответить
Ежи плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус...
показать весь комментарий
16.03.2023 19:24 Ответить
Що цікаво, що ЗСУ не готується відновити наступ на ЗС Московії тому що придержуються оманських перемовин, а москалі готови його порушити.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:45 Ответить
Після захоплення Красногорівки орки рухаються далі і Авдіївка під загрозою оточення.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:01 Ответить
 
 