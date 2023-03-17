Решение Международного уголовного суда является началом привлечения Путина к ответственности, - Боррель

Решение судей Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является началом процесса его привлечения к ответственности.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление в незаконной депортации и перемещения детей из Украины в Россию является началом процесса его привлечения к ответственности", - написал он.

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По словам Борреля, Евросоюз ценит и поддерживает работу Международного уголовного суда.