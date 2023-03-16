"Комісія ООН встановила осіб, причетних до воєнних злочинів Росії в Україні"

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила осіб, які можуть бути відповідальні за вчинені під час російської агресії злочини в Україні, і відповідний список буде передано компетентним органам ООН.

Про це заявив голова комісії Ерік Мьосе у ході пресконференції у Женеві у четвер під час представлення повного звіту роботи цієї міжнародної комісії ООН протягом минулого року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується притягнення до відповідальності, то, як ви знаєте, з нашого мандату випливає, що в нашій роботі є як аспект загальної відповідальності, так і індивідуальної відповідальності. І в ході наших розслідувань ми, звичайно, шукали осіб, які можуть нести відповідальність. Ми зібрали інформацію, яка може сформувати список, що буде переданий відповідним органам ООН", - наголосив Мьосе, відповідаючи на питання щодо встановлення осіб, відповідальних за злочини в Україні у ході російської агресії.

За його словами, відправною точкою у формуванні цього списку "є те, що ми спостерігаємо на місцях".

Коментуючи питання про те, чи є цьому списку особи з політичного керівництва РФ, Мьосе зазначив, що комісія намагається "послідовно визначити, чи зможе піднятися вище, намагаючись досягти більш високих рівнів (влади), які можуть бути, частково, особами військового керівництва". Він додав, що у звіті вказується на те, що комісія встановила осіб, які, на її думку, "становлять інтерес у цій сфері". "І в принципі, звичайно, всі рівні підпадають під мандат комісії", - заявив очільник комісії ООН.

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Зі свого боку, член Комісії Пабло де Грейф вказав на те, що комісія досягнула прогресу в ідентифікації осіб, причетних до злочинів в Україні, а також підрозділів, які були присутні в тих чи інших районах і відповідальні за ті чи інші дії.

За його словами, цей список не призначений для оприлюднення у рамках звіту.

"Список формується, і він розширюється відповідно до того, як просувається наше розслідування. І тому це далеко не все", - заявив де Грейф.