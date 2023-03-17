Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок Volvo
За даними De Standaard, Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок Volvo. Перші автомобілі будуть відправлені вже наступного тижня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Видання зазначає, що наразі армія Бельгії нараховує 400 автомобілів Volvo, від яких планують відмовитись у 2023 році. Більшість з них буде відправлена в Україну. Серед автомобілів є оснащені кранами та евакуаторами. Крім цього, до поставок будуть включені інструкції з користування і запасні частини.
Неназваний високопоставлений військовий заявив, що перед відправкою відбувалась консультація з українською стороною щодо доцільності такої допомоги.
"Про це ведуться тісні консультації в Контактній групі по обороні України. Українцям не постачається нічого з того, що вони самі не попросили би. Їхні підрозділи чекають на ці вантажівки, адже під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
між іншим
Бєльгії теж велика подяка !
між шншим - "не ліпи кумира" - це Мойсей наказав рабам, так шо "порох" мав кричати шо як виберуть клоуна, то відгребуть від пусіна
тупі зеленорилі ідіоти(збирається в армію..... Бельгії)
і це не націона-соціанал - це просто правда, он у Саут-африці нігери вибросили сніжків і получили перманентний "треш", коли фермери на машини чіпляють вогнемети шоб бидло відпугувать.
нє, ну вроді я все правильно сказав?
нема блін такого шо "всі рівноцінні" - це тупо висер оо-нщиків, а там зряплати високі, тож потрібно "боротись" за цих..... ну х.з., побудувати каное вони можуть, а от пливти на ньому