Данилов о переговорах с Россией: "Минска-3 не будет"
"Если кто-то считает, что где-то можно подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания... я думаю, что такого у нас не будет".
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
На вопрос о посредниках во время переговоров между Украиной и Россией, Данилов ответил: "Здесь дело не в посредниках. Здесь речь в ответственности. Если вы берете на себя эту функцию, вы должны быть ответственны. И это должен быть процесс, понятный для общества. Если кто-то считает, что где-то подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания, но с понятными уже по среднесрочному действию, я думаю, что такого у нас не будет ".
Также он рассказал о проекте "Синергия": "У нас в аппарате СНБО есть проект. Он называется "Синергия". Мы его разработали уже где-то месяцев 7-8... Он есть как проект. И мы считаем, что это дело, на которую надо обращать внимание. И мы очень хотели бы, чтобы пришло время, когда он будет уже приобретать очерки такого документа. Еще раз подчеркиваю, что сейчас это только проект".
Как отметил Данилов, речь, прежде всего, о синергии стран, "имеющих общие интересы по защите своих национальных интересов совместно". В этом проекте излагается видение Украины на переговорный процесс.
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А то, что выпетляли благодаря союзникам, не снимает ответственности с предателей.
Так вы и Пороха защищали, когда всех собак вешали на него?
19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки
25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны) он уже предложил Пу переговоры
29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"
Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.
Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
Це пісня зебанди про мінськ. Навряд чи вони не знають про істинне значення того документу. Просто продовження накидання Г на кремлівський вентилятор проти Пороха.
Українці можуть бути у силі своїй непередбачуваними, але тупими - це дзуськи!
Ще Джохар Дудаєв казав, що "...українці завжди приходять за своїм, тим що їм належить, хоча можуть і не розрахувати силу та зметуть на своєму шляху все, що заважає... " (від себе додам - і ТИХ, хто буде заважати)
Вам, малахольним, вже треба вести свій відлік кривавих досягнень: "Гостомель-1", "Буча-1", "Чонгар-1", "Маріуполь-1"...
Позатикайте вже свої пздаки нарешті.
Працюйте на перемогу мовчки, зціпивши зуби, без брехні, корупції і невігластва.
Народ потім вас оцінить. Можливо.
А суспільство в переважній своїй більшості не готове сприймати т.зв. "прозорість" переговорних процесів і весь бруд політики під час війни.
Всі прагнуть перемоги і щоб залишитись живими. Це природньо. І не важливо, якими шляхами мета буде досягнута.
Як казав колись мій армійський сержант: "Мене не йїбе як ти то зробиш, мені важливий лише результат. Без нього не приходь".