Комиссия ООН установила лиц, причастных к военным преступлениям России в Украине

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине установила лиц, ответственных за совершенные во время российской агрессии преступления в Украине, и соответствующий список будет передан компетентным органам ООН.

Об этом заявил глава комиссии Эрик Мёсе в ходе пресс-конференции в Женеве в четверг во время представления полного отчета работы этой международной комиссии ООН в течение прошлого года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что касается привлечения к ответственности, то, как вы знаете, из нашего мандата следует, что в нашей работе есть как аспект общей ответственности, так и индивидуальной ответственности. И в ходе наших расследований мы, конечно, искали лиц, которые могут нести ответственность. Мы собрали информацию, которая может сформировать список, который будет передан соответствующим органам ООН", - подчеркнул Мёсе, отвечая на вопросы относительно установления лиц, ответственных за преступления в Украине в ходе российской агрессии.

По его словам, отправной точкой в формировании этого списка "является то, что мы наблюдаем на местах".

Комментируя вопрос о том, есть ли в этом списке лица из политического руководства РФ, Мёсе отметил, что комиссия пытается "последовательно определить, сможет ли подняться выше, пытаясь достичь более высоких уровней (власти), которые могут быть частично лицами военного руководства". Он добавил, что в отчете указывается на то, что комиссия установила лиц, которые, по ее мнению, "являют интерес в этой сфере". "И в принципе, конечно, все уровни подпадают под мандат комиссии", - заявил глава комиссии ООН.

Со своей стороны член Комиссии Пабло де Грейф отметил, что комиссия достигла прогресса в идентификации лиц, причастных к преступлениям в Украине, а также подразделений, присутствовавших в тех или иных районах и ответственных за те или иные действия.

По его словам, этот список не предназначен для обнародования в рамках отчета.

"Список формируется, и он расширяется в соответствии с тем, как продвигается наше расследование. И поэтому это далеко не все", – заявил де Грейф.