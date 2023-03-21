Враг нанес ракетный удар по Одесской области с самолетов Су-35.

Об этом сообщил начальник Одесской РВА Юрий Крук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом.

Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделениями ГСЧС пожар по состоянию на 20:40 локализован", - говорится в сообщении.

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