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Решение Международного уголовного суда является началом привлечения Путина к ответственности, - Боррель

боррель

Решение судей Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является началом процесса его привлечения к ответственности.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление в незаконной депортации и перемещения детей из Украины в Россию является началом процесса его привлечения к ответственности", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны-подписанты Римского статута должны будут арестовать Путина и его окружение, - Данилов

По словам Борреля, Евросоюз ценит и поддерживает работу Международного уголовного суда.

путин владимир (31651) Международный уголовный суд (237) Боррель Жозеп (784) военные преступления (1466)


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Топ комментарии
+22
Цей тоже ***** 100%)))
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17.03.2023 21:52 Ответить
+12

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17.03.2023 21:50 Ответить
+9
Ну якщо є ордер на арешт, то пісня його вийде Лебединим озером. Скоріше б
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17.03.2023 21:49 Ответить
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Ну якщо є ордер на арешт, то пісня його вийде Лебединим озером. Скоріше б
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17.03.2023 21:49 Ответить
а кацапам был бы повод, они и жесточайший си бемоль минор на танец коникiв, чи камаринскую превратят, как и https://www.facebook.com/MusicBoxDisco/videos/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%EF%B8%8F/412204107178239/ Танец маленьких лебедей
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17.03.2023 22:00 Ответить
Это все херня. З МН17 скоко разбираются? А Путю вообще за шо собираются судить?-"за депортацию детей"-3.14...ц.Любой адвокат докажет(за бабло) шо он их спасал.
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17.03.2023 23:17 Ответить
Так нехай докаже,але в Гаазі. А поки що пісня з новим приспівом-путин мертв'як,ла ла ла.
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18.03.2023 08:01 Ответить
Ну якщо такий "великий юрист світового рівня" як ви про це сказав то "напевне так".
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18.03.2023 08:36 Ответить
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18.03.2023 00:41 Ответить
.уйла - на мыло, как и загнанную лошадь.
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17.03.2023 21:49 Ответить

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17.03.2023 21:50 Ответить
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17.03.2023 21:51 Ответить
Цей тоже ***** 100%)))
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17.03.2023 21:52 Ответить
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17.03.2023 22:02 Ответить
В лукашенка є двійники?
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17.03.2023 22:07 Ответить
ні.......тільки тройнікі)
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17.03.2023 22:08 Ответить
Та подовжувачі.
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18.03.2023 08:51 Ответить
А...а Ви з якою метою цікавитесь?..
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17.03.2023 22:19 Ответить
😁😁😁
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17.03.2023 22:12 Ответить
Вчера ещё во всю собирался крепкой торговать, а сегодня уже ордер на арест
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17.03.2023 21:53 Ответить
*репкой
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17.03.2023 21:54 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Путін є третім діючим президентом, у відношенні якого МКрС видав наказ про арешт . Ще два - Омар аль-Башир в Судані та Муаммара Каддафі в Лівії. Обидва погано закінчили ...
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17.03.2023 21:54 Ответить
Президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо. У 2011 році він програв вибори, сховався у бункері, але після штурму був заарештований та доставлений до Гааги. Гбагбо звинувачувався у злочинах проти людяності, скоєних у спробі зберегти владу. У 2019 році був виправданий.
У системі міжнародного кримінального правосуддя також існують спеціальні військові трибунали. У новітній історії їх було вісім, зараз проходять два міжнародні трибунали: по Руанді та колишній Югославії. В останньому процесі обвинуваченим проходив колишній президент Югославії Слободан Мілошевич, він помер у в'язниці у Гаазі, не дочекавшись вироку.
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17.03.2023 22:04 Ответить
1 апреля 2001 года Милошевич был арестован на своей вилле в ходе полицейской спецоперации, а https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 28 июня того же года тайно передан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии.
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17.03.2023 22:07 Ответить
Маю надію, що третій закінчить гірше за двох попередніх
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17.03.2023 23:10 Ответить
Ми раділи ,що посадять Януковоща...ми раділи ,що буде суд над злочинами на Майдані..ми раділи, що вбивць "Небесної сотні "посадять...ми раділи що )(уйлу не відвертітись за збитий боїнг МН17...
Ми багато чому раділи!!!
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17.03.2023 21:54 Ответить
Вова ФСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!
Сашка, приготовиться.
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17.03.2023 21:55 Ответить
Я бы ***** в Киевский зоопарк в клетку к обезьянам посадил. Не заслуживает оно чтобы его судили люди как человека
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17.03.2023 21:55 Ответить
ні,,в зоопарк не можна,--мавпи голодування оголосять,*****,воно і в африці,*****,),
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17.03.2023 22:05 Ответить
то ж втілюйте нарешті рішення!
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17.03.2023 21:59 Ответить
https://youtu.be/OI1FEAdH9Us релаксируем: защеку-пыне не отвертеться. теперь его свои пришьют.
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17.03.2023 22:08 Ответить
цікаво, як ****** відреагують? кумира старого ******** орбана визнали міжнародним злочинцем, як їм тепер жити?
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17.03.2023 21:59 Ответить
поромовчять, мовчязливі і сором'язливі вони...
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17.03.2023 22:01 Ответить
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17.03.2023 23:08 Ответить
Цікавіше, як товариш Сі до нього у понеділок поїде? Буде тиснути руку міжнародному злочинцю?
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18.03.2023 08:55 Ответить
Якого путлера будуть судити? Я про двійників.
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17.03.2023 22:06 Ответить
Краще за яйця його протягніть - від Владивостоку до Кенінсбергу.
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17.03.2023 22:09 Ответить
ЗМІ писали, що страта саддама хусейна потрясла путіна. Він кілька разів передивлявся відео страти, а після перегляду довго мовчав і ні з ким не спілкувався.
Очевидно відчував, що такий кінець буде і в нього.
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17.03.2023 22:12 Ответить
а ща пыня тоже уйдет на недельку в замятню.
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17.03.2023 22:18 Ответить
Суд над ****** буде в Маріупольському драмтеатрі.
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17.03.2023 22:15 Ответить
 
 