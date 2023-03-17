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Данілов про перемовини з Росією: "Мінську 3 не буде"

данілов

"Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання... я думаю, що такого у нас не буде".

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ. 

На питання про посередників під час перемовин між Україною і Росією, Данілов відповів: "Тут справа не в посередниках. Тут мова у відповідальності. Якщо ви берете на себе цю функцію, ви маєте бути відповідальними. І це має бути процес зрозумілий для суспільства. Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, зі незрозумілими наслідками на час підписання, але з зрозумілими вже з середньостроковій дії, я думаю, що такого у нас не буде". 

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Також він розповів про проєкт "Синергія": "У нас в апараті РНБО є проєкт. Він має назву "Синергія". Ми його розробили вже десь місяців 7-8... Він є як проєкт. І ми вважаємо, що це річ, на яку треба звертати увагу. І ми дуже хотіли б, щоб настав час, коли він буде вже набувати нариси такого документа. Ще раз наголошую, що зараз це тільки проєкт". 

Як зазначив Данілов, мова, перш за все, про синергію країн, "які мають спільні інтереси з захисту своїх національних інтересів спільно". У цьому проєкті викладається бачення України на переговорний процес. 

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Данілов Олексій (1259) переговори з Росією (1319)


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Топ коментарі
+41
Так Мінську 3 не буде . бо серед вас немає справжніх політиків , що могли б збити рашистів з пантелику , а тим часом зміцнювати ЗСУ та покращувати економіку

Серед вашого кодла є казнокради , марадери та агенти кремля

А тому замість поїздок до Європи і забезпеченного життя українці отримують ракети на голову та гинуть сотнями
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17.03.2023 13:42 Відповісти
+31
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17.03.2023 13:43 Відповісти
+26
Минск вам уродам дал время,которое вы заказали в асфальт
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17.03.2023 13:47 Відповісти
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Если на вас нападут бандиты в тёмном безлюдном месте - вы наверняка после того, как вас собьют с ног предложите "переговоры". По крайней мере - предпочтёте, чтобы остановить их. Это естественная психологическая реакция на внезапное нападение. Наверное так же и в политике. Ведь война - это продолжение политики другими методами. Высказывание готовности к обсуждению в такой ситуации не есть ни пороком, ни преступлением. Осуждаете? Не нужно, выпетляли!
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17.03.2023 15:03 Відповісти
Манипулируете, господин. Бандиты в тёмном безлюдном месте на вас напали совершенно неожиданно! А зеленая банда была предупреждена задолго до нападения, более того в стране уже была гибридная война, когда они пришли к власти. Но вместо того, чтоб продолжить вооружать Армию по примеру Пороха, эти скоты зарубили все оборонные программы, начали расформирование подразделений на свое усмотрение, бабло направили на "найвеличнише асфальтокрадивництво".
А то, что выпетляли благодаря союзникам, не снимает ответственности с предателей.
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17.03.2023 15:34 Відповісти
Не нужно. Тот кто шёл в темноте, тоже понимал, что рискует, возможно был предупреждён, что не стоит там ходить. Суть не в этом. Стоит отличать ошибки от предательства. Предатели - это московиты. Многие украинцы не могли поверить, что они нападут. Даже не смотря на предупреждение западных разведок. Понятно, хочешь мира - готовься к войне. В курсе сколько и чего было уничтожено, продано, передано московитам и взорвано при всех предыдущих? И техника и боекомплект... Не нужно вешать всех собак на Зе. А сколько украинских чиновников и армейцев были агентами ФСБ? За все 30 лет. А здесь - актёр, отнюдь не политик, не государственник. Чего вы ждали. Это демократия. В следующий раз народ выберет военачальника, "Пиночета". И всё будет хорошо.
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17.03.2023 15:51 Відповісти
Не вешать всех собак? Царь хороший, бояре плохие?
Так вы и Пороха защищали, когда всех собак вешали на него?
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17.03.2023 17:38 Відповісти
Мені Порох не довподоби за одним визначенням. Він гарний дядько. Але олігарх. Олігарх не має бути при владі ні в якій якості. Тим більше очолювати найбільшу й найзлиденну державу Європи. Стопе. Віртуозний майстер корупційних схем. А так - так! Розумний, гарний, патріот, за державність, за незалежну Україну. Олігархічне минуле перекреслює його майбутнє на державній посаді.
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17.03.2023 18:18 Відповісти
Предлагаю формат переговоров Берлин-1945
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17.03.2023 14:54 Відповісти
може мені хтось пояснити: чому синочок і зяті цього патріота данілова не на фронті?
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17.03.2023 15:02 Відповісти
Я спробую. Зазвичай старість приходить разом із мудрістю. Але іноді вона приходить сама.
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17.03.2023 15:07 Відповісти
Заметьте как ЗЄ прямо спешил сдать Украину Пу

19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки

25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны) он уже предложил Пу переговоры

29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"

Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.

Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.

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17.03.2023 15:06 Відповісти
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову!
Це пісня зебанди про мінськ. Навряд чи вони не знають про істинне значення того документу. Просто продовження накидання Г на кремлівський вентилятор проти Пороха.
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17.03.2023 15:23 Відповісти
Щось ти Данило зачастив...
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17.03.2023 15:24 Відповісти
Чому вони, оцей мотлох зелений, вважають, що українці тупі?
Українці можуть бути у силі своїй непередбачуваними, але тупими - це дзуськи!
Ще Джохар Дудаєв казав, що "...українці завжди приходять за своїм, тим що їм належить, хоча можуть і не розрахувати силу та зметуть на своєму шляху все, що заважає... " (від себе додам - і ТИХ, хто буде заважати)
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17.03.2023 15:28 Відповісти
А де тоді наші зрадники зустрічалися з делегацією Московії ? у Біловезькій Пущі ? Значить буде Біловезька Пуща 2. На неї Зеля пошле Єрмака, Арахамію та Подоляка !
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17.03.2023 17:33 Відповісти
А Париж-2, чи Оман - 2??? Все їм муляє мінські угоди, за яких в Україні з'явилось ЗСУ, зміцнілась економіка, щоби потім ви, с_ки все просрали й розграбували.
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17.03.2023 18:59 Відповісти
Мінськ-3 не буде, буде Оман-2.
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17.03.2023 22:24 Відповісти
Він думає, що такого у них не буде. Дуже впевнено думає, чи не дуже? Краще б мовчав - тільки ще більше посіяв недовіри, бо якраз незрозумілі арахамії з незрозумілими повноваженнями мутили незрозумілі договорнячки. Як мені не подобається Порох і що він повівся на вихиляси курви Меркель, але в Мінську було все зрозуміло - і хто, і що, аж поки Зеля формулу Штайнмаєра не підписав.
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18.03.2023 01:51 Відповісти
Підкилимний "Мінськ-3"? Ви серйозно?)

Вам, малахольним, вже треба вести свій відлік кривавих досягнень: "Гостомель-1", "Буча-1", "Чонгар-1", "Маріуполь-1"...

Позатикайте вже свої пздаки нарешті.

Працюйте на перемогу мовчки, зціпивши зуби, без брехні, корупції і невігластва.

Народ потім вас оцінить. Можливо.

А суспільство в переважній своїй більшості не готове сприймати т.зв. "прозорість" переговорних процесів і весь бруд політики під час війни.

Всі прагнуть перемоги і щоб залишитись живими. Це природньо. І не важливо, якими шляхами мета буде досягнута.

Як казав колись мій армійський сержант: "Мене не йїбе як ти то зробиш, мені важливий лише результат. Без нього не приходь".
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19.03.2023 01:25 Відповісти
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