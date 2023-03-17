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Новости Помощь Украине Война
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Бельгия предоставит Украине 240 военных грузовиков Volvo

вольво,вантажівка

По данным De Standaard, Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков Volvo. Первые автомобили будут отправлены уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание отмечает, что в настоящее время армия Бельгии насчитывает 400 автомобилей Volvo, от которых планируется отказаться в 2023 году. Большинство из них будет отправлено в Украину. Среди автомобилей оснащены кранами и эвакуаторами. Кроме этого, в поставки будут включены инструкции по пользованию и запасные части.

Неназванный высокопоставленный военный заявил, что перед отправкой проходила консультация с украинской стороной по поводу целесообразности такой помощи.

"Об этом ведутся тесные консультации в Контактной группе по обороне Украины. Украинцам не поставляется ничего из того, что они сами не попросили бы. Их подразделения ждут эти грузовики, ведь во время войны логистика не менее важна, чем оружие", - сказал он. .

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авто (4221) Бельгия (410)


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Топ комментарии
+25
Дякуємо!
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17.03.2023 01:04 Ответить
+19
Порох передав ЗСУ вже 300 вантажівок
між іншим

Бєльгії теж велика подяка !
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17.03.2023 04:00 Ответить
+15
Весь цивилизованный мир с Украиной, а с паРашей тока отбросы мира сего...
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17.03.2023 01:28 Ответить
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Дякуємо!
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17.03.2023 01:04 Ответить
Порох передав ЗСУ вже 300 вантажівок
між іншим

Бєльгії теж велика подяка !
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17.03.2023 04:00 Ответить
Вот жеж Барыга-Мародьор
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17.03.2023 06:25 Ответить
"атмаральорил" Європу
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17.03.2023 08:38 Ответить
та слава-слава, слава Славі і всім порохам.
між шншим - "не ліпи кумира" - це Мойсей наказав рабам, так шо "порох" мав кричати шо як виберуть клоуна, то відгребуть від пусіна
тупі зеленорилі ідіоти(збирається в армію..... Бельгії)
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17.03.2023 07:39 Ответить
то порох піариться
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17.03.2023 09:17 Ответить
Спасибо Бельгия!
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17.03.2023 01:12 Ответить
Немає сечі терпіти ці пекельні борошна і бавовну.
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17.03.2023 01:55 Ответить
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17.03.2023 07:37 Ответить
я теж думаю що Рєзнікафф яйця хотів купувати багаторазові і з запчастинами до них, це по ціні видно, але налетіли вороги і заклювали цього жвавого бородатенького панкА, не дали навіть виправдатись і зробили з нього посміховисько. йди сам на його місце і купи дешевше.
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17.03.2023 07:42 Ответить
Весь цивилизованный мир с Украиной, а с паРашей тока отбросы мира сего...
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17.03.2023 01:28 Ответить
Країни майбутнього "Третього", чи навіть вже "Четвертого" світу вже відомі, причому вони самі обрали своє місце, а відтак і долю!
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17.03.2023 02:12 Ответить
можеш сказати - вони просто занадто тупі шоб жити я нормальні.
і це не націона-соціанал - це просто правда, он у Саут-африці нігери вибросили сніжків і получили перманентний "треш", коли фермери на машини чіпляють вогнемети шоб бидло відпугувать.
нє, ну вроді я все правильно сказав?
нема блін такого шо "всі рівноцінні" - це тупо висер оо-нщиків, а там зряплати високі, тож потрібно "боротись" за цих..... ну х.з., побудувати каное вони можуть, а от пливти на ньому
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17.03.2023 09:34 Ответить
Вантажівки це теж те що потрібно ЗСУ. 240 вантажівок то дуже добре.
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17.03.2023 06:53 Ответить
А шо там с кразами?!
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17.03.2023 07:37 Ответить
почали руйнувати за криголама (замовлення перекинули на богдан, на маз'и), а допили при зе-лупі...
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17.03.2023 08:13 Ответить
Це дуже гарна новина.Побільше якісної,надійної техніки у війська.Поменьше совково-росіянського непотребу (камаз,урал,зіл,уаз).Білоруські мази теж ще таке собі ...
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17.03.2023 14:04 Ответить
 
 