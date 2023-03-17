Данилов о переговорах с Россией: "Минска-3 не будет"

"Если кто-то считает, что где-то можно подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания... я думаю, что такого у нас не будет".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о посредниках во время переговоров между Украиной и Россией, Данилов ответил: "Здесь дело не в посредниках. Здесь речь в ответственности. Если вы берете на себя эту функцию, вы должны быть ответственны. И это должен быть процесс, понятный для общества. Если кто-то считает, что где-то подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания, но с понятными уже по среднесрочному действию, я думаю, что такого у нас не будет ".

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Также он рассказал о проекте "Синергия": "У нас в аппарате СНБО есть проект. Он называется "Синергия". Мы его разработали уже где-то месяцев 7-8... Он есть как проект. И мы считаем, что это дело, на которую надо обращать внимание. И мы очень хотели бы, чтобы пришло время, когда он будет уже приобретать очерки такого документа. Еще раз подчеркиваю, что сейчас это только проект".

Как отметил Данилов, речь, прежде всего, о синергии стран, "имеющих общие интересы по защите своих национальных интересов совместно". В этом проекте излагается видение Украины на переговорный процесс.

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