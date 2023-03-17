Данілов про перемовини з Росією: "Мінську 3 не буде"
"Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання... я думаю, що такого у нас не буде".
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
На питання про посередників під час перемовин між Україною і Росією, Данілов відповів: "Тут справа не в посередниках. Тут мова у відповідальності. Якщо ви берете на себе цю функцію, ви маєте бути відповідальними. І це має бути процес зрозумілий для суспільства. Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, зі незрозумілими наслідками на час підписання, але з зрозумілими вже з середньостроковій дії, я думаю, що такого у нас не буде".
Також він розповів про проєкт "Синергія": "У нас в апараті РНБО є проєкт. Він має назву "Синергія". Ми його розробили вже десь місяців 7-8... Він є як проєкт. І ми вважаємо, що це річ, на яку треба звертати увагу. І ми дуже хотіли б, щоб настав час, коли він буде вже набувати нариси такого документа. Ще раз наголошую, що зараз це тільки проєкт".
Як зазначив Данілов, мова, перш за все, про синергію країн, "які мають спільні інтереси з захисту своїх національних інтересів спільно". У цьому проєкті викладається бачення України на переговорний процес.
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А то, что выпетляли благодаря союзникам, не снимает ответственности с предателей.
Так вы и Пороха защищали, когда всех собак вешали на него?
19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки
25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны) он уже предложил Пу переговоры
29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"
Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.
Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
Це пісня зебанди про мінськ. Навряд чи вони не знають про істинне значення того документу. Просто продовження накидання Г на кремлівський вентилятор проти Пороха.
Українці можуть бути у силі своїй непередбачуваними, але тупими - це дзуськи!
Ще Джохар Дудаєв казав, що "...українці завжди приходять за своїм, тим що їм належить, хоча можуть і не розрахувати силу та зметуть на своєму шляху все, що заважає... " (від себе додам - і ТИХ, хто буде заважати)
Вам, малахольним, вже треба вести свій відлік кривавих досягнень: "Гостомель-1", "Буча-1", "Чонгар-1", "Маріуполь-1"...
Позатикайте вже свої пздаки нарешті.
Працюйте на перемогу мовчки, зціпивши зуби, без брехні, корупції і невігластва.
Народ потім вас оцінить. Можливо.
А суспільство в переважній своїй більшості не готове сприймати т.зв. "прозорість" переговорних процесів і весь бруд політики під час війни.
Всі прагнуть перемоги і щоб залишитись живими. Це природньо. І не важливо, якими шляхами мета буде досягнута.
Як казав колись мій армійський сержант: "Мене не йїбе як ти то зробиш, мені важливий лише результат. Без нього не приходь".