Бельгия предоставит Украине 240 военных грузовиков Volvo

По данным De Standaard, Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков Volvo. Первые автомобили будут отправлены уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание отмечает, что в настоящее время армия Бельгии насчитывает 400 автомобилей Volvo, от которых планируется отказаться в 2023 году. Большинство из них будет отправлено в Украину. Среди автомобилей оснащены кранами и эвакуаторами. Кроме этого, в поставки будут включены инструкции по пользованию и запасные части.

Неназванный высокопоставленный военный заявил, что перед отправкой проходила консультация с украинской стороной по поводу целесообразности такой помощи.

"Об этом ведутся тесные консультации в Контактной группе по обороне Украины. Украинцам не поставляется ничего из того, что они сами не попросили бы. Их подразделения ждут эти грузовики, ведь во время войны логистика не менее важна, чем оружие", - сказал он. .

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