Офицера Витусевича, ногами избившего срочника в казарме, отправили под домашний арест
Суд отправил под круглосуточный домашний арест командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, избившего солдата-срочника в учебном центре.
Об этом сообщили в ДБР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Соответствующее решение вынес Богунский районный суд Житомира 16 марта.
Напомним, ранее сообщалось, что лейтенант Витусевич ногами избил в казарме на Житомирщине срочника.
Офицер был отстранен на время расследования. ГБР сообщило ему о подозрении в превышении служебных полномочий. Ему может грозить до 12 лет за решеткой.
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Лежи собі вдома на дивані, дивись зелений марафон.
Лафа!!
"А я в ета врємя мог півко піть" - це його слова.
Завтра таких випадків буде тисячі