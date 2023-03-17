Решение Международного уголовного суда является началом привлечения Путина к ответственности, - Боррель
Решение судей Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является началом процесса его привлечения к ответственности.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление в незаконной депортации и перемещения детей из Украины в Россию является началом процесса его привлечения к ответственности", - написал он.
По словам Борреля, Евросоюз ценит и поддерживает работу Международного уголовного суда.
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+22 Максім ХОЙ #398010
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@tZEinform
Путін є третім діючим президентом, у відношенні якого МКрС видав наказ про арешт . Ще два - Омар аль-Башир в Судані та Муаммара Каддафі в Лівії. Обидва погано закінчили ...
У системі міжнародного кримінального правосуддя також існують спеціальні військові трибунали. У новітній історії їх було вісім, зараз проходять два міжнародні трибунали: по Руанді та колишній Югославії. В останньому процесі обвинуваченим проходив колишній президент Югославії Слободан Мілошевич, він помер у в'язниці у Гаазі, не дочекавшись вироку.
Ми багато чому раділи!!!
Сашка, приготовиться.
Очевидно відчував, що такий кінець буде і в нього.