Вернувшегося в Ленинградскую область российского оккупанта избили охранники ночного клуба, полиция ударила электрошокером - и он ликвидировался, - СМИ

Участник российской агрессии, оккупант Алексей Лымарь умер после того, как его избили охранники клуба и полицейские в Гатчине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание 47news.

Отмечается, что Алексей добровольно пополнил ряды оккупационной армии в сентябре 2022 года. Там он получил воспаление легких и очутился в больнице. В январе оккупант вернулся домой. 22 февраля мужчина шел с женой и знакомыми мимо клуба "Стори" на Красной улице в Гатчине. Он захотел войти в заведение, но его не пустили — началась ссора, а потом Лымаря стали избивать.

По словам жены Алексея Марины, его избивали пять человек в одинаковой одежде, которые, вероятно, охраняли клуб. Супруга позвала на помощь наряд Росгвардии, затем на место происшествия прибыла полиция. Один из правоохранителей, по словам женщины, зашел в заведение, а когда вышел, то развел руками и сказал, что камер наблюдения в клубе нет.

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Марина отметила, что когда Алексей начал возмущаться и ругаться матом из-за того, что людей, которые его избивали, не задерживают, его положили лицом на пол, а затем ударили электрошокером - за то, что не выполняет требования.

Лымаря отвезли в отделение, выписали штраф в размере 500 рублей и отпустили. На следующее утро мужчина почувствовал себя плохо, пара отправилась в больницу. В ходе обследования выяснилось, что у него множественные переломы лицевого скелета, челюсти, ретроградная амнезия и разрыв пищевода. Затем у мужчины произошел инсульт, отказали почки и селезенка. Через две недели после госпитализации Алексей впал в кому, а 20 марта скончался.

В составе оккупационных войск Алексей Лымарь служил в пехоте. До того, как стать оккупантом, он был предпринимателем – занимался перевозками.

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