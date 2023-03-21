Враг нанес ракетный удар по Одесской области с самолетов Су-35
Враг нанес ракетный удар по Одесской области с самолетов Су-35.
Об этом сообщил начальник Одесской РВА Юрий Крук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом.
Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделениями ГСЧС пожар по состоянию на 20:40 локализован", - говорится в сообщении.
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Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.foreign.senate.gov/press/rep/release/risch-wicker-mccaul-rogers-urge-biden-to-send-dpicm-to-ukraine совместное заявление члена сенатского комитета по международным отношениям США Джими Риша, члена сенатского комитета по Вооруженным силам Роджера Викера, главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла МакКола и главы комитета Палаты представителей из Вооруженных сил Майка Роджерса.
Одесситы, это правда?
Унаслідок ракетного удару
постраждали 4 людини. Троє з них отримали легкі поранення
вибуховою хвилею. 1 людина госпіталізована.
На місці ракетного удару по Одещині рятувальники з платформи ( люльки) автоколінчатого підіймача ліквідували пожежу покрівлі на площі 40 кв.м. https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/pfbid03QaifQQzf5DZHw53wK5jCgAH2KdzWZNWKxiTWnmY5ax4U6vwkx9a3jH2ecyjJ2jwl