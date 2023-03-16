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Новини Війна
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Перемога України буде найважливішим кроком до вступу в НАТО, - Блащак

блащак

Перемога України у війні з Росією буде найважливішим кроком на шляху євроінтеграції.

Таку думку висловив віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Варшава рішуче підтримує Україну у питанні європейської та євроатлантичної інтеграції.

"На сьогодні найважливішим і найпильнішим завданням є гарантування, щоб Україна вистояла як суверенна та незалежна держава. Ми повинні мобілізувати якомога більше військових, економічних і фінансових ресурсів, щоб виграти цю війну. Безперечно, перемога України є її найважливішим кроком до можливого вступу до структур НАТО",- сказав Блащак.

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Він додав, що саміт НАТО у Вільнюсі буде "чудовою нагодою поговорити про перспективи членства України в Північноатлантичному альянсі".

"На мою думку, фундаментальним принципом Альянсу є збереження відкритих дверей до НАТО для нових членів. Інтеграція України до європейської та євроатлантичної спільноти стане найкращою інвестицією для стабільності на нашому континенті", - підкреслив польський міністр.

Автор: 

Польща (8659) членство в НАТО (1757) членство в ЄС (1316) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+5
Перемога. Как много в этом слове. А что сийо слово значит? В параше ни одной хаты не ************ и не одной мрази гражданской не убито ракетой. Что есть победа? Со всег утюгов: ***** уже точно проиграл, а мы победили, ну кацапам точно ******, а мы победили. Мы молодцы, а им ******. Шановыные, не буду разводить зраду, но вот это вот все - ЭТО ПОПУЛИЗМ. и это очень печально. самовнушение на поле боя к добру не приведет...
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16.03.2023 23:59 Відповісти
+5
Забыл. НАТО скорей развалится, чем мы туда вступим.ФСЁ.
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17.03.2023 00:22 Відповісти
+5
Дефакто мы в полной зеленой заднице
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17.03.2023 01:12 Відповісти
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Дефакто мы уже и в ЕС и в НАТО
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16.03.2023 23:59 Відповісти
Не смешно.
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17.03.2023 00:33 Відповісти
Дефакто мы в полной зеленой заднице
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17.03.2023 01:12 Відповісти
Перемога. Как много в этом слове. А что сийо слово значит? В параше ни одной хаты не ************ и не одной мрази гражданской не убито ракетой. Что есть победа? Со всег утюгов: ***** уже точно проиграл, а мы победили, ну кацапам точно ******, а мы победили. Мы молодцы, а им ******. Шановыные, не буду разводить зраду, но вот это вот все - ЭТО ПОПУЛИЗМ. и это очень печально. самовнушение на поле боя к добру не приведет...
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16.03.2023 23:59 Відповісти
Верно написали, все будет ясно после нашего контрнаступления. До его хотя бы начала делать какие либо прогнозы тупо и недальновидно. Если оно будет успешное, скажем в течении месяца полтора удастся выйти к перешейку у меня есть уверенность что кацапы посыпятся
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17.03.2023 00:06 Відповісти
Вы не забыли об авиации и субмаринах. Нас просто пошлют. Не . Ещё этот янки пенс говорит готов летать за Украину. Точно в гибели будущих авиаторов ,22курсантах , царство небесное, нет российской истории???
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17.03.2023 00:32 Відповісти
Нас все ,кому не лень, найобуют. Зеленского нет. Встреча с Хун Вэй Бином будет означать изменения в правилах игры. Пусть отгородятся, что они успешно делают, и ***.ат до победы. Центр Принятия Решений не там , где ФыСыБэ рекламирует.
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17.03.2023 00:20 Відповісти
Забыл. НАТО скорей развалится, чем мы туда вступим.ФСЁ.
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17.03.2023 00:22 Відповісти
Пан Блащак, для победы, передайте ВСУ, те 200 танков "Черная Пантера" которые вы купили. Это на данный момент, самый дорогой на рынке танк, и потому наверняка самый современный. Вы же купили аж 1000 шт, что стоит 20% от этого числа передать ВСУ.
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17.03.2023 00:53 Відповісти
Польша і так передала дуже багато і якби не вона і США - РФ була б уже в Львові і Ужгороді
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17.03.2023 01:09 Відповісти
А через деякий час, коли взяла б в заручники українських чоловіків, шантажуючи їх розправою із сім'ями і рідними, відправила б їх в тому числі брати Варшаву. Так що вони свою безпеку в першу чергу захищають передаючи нам зброю, щоб Україна одна воювала з цим монстром і гинули тільки наші люди сотнями тисяч.
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17.03.2023 01:38 Відповісти
Да передала но только столько что бы с трудом сдерживать рашку не больше! С такой помощью не победить. Хотя полякам большое спасибо.
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17.03.2023 07:04 Відповісти
Польща передала у десятки разів менше ніж США, десь на 2 млрд. Цього не вистачило б на місяць війни. Тому не треба порівняти гравців зовсім з інших вагових категорій
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17.03.2023 09:34 Відповісти
Цинично как-то... вот пройдете этот квест и вот тогда... может быть... когда русским надоесть вас убивать, то что от вас останется... Ведь все же так . и Польша и Румыния и Болгария, ну все же так шли... или не все!? Не все! Но вот вам именно так и никак иначе! Но мы ничего не обещаем!
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17.03.2023 00:57 Відповісти
Текст как то по дебильному написан.
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17.03.2023 06:47 Відповісти
 
 