Данілов про перемовини з Росією: "Мінську 3 не буде"

"Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання... я думаю, що такого у нас не буде".

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

На питання про посередників під час перемовин між Україною і Росією, Данілов відповів: "Тут справа не в посередниках. Тут мова у відповідальності. Якщо ви берете на себе цю функцію, ви маєте бути відповідальними. І це має бути процес зрозумілий для суспільства. Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, зі незрозумілими наслідками на час підписання, але з зрозумілими вже з середньостроковій дії, я думаю, що такого у нас не буде".

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Також він розповів про проєкт "Синергія": "У нас в апараті РНБО є проєкт. Він має назву "Синергія". Ми його розробили вже десь місяців 7-8... Він є як проєкт. І ми вважаємо, що це річ, на яку треба звертати увагу. І ми дуже хотіли б, щоб настав час, коли він буде вже набувати нариси такого документа. Ще раз наголошую, що зараз це тільки проєкт".

Як зазначив Данілов, мова, перш за все, про синергію країн, "які мають спільні інтереси з захисту своїх національних інтересів спільно". У цьому проєкті викладається бачення України на переговорний процес.

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