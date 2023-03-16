Перемога України буде найважливішим кроком до вступу в НАТО, - Блащак

Перемога України у війні з Росією буде найважливішим кроком на шляху євроінтеграції.

Таку думку висловив віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Варшава рішуче підтримує Україну у питанні європейської та євроатлантичної інтеграції.

"На сьогодні найважливішим і найпильнішим завданням є гарантування, щоб Україна вистояла як суверенна та незалежна держава. Ми повинні мобілізувати якомога більше військових, економічних і фінансових ресурсів, щоб виграти цю війну. Безперечно, перемога України є її найважливішим кроком до можливого вступу до структур НАТО",- сказав Блащак.

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Він додав, що саміт НАТО у Вільнюсі буде "чудовою нагодою поговорити про перспективи членства України в Північноатлантичному альянсі".

"На мою думку, фундаментальним принципом Альянсу є збереження відкритих дверей до НАТО для нових членів. Інтеграція України до європейської та євроатлантичної спільноти стане найкращою інвестицією для стабільності на нашому континенті", - підкреслив польський міністр.