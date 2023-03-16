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Новини Війна
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Комісія ООН встановила осіб, причетних до воєнних злочинів Росії в Україні

рф

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила осіб, які можуть бути відповідальні за вчинені під час російської агресії злочини в Україні, і відповідний список буде передано компетентним органам ООН.

Про це заявив голова комісії Ерік Мьосе у ході пресконференції у Женеві у четвер під час представлення повного звіту роботи цієї міжнародної комісії ООН протягом минулого року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується притягнення до відповідальності, то, як ви знаєте, з нашого мандату випливає, що в нашій роботі є як аспект загальної відповідальності, так і індивідуальної відповідальності. І в ході наших розслідувань ми, звичайно, шукали осіб, які можуть нести відповідальність. Ми зібрали інформацію, яка може сформувати список, що буде переданий відповідним органам ООН", - наголосив Мьосе, відповідаючи на питання щодо встановлення осіб, відповідальних за злочини в Україні у ході російської агресії.

За його словами, відправною точкою у формуванні цього списку "є те, що ми спостерігаємо на місцях".

Коментуючи питання про те, чи є цьому списку особи з політичного керівництва РФ, Мьосе зазначив, що комісія намагається "послідовно визначити, чи зможе піднятися вище, намагаючись досягти більш високих рівнів (влади), які можуть бути, частково, особами військового керівництва". Він додав, що у звіті вказується на те, що комісія встановила осіб, які, на її думку, "становлять інтерес у цій сфері". "І в принципі, звичайно, всі рівні підпадають під мандат комісії", - заявив очільник комісії ООН.

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Зі свого боку, член Комісії Пабло де Грейф вказав на те, що комісія досягнула прогресу в ідентифікації осіб, причетних до злочинів в Україні, а також підрозділів, які були присутні в тих чи інших районах і відповідальні за ті чи інші дії.

За його словами, цей список не призначений для оприлюднення у рамках звіту.

"Список формується, і він розширюється відповідно до того, як просувається наше розслідування. І тому це далеко не все", - заявив де Грейф.

Автор: 

ООН (3393) росія (66431) воєнні злочини (1891)


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Топ коментарі
+3
"Комісія ООН встановила осіб, причетних до воєнних злочинів Росії в Україні"
Це - ху*ло, зе*ло, да*ілов, ара*амія, 73 дупоголових.
Дякуємо за копітку роботу
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16.03.2023 19:40 Відповісти
+3
*****, ...
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16.03.2023 20:11 Відповісти
+2
*****, лошадь, оленевод. и иже с ними.
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16.03.2023 19:37 Відповісти
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*****, лошадь, оленевод. и иже с ними.
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16.03.2023 19:37 Відповісти
І ще приблизно 140 000 000 таких самих,або вже на 165 000 приблизно менше...
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16.03.2023 20:19 Відповісти
"Комісія ООН встановила осіб, причетних до воєнних злочинів Росії в Україні"
Це - ху*ло, зе*ло, да*ілов, ара*амія, 73 дупоголових.
Дякуємо за копітку роботу
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16.03.2023 19:40 Відповісти
Ще один свідок 73 відсотків.
Так волаєш, скоріш за все сам голосував, а не справдились надії
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16.03.2023 19:53 Відповісти
Дайте мені контурну карту з мого дитинства і безкінечний маркер. Буду бити не по особах, а по площинах.
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16.03.2023 19:44 Відповісти
голандія теж встановила за боінг.. і що???? тюльпани посипались
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16.03.2023 19:56 Відповісти
комісія ООН ,ЯК І ВСЕ ООН можуть іти накуй з України.ООН шарага,куплена куйлом з потрохами.
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16.03.2023 20:03 Відповісти
Чмобіки кацапські винні. Нє?
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16.03.2023 20:09 Відповісти
це та сама комісія ООН, яка збрехала, що з боку касапів та ***** нема геноциду українців?
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16.03.2023 20:09 Відповісти
*****, ...
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16.03.2023 20:11 Відповісти
ООН - вже в минулому, це не діюча організація, вона не виконує своїх зобов'язань! Таке вже булу з лігою націй... все по колу...
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16.03.2023 20:10 Відповісти
Эта комиссия никчемные бездельники на космической зарплате.
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17.03.2023 06:22 Відповісти
 
 