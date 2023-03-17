Офицера Витусевича, ногами избившего срочника в казарме, отправили под домашний арест

Суд отправил под круглосуточный домашний арест командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, избившего солдата-срочника в учебном центре.

Об этом сообщили в ДБР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Соответствующее решение вынес Богунский районный суд Житомира 16 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что лейтенант Витусевич ногами избил в казарме на Житомирщине срочника.

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Офицер был отстранен на время расследования. ГБР сообщило ему о подозрении в превышении служебных полномочий. Ему может грозить до 12 лет за решеткой.