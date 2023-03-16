РУС
Победа Украины будет важнейшим шагом к вступлению в НАТО, - Блащак

Победа Украины в войне с Россией станет важнейшим шагом на пути евроинтеграции.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Варшава решительно поддерживает Украину относительно вопроса европейской и евроатлантической интеграции.

"На сегодняшний день важнейшей задачей является гарантирование, чтобы Украина выстояла как суверенное и независимое государство. Мы должны мобилизовать как можно больше военных, экономических и финансовых ресурсов, чтобы выиграть эту войну. Бесспорно, победа Украины является ее важнейшим шагом к возможному вступлению в структуры НАТО", - сказал Блащак.

Читайте также: Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году, в НАТО после победы, - премьер Латвии Кариньш

Он добавил, что саммит НАТО в Вильнюсе будет "прекрасной возможностью поговорить о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе".

"По моему мнению, фундаментальным принципом Альянса является сохранение открытых дверей в НАТО для новых членов. Интеграция Украины в европейское и евроатлантическое сообщество станет лучшей инвестицией для стабильности на нашем континенте", - подчеркнул польский министр.

Польша (8854) членство в НАТО (1561) членство в ЕС (1151) Блащак Мариуш (79)
+5
Перемога. Как много в этом слове. А что сийо слово значит? В параше ни одной хаты не ************ и не одной мрази гражданской не убито ракетой. Что есть победа? Со всег утюгов: ***** уже точно проиграл, а мы победили, ну кацапам точно ******, а мы победили. Мы молодцы, а им ******. Шановыные, не буду разводить зраду, но вот это вот все - ЭТО ПОПУЛИЗМ. и это очень печально. самовнушение на поле боя к добру не приведет...
16.03.2023 23:59 Ответить
+5
Забыл. НАТО скорей развалится, чем мы туда вступим.ФСЁ.
17.03.2023 00:22 Ответить
+5
Дефакто мы в полной зеленой заднице
17.03.2023 01:12 Ответить
Дефакто мы уже и в ЕС и в НАТО
16.03.2023 23:59 Ответить
Не смешно.
17.03.2023 00:33 Ответить
Дефакто мы в полной зеленой заднице
17.03.2023 01:12 Ответить
16.03.2023 23:59 Ответить
Верно написали, все будет ясно после нашего контрнаступления. До его хотя бы начала делать какие либо прогнозы тупо и недальновидно. Если оно будет успешное, скажем в течении месяца полтора удастся выйти к перешейку у меня есть уверенность что кацапы посыпятся
17.03.2023 00:06 Ответить
Вы не забыли об авиации и субмаринах. Нас просто пошлют. Не . Ещё этот янки пенс говорит готов летать за Украину. Точно в гибели будущих авиаторов ,22курсантах , царство небесное, нет российской истории???
17.03.2023 00:32 Ответить
Нас все ,кому не лень, найобуют. Зеленского нет. Встреча с Хун Вэй Бином будет означать изменения в правилах игры. Пусть отгородятся, что они успешно делают, и ***.ат до победы. Центр Принятия Решений не там , где ФыСыБэ рекламирует.
17.03.2023 00:20 Ответить
17.03.2023 00:22 Ответить
Пан Блащак, для победы, передайте ВСУ, те 200 танков "Черная Пантера" которые вы купили. Это на данный момент, самый дорогой на рынке танк, и потому наверняка самый современный. Вы же купили аж 1000 шт, что стоит 20% от этого числа передать ВСУ.
17.03.2023 00:53 Ответить
Польша і так передала дуже багато і якби не вона і США - РФ була б уже в Львові і Ужгороді
17.03.2023 01:09 Ответить
А через деякий час, коли взяла б в заручники українських чоловіків, шантажуючи їх розправою із сім'ями і рідними, відправила б їх в тому числі брати Варшаву. Так що вони свою безпеку в першу чергу захищають передаючи нам зброю, щоб Україна одна воювала з цим монстром і гинули тільки наші люди сотнями тисяч.
17.03.2023 01:38 Ответить
Да передала но только столько что бы с трудом сдерживать рашку не больше! С такой помощью не победить. Хотя полякам большое спасибо.
17.03.2023 07:04 Ответить
Польща передала у десятки разів менше ніж США, десь на 2 млрд. Цього не вистачило б на місяць війни. Тому не треба порівняти гравців зовсім з інших вагових категорій
17.03.2023 09:34 Ответить
Цинично как-то... вот пройдете этот квест и вот тогда... может быть... когда русским надоесть вас убивать, то что от вас останется... Ведь все же так . и Польша и Румыния и Болгария, ну все же так шли... или не все!? Не все! Но вот вам именно так и никак иначе! Но мы ничего не обещаем!
17.03.2023 00:57 Ответить
Текст как то по дебильному написан.
17.03.2023 06:47 Ответить
 
 