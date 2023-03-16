Победа Украины будет важнейшим шагом к вступлению в НАТО, - Блащак

Победа Украины в войне с Россией станет важнейшим шагом на пути евроинтеграции.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Варшава решительно поддерживает Украину относительно вопроса европейской и евроатлантической интеграции.

"На сегодняшний день важнейшей задачей является гарантирование, чтобы Украина выстояла как суверенное и независимое государство. Мы должны мобилизовать как можно больше военных, экономических и финансовых ресурсов, чтобы выиграть эту войну. Бесспорно, победа Украины является ее важнейшим шагом к возможному вступлению в структуры НАТО", - сказал Блащак.

Он добавил, что саммит НАТО в Вильнюсе будет "прекрасной возможностью поговорить о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе".

"По моему мнению, фундаментальным принципом Альянса является сохранение открытых дверей в НАТО для новых членов. Интеграция Украины в европейское и евроатлантическое сообщество станет лучшей инвестицией для стабильности на нашем континенте", - подчеркнул польский министр.