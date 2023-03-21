Ворог завдав ракетного удару по Одеській області з літаків Су-35.

Про це повідомив начальник Одеського РВА Юрій Крук, інфрмує Цензор.НЕТ.

"Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок.

Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Увечері 21 березня в Одесі пролунали вибухи, - ЗМІ