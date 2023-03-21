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Новости Война
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Враг нанес ракетный удар по Одесской области с самолетов Су-35

су35

Враг нанес ракетный удар по Одесской области с самолетов Су-35.

Об этом сообщил начальник Одесской РВА Юрий Крук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом.

Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделениями ГСЧС пожар по состоянию на 20:40 локализован", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вечером 21 марта в Одессе раздались взрывы, - СМИ

Автор: 

обстрел (26872) Одесская область (3543) ракеты (3549)


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Топ комментарии
+17
Члены Республиканской партии США направили президенту Джо Байдену письмо с призывом к администрации предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.foreign.senate.gov/press/rep/release/risch-wicker-mccaul-rogers-urge-biden-to-send-dpicm-to-ukraine совместное заявление члена сенатского комитета по международным отношениям США Джими Риша, члена сенатского комитета по Вооруженным силам Роджера Викера, главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла МакКола и главы комитета Палаты представителей из Вооруженных сил Майка Роджерса.
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21.03.2023 21:37
+10
Щоб такого та подібного надалі не відбувалось Україні і потрібні F-16...
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21.03.2023 21:39
+9
Нептун можна вішати на су-25 і так само пуляти км на 300 мінімум. Але ж юристу нема діла до можливостей ЗСУ по враженню ворога. Нічого подібного не розробляється та не виготовляється .
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21.03.2023 21:38
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Члены Республиканской партии США направили президенту Джо Байдену письмо с призывом к администрации предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.foreign.senate.gov/press/rep/release/risch-wicker-mccaul-rogers-urge-biden-to-send-dpicm-to-ukraine совместное заявление члена сенатского комитета по международным отношениям США Джими Риша, члена сенатского комитета по Вооруженным силам Роджера Викера, главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла МакКола и главы комитета Палаты представителей из Вооруженных сил Майка Роджерса.
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21.03.2023 21:37 Ответить
Нептун можна вішати на су-25 і так само пуляти км на 300 мінімум. Але ж юристу нема діла до можливостей ЗСУ по враженню ворога. Нічого подібного не розробляється та не виготовляється .
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21.03.2023 21:38 Ответить
Може на СУ-24, теоретично,і можливо,але не на СУ-25.
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21.03.2023 21:42 Ответить
так https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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21.03.2023 21:44 Ответить
Юриста туди замість Нептуна. Чи попаде, чи не попаде, але користь буде.
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21.03.2023 22:31 Ответить
ну хоч яскраво полетить)))
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21.03.2023 23:00 Ответить
Щоб такого та подібного надалі не відбувалось Україні і потрібні F-16...
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21.03.2023 21:39 Ответить
В переводчике набираем "F-16" - получаем "Русофобия"
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21.03.2023 21:53 Ответить
Прочитал такое: "Сегодня в Одесской области в результате ракетного удара пострадало общежитие послушников одного из православных монастырей Московского патриархата Одессы."

Одесситы, это правда?
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21.03.2023 22:03 Ответить
на кого Бог пошле 😂
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21.03.2023 22:14 Ответить
Коли хтось замість координат стратегічного об'єкта - нечайно скинув геолокацію
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21.03.2023 22:22 Ответить
А кокошенков расскажет что накрыли цех по производству беспилотников... Или казарму наемников.
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21.03.2023 22:42 Ответить
І палатка постраждала від Севастопольського монастиря Паісія Вєлічковского. Попали по фсбешному пункту. Монахів шкода
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21.03.2023 22:41 Ответить
Правда. Лапти над морем летали.
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21.03.2023 22:43 Ответить
Защитники православия от бандеровцев-сатанистов решили подорвать свою же церковь московского патриархата
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22.03.2023 00:20 Ответить
Лётчиков пид.рассии в плен не брать !
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21.03.2023 22:10 Ответить
Ми контролюемо Чорне море!!!! Чорноморський флот у пастці!! 🤡
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21.03.2023 22:12 Ответить
ну да, это же корабли взлетели и отстреляли ракеты
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21.03.2023 22:25 Ответить
А так то корабли забились в угол и ракеты перестали пускать.
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21.03.2023 22:28 Ответить
этот обстрел был авиацией, а не кораблями. коммент про флот ну совсем мимо
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21.03.2023 22:41 Ответить
Не пишуть, чому ми не доробили за три роки ППО ПРО "Кільчень", СД-300, чому не випустили сотні ракет "Грім 2"? Хто за це буде нести відповідальність, чи на марафоні про це не скажуть, а будуть цілувати ноги за те, що не втік?
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21.03.2023 22:12 Ответить
1 ракета влучила у 3-х поверхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.
Унаслідок ракетного удару
постраждали 4 людини. Троє з них отримали легкі поранення
вибуховою хвилею. 1 людина госпіталізована.
На місці ракетного удару по Одещині рятувальники з платформи ( люльки) автоколінчатого підіймача ліквідували пожежу покрівлі на площі 40 кв.м. https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/pfbid03QaifQQzf5DZHw53wK5jCgAH2KdzWZNWKxiTWnmY5ax4U6vwkx9a3jH2ecyjJ2jwl
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21.03.2023 22:33 Ответить
 
 