Бельгия предоставит Украине 240 военных грузовиков Volvo
По данным De Standaard, Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков Volvo. Первые автомобили будут отправлены уже на следующей неделе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Издание отмечает, что в настоящее время армия Бельгии насчитывает 400 автомобилей Volvo, от которых планируется отказаться в 2023 году. Большинство из них будет отправлено в Украину. Среди автомобилей оснащены кранами и эвакуаторами. Кроме этого, в поставки будут включены инструкции по пользованию и запасные части.
Неназванный высокопоставленный военный заявил, что перед отправкой проходила консультация с украинской стороной по поводу целесообразности такой помощи.
"Об этом ведутся тесные консультации в Контактной группе по обороне Украины. Украинцам не поставляется ничего из того, что они сами не попросили бы. Их подразделения ждут эти грузовики, ведь во время войны логистика не менее важна, чем оружие", - сказал он. .
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між іншим
Бєльгії теж велика подяка !
між шншим - "не ліпи кумира" - це Мойсей наказав рабам, так шо "порох" мав кричати шо як виберуть клоуна, то відгребуть від пусіна
тупі зеленорилі ідіоти(збирається в армію..... Бельгії)
і це не націона-соціанал - це просто правда, он у Саут-африці нігери вибросили сніжків і получили перманентний "треш", коли фермери на машини чіпляють вогнемети шоб бидло відпугувать.
нє, ну вроді я все правильно сказав?
нема блін такого шо "всі рівноцінні" - це тупо висер оо-нщиків, а там зряплати високі, тож потрібно "боротись" за цих..... ну х.з., побудувати каное вони можуть, а от пливти на ньому