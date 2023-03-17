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Новости Агрессия России против Украины Война
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Данилов о переговорах с Россией: "Минска-3 не будет"

данілов

"Если кто-то считает, что где-то можно подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания... я думаю, что такого у нас не будет".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о посредниках во время переговоров между Украиной и Россией, Данилов ответил: "Здесь дело не в посредниках. Здесь речь в ответственности. Если вы берете на себя эту функцию, вы должны быть ответственны. И это должен быть процесс, понятный для общества. Если кто-то считает, что где-то подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания, но с понятными уже по среднесрочному действию, я думаю, что такого у нас не будет ".

Читайте: Китай надеется, что Украина и РФ возобновят мирные переговоры, - МИД

Также он рассказал о проекте "Синергия": "У нас в аппарате СНБО есть проект. Он называется "Синергия". Мы его разработали уже где-то месяцев 7-8... Он есть как проект. И мы считаем, что это дело, на которую надо обращать внимание. И мы очень хотели бы, чтобы пришло время, когда он будет уже приобретать очерки такого документа. Еще раз подчеркиваю, что сейчас это только проект".

Как отметил Данилов, речь, прежде всего, о синергии стран, "имеющих общие интересы по защите своих национальных интересов совместно". В этом проекте излагается видение Украины на переговорный процесс.

Также читайте: Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и пытается вернуть РФ и Украину за стол переговоров

Данилов Алексей (1066) переговоры с Россией (1203)


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Топ комментарии
+41
Так Мінську 3 не буде . бо серед вас немає справжніх політиків , що могли б збити рашистів з пантелику , а тим часом зміцнювати ЗСУ та покращувати економіку

Серед вашого кодла є казнокради , марадери та агенти кремля

А тому замість поїздок до Європи і забезпеченного життя українці отримують ракети на голову та гинуть сотнями
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17.03.2023 13:42 Ответить
+31
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17.03.2023 13:43 Ответить
+26
Минск вам уродам дал время,которое вы заказали в асфальт
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17.03.2023 13:47 Ответить
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Страница 2 из 2
Если на вас нападут бандиты в тёмном безлюдном месте - вы наверняка после того, как вас собьют с ног предложите "переговоры". По крайней мере - предпочтёте, чтобы остановить их. Это естественная психологическая реакция на внезапное нападение. Наверное так же и в политике. Ведь война - это продолжение политики другими методами. Высказывание готовности к обсуждению в такой ситуации не есть ни пороком, ни преступлением. Осуждаете? Не нужно, выпетляли!
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17.03.2023 15:03 Ответить
Манипулируете, господин. Бандиты в тёмном безлюдном месте на вас напали совершенно неожиданно! А зеленая банда была предупреждена задолго до нападения, более того в стране уже была гибридная война, когда они пришли к власти. Но вместо того, чтоб продолжить вооружать Армию по примеру Пороха, эти скоты зарубили все оборонные программы, начали расформирование подразделений на свое усмотрение, бабло направили на "найвеличнише асфальтокрадивництво".
А то, что выпетляли благодаря союзникам, не снимает ответственности с предателей.
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17.03.2023 15:34 Ответить
Не нужно. Тот кто шёл в темноте, тоже понимал, что рискует, возможно был предупреждён, что не стоит там ходить. Суть не в этом. Стоит отличать ошибки от предательства. Предатели - это московиты. Многие украинцы не могли поверить, что они нападут. Даже не смотря на предупреждение западных разведок. Понятно, хочешь мира - готовься к войне. В курсе сколько и чего было уничтожено, продано, передано московитам и взорвано при всех предыдущих? И техника и боекомплект... Не нужно вешать всех собак на Зе. А сколько украинских чиновников и армейцев были агентами ФСБ? За все 30 лет. А здесь - актёр, отнюдь не политик, не государственник. Чего вы ждали. Это демократия. В следующий раз народ выберет военачальника, "Пиночета". И всё будет хорошо.
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17.03.2023 15:51 Ответить
Не вешать всех собак? Царь хороший, бояре плохие?
Так вы и Пороха защищали, когда всех собак вешали на него?
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17.03.2023 17:38 Ответить
Мені Порох не довподоби за одним визначенням. Він гарний дядько. Але олігарх. Олігарх не має бути при владі ні в якій якості. Тим більше очолювати найбільшу й найзлиденну державу Європи. Стопе. Віртуозний майстер корупційних схем. А так - так! Розумний, гарний, патріот, за державність, за незалежну Україну. Олігархічне минуле перекреслює його майбутнє на державній посаді.
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17.03.2023 18:18 Ответить
Предлагаю формат переговоров Берлин-1945
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17.03.2023 14:54 Ответить
може мені хтось пояснити: чому синочок і зяті цього патріота данілова не на фронті?
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17.03.2023 15:02 Ответить
Я спробую. Зазвичай старість приходить разом із мудрістю. Але іноді вона приходить сама.
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17.03.2023 15:07 Ответить
Заметьте как ЗЄ прямо спешил сдать Украину Пу

19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки

25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны) он уже предложил Пу переговоры

29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"

Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.

Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.

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17.03.2023 15:06 Ответить
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову!
Це пісня зебанди про мінськ. Навряд чи вони не знають про істинне значення того документу. Просто продовження накидання Г на кремлівський вентилятор проти Пороха.
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17.03.2023 15:23 Ответить
Щось ти Данило зачастив...
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17.03.2023 15:24 Ответить
Чому вони, оцей мотлох зелений, вважають, що українці тупі?
Українці можуть бути у силі своїй непередбачуваними, але тупими - це дзуськи!
Ще Джохар Дудаєв казав, що "...українці завжди приходять за своїм, тим що їм належить, хоча можуть і не розрахувати силу та зметуть на своєму шляху все, що заважає... " (від себе додам - і ТИХ, хто буде заважати)
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17.03.2023 15:28 Ответить
А де тоді наші зрадники зустрічалися з делегацією Московії ? у Біловезькій Пущі ? Значить буде Біловезька Пуща 2. На неї Зеля пошле Єрмака, Арахамію та Подоляка !
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17.03.2023 17:33 Ответить
А Париж-2, чи Оман - 2??? Все їм муляє мінські угоди, за яких в Україні з'явилось ЗСУ, зміцнілась економіка, щоби потім ви, с_ки все просрали й розграбували.
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17.03.2023 18:59 Ответить
Мінськ-3 не буде, буде Оман-2.
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17.03.2023 22:24 Ответить
Він думає, що такого у них не буде. Дуже впевнено думає, чи не дуже? Краще б мовчав - тільки ще більше посіяв недовіри, бо якраз незрозумілі арахамії з незрозумілими повноваженнями мутили незрозумілі договорнячки. Як мені не подобається Порох і що він повівся на вихиляси курви Меркель, але в Мінську було все зрозуміло - і хто, і що, аж поки Зеля формулу Штайнмаєра не підписав.
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18.03.2023 01:51 Ответить
Підкилимний "Мінськ-3"? Ви серйозно?)

Вам, малахольним, вже треба вести свій відлік кривавих досягнень: "Гостомель-1", "Буча-1", "Чонгар-1", "Маріуполь-1"...

Позатикайте вже свої пздаки нарешті.

Працюйте на перемогу мовчки, зціпивши зуби, без брехні, корупції і невігластва.

Народ потім вас оцінить. Можливо.

А суспільство в переважній своїй більшості не готове сприймати т.зв. "прозорість" переговорних процесів і весь бруд політики під час війни.

Всі прагнуть перемоги і щоб залишитись живими. Це природньо. І не важливо, якими шляхами мета буде досягнута.

Як казав колись мій армійський сержант: "Мене не йїбе як ти то зробиш, мені важливий лише результат. Без нього не приходь".
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19.03.2023 01:25 Ответить
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