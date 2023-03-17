Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок Volvo

За даними De Standaard, Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок Volvo. Перші автомобілі будуть відправлені вже наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання зазначає, що наразі армія Бельгії нараховує 400 автомобілів Volvo, від яких планують відмовитись у 2023 році. Більшість з них буде відправлена в Україну. Серед автомобілів є оснащені кранами та евакуаторами. Крім цього, до поставок будуть включені інструкції з користування і запасні частини.

Неназваний високопоставлений військовий заявив, що перед відправкою відбувалась консультація з українською стороною щодо доцільності такої допомоги.

"Про це ведуться тісні консультації в Контактній групі по обороні України. Українцям не постачається нічого з того, що вони самі не попросили би. Їхні підрозділи чекають на ці вантажівки, адже під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя", - сказав він.

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