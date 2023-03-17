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Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок Volvo

вольво,вантажівка

За даними De Standaard, Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок Volvo. Перші автомобілі будуть відправлені вже наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання зазначає, що наразі армія Бельгії нараховує 400 автомобілів Volvo, від яких планують відмовитись у 2023 році. Більшість з них буде відправлена в Україну. Серед автомобілів є оснащені кранами та евакуаторами. Крім цього, до поставок будуть включені інструкції з користування і запасні частини.

Неназваний високопоставлений військовий заявив, що перед відправкою відбувалась консультація з українською стороною щодо доцільності такої допомоги.

"Про це ведуться тісні консультації в Контактній групі по обороні України. Українцям не постачається нічого з того, що вони самі не попросили би. Їхні підрозділи чекають на ці вантажівки, адже під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни прибули до Бельгії: будуть опановувати підводні безпілотники

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авто (6253) Бельгія (426)


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Топ коментарі
+25
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17.03.2023 01:04 Відповісти
+19
Порох передав ЗСУ вже 300 вантажівок
між іншим

Бєльгії теж велика подяка !
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17.03.2023 04:00 Відповісти
+15
Весь цивилизованный мир с Украиной, а с паРашей тока отбросы мира сего...
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17.03.2023 01:28 Відповісти
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17.03.2023 01:04 Відповісти
Порох передав ЗСУ вже 300 вантажівок
між іншим

Бєльгії теж велика подяка !
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17.03.2023 04:00 Відповісти
Вот жеж Барыга-Мародьор
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17.03.2023 06:25 Відповісти
"атмаральорил" Європу
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17.03.2023 08:38 Відповісти
та слава-слава, слава Славі і всім порохам.
між шншим - "не ліпи кумира" - це Мойсей наказав рабам, так шо "порох" мав кричати шо як виберуть клоуна, то відгребуть від пусіна
тупі зеленорилі ідіоти(збирається в армію..... Бельгії)
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17.03.2023 07:39 Відповісти
то порох піариться
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17.03.2023 09:17 Відповісти
Спасибо Бельгия!
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17.03.2023 01:12 Відповісти
Немає сечі терпіти ці пекельні борошна і бавовну.
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17.03.2023 01:55 Відповісти
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17.03.2023 07:37 Відповісти
я теж думаю що Рєзнікафф яйця хотів купувати багаторазові і з запчастинами до них, це по ціні видно, але налетіли вороги і заклювали цього жвавого бородатенького панкА, не дали навіть виправдатись і зробили з нього посміховисько. йди сам на його місце і купи дешевше.
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17.03.2023 07:42 Відповісти
Весь цивилизованный мир с Украиной, а с паРашей тока отбросы мира сего...
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17.03.2023 01:28 Відповісти
Країни майбутнього "Третього", чи навіть вже "Четвертого" світу вже відомі, причому вони самі обрали своє місце, а відтак і долю!
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17.03.2023 02:12 Відповісти
можеш сказати - вони просто занадто тупі шоб жити я нормальні.
і це не націона-соціанал - це просто правда, он у Саут-африці нігери вибросили сніжків і получили перманентний "треш", коли фермери на машини чіпляють вогнемети шоб бидло відпугувать.
нє, ну вроді я все правильно сказав?
нема блін такого шо "всі рівноцінні" - це тупо висер оо-нщиків, а там зряплати високі, тож потрібно "боротись" за цих..... ну х.з., побудувати каное вони можуть, а от пливти на ньому
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17.03.2023 09:34 Відповісти
Вантажівки це теж те що потрібно ЗСУ. 240 вантажівок то дуже добре.
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17.03.2023 06:53 Відповісти
А шо там с кразами?!
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17.03.2023 07:37 Відповісти
почали руйнувати за криголама (замовлення перекинули на богдан, на маз'и), а допили при зе-лупі...
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17.03.2023 08:13 Відповісти
Це дуже гарна новина.Побільше якісної,надійної техніки у війська.Поменьше совково-росіянського непотребу (камаз,урал,зіл,уаз).Білоруські мази теж ще таке собі ...
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17.03.2023 14:04 Відповісти
 
 