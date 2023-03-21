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Вернувшегося в Ленинградскую область российского оккупанта избили охранники ночного клуба, полиция ударила электрошокером - и он ликвидировался, - СМИ

рф,армія,найманці

Участник российской агрессии, оккупант Алексей Лымарь умер после того, как его избили охранники клуба и полицейские в Гатчине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание 47news.

Отмечается, что Алексей добровольно пополнил ряды оккупационной армии в сентябре 2022 года. Там он получил воспаление легких и очутился в больнице. В январе оккупант вернулся домой. 22 февраля мужчина шел с женой и знакомыми мимо клуба "Стори" на Красной улице в Гатчине. Он захотел войти в заведение, но его не пустили — началась ссора, а потом Лымаря стали избивать.

По словам жены Алексея Марины, его избивали пять человек в одинаковой одежде, которые, вероятно, охраняли клуб. Супруга позвала на помощь наряд Росгвардии, затем на место происшествия прибыла полиция. Один из правоохранителей, по словам женщины, зашел в заведение, а когда вышел, то развел руками и сказал, что камер наблюдения в клубе нет.

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Марина отметила, что когда Алексей начал возмущаться и ругаться матом из-за того, что людей, которые его избивали, не задерживают, его положили лицом на пол, а затем ударили электрошокером - за то, что не выполняет требования.

Лымаря отвезли в отделение, выписали штраф в размере 500 рублей и отпустили. На следующее утро мужчина почувствовал себя плохо, пара отправилась в больницу. В ходе обследования выяснилось, что у него множественные переломы лицевого скелета, челюсти, ретроградная амнезия и разрыв пищевода. Затем у мужчины произошел инсульт, отказали почки и селезенка. Через две недели после госпитализации Алексей впал в кому, а 20 марта скончался.

В составе оккупационных войск Алексей Лымарь служил в пехоте. До того, как стать оккупантом, он был предпринимателем – занимался перевозками.

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Автор: 

армия РФ (19035) ликвидация (3472)


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Топ комментарии
+64
карма наздогнала
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21.03.2023 22:19
+63
Гойда !!!
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21.03.2023 22:19
+38
так держать
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21.03.2023 22:21
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карма наздогнала
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21.03.2023 22:19 Ответить
А міг би щасливо померти від алкоголізму, або швидко від кулі НАТО в Україні 😢😂
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22.03.2023 00:52 Ответить
Гойда !!!
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21.03.2023 22:19 Ответить
так держать
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21.03.2023 22:21 Ответить
May the electrical Force be with you!
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21.03.2023 22:23 Ответить
Хто окрім Цензора хоч раз у житті
назвав цього кацапа Олексієм?
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21.03.2023 22:24 Ответить
Алєксєй накрився "пістою". Прикольно. Мені подобається.
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21.03.2023 22:26 Ответить
тепер і самиця неотримає так жаданої компенсації за вбитого кацапа
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21.03.2023 22:26 Ответить
Тут ще одна - гойда .
На пропагандон шоу соловйова , один з його гостей , від потужного і безкінечного потоку брехні в студії , втратив свідомість .! А може й здох ..
https://t.me/Ukraine_365News/48816
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21.03.2023 22:27 Ответить
Дуже хочеться , щоби здох кацапський мерзотник 😠
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21.03.2023 23:36 Ответить
якийсь манкурт-- прізвище українське .. А міг би здохнути і бути закопаним в українському чорноземі--хоч би якусь користь приніс історичній батьківщині
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21.03.2023 22:27 Ответить
та-й йух з ним, смердючим кацапом
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21.03.2023 22:28 Ответить
Так шо ти там накалякав був про мене?
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21.03.2023 22:41 Ответить
Чудово
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21.03.2023 22:29 Ответить
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21.03.2023 22:30 Ответить
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21.03.2023 22:31 Ответить
гарна така історія повчальна , а кінцівка взагалі чудова ! тільки не розкрита тема п'ятьох в однаковому одязі може це ті нацисти яких шукають по всій Україні ?
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21.03.2023 22:32 Ответить
П'ятєра с ларца, адінакавих с ліца )))
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22.03.2023 02:27 Ответить
война убивает по-разному. не обязательно сразу. у кого крыша едет, кто спивается, кто в бандиты идет, кто в жертвы. все как в настоящей жизни. у нас на эту тему беспредела не меньше.
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21.03.2023 22:32 Ответить
Добре, що здох не відразу. Таки помучався наостанок, підор...
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21.03.2023 22:32 Ответить
Русского мальчика в трусиках натовские наемники распяли на доске объявлений прямо возле входа в ночной клуб скрепного высокодуховного российского города Гатчина! Доколе сие терпеть?
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21.03.2023 22:34 Ответить
Хорошо подыхала свинья! Помучалась!
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21.03.2023 22:35 Ответить
а прихватил бы пару гранат с войны - всё могло бы пойти по другому.
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21.03.2023 22:35 Ответить
Пять сортов парашного говна убили шестого. Это наблюдала самка седьмого сорта.
Но почему мне так "грустно" от этого?
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21.03.2023 22:38 Ответить
немає різниці, як здохне кацап(ка)! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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21.03.2023 22:58 Ответить
І він у такому стані ще й спати ліг??? Точно всім мокшам премію Дарвіна..
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21.03.2023 22:47 Ответить
охоронцям нічного клубу
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21.03.2023 22:48 Ответить
Ну передусім він не Олексій, а навєрноє Альоша. Альоша Рімарь упокоілса. Ну і буй з ним!
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21.03.2023 22:51 Ответить
"вітірана" не уважили)))
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21.03.2023 22:58 Ответить
уважілі по достоінству
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21.03.2023 23:06 Ответить
Тут прекрасно усе!
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21.03.2023 23:12 Ответить
Самоеды
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21.03.2023 23:13 Ответить
Такие новости читаются на одном дыхании.
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21.03.2023 23:14 Ответить
насколько же оно было бухое, что сразу не обратилось за медицинской помощью? короче говоря, крепкого здоровья подохшему! Гойда!
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21.03.2023 23:17 Ответить
Шел , пришел , упал ,очнулся гроб , красота, охране пиво , браво.
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21.03.2023 23:20 Ответить
Дрібниця, але приємно.
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21.03.2023 23:23 Ответить
Karma is a bitch....
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21.03.2023 23:25 Ответить
Ура.🤣🤣🤣🤣🤣👍😂
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21.03.2023 23:31 Ответить
В Гатчині суцільні бєндєравци)
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21.03.2023 23:34 Ответить
пуйлоЗМІ дали маху - треба було казати що героя-асвабадітєля забили до смерті укродиверсанти, які на бойових гусаках долетіли до гатчини, напали на охорону клубу, забрали в них одяг, передяглися у нього і почали полювання на героїв, які своїм геройським виглядом одразу себе видавали
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21.03.2023 23:44 Ответить
В мире животных
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22.03.2023 00:46 Ответить
Гаразд в п'ятьох лупцювала охорона, то наслідки скажемо - множинні переломи лицьового скелета та щелепи.
Далі відлупцювали менти, спочатку шокером - ретроградна амнезія, а після додали у відділку - відмовили нирки та селезінка.
Наступні наслідки я так розумію скрепний отримав коли потрапив до лікарів, результат - стався інсульт, через два тижні впав у кому, а потім помер.
Мене непокоїть розрив стравоходу, це що? Нові забави в ментів? Помилка лікарів? Чи він ще шпагоглотатель?
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22.03.2023 01:27 Ответить
вибачаюсь за мат, але "ніхера його метелили".
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22.03.2023 01:48 Ответить
Скоро у Соловьева. П'ятеро в одинауовой одежде это точно украинское дрг. А этот придурок " херой" смело бросившийся на врага.
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22.03.2023 06:04 Ответить
Лежить під "Сторі" Альоша,Альша,Альоша....Лежить ....кацапії рузький зольдат
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22.03.2023 06:14 Ответить
охранники были партизаны!!! Избили тварь ***********
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22.03.2023 07:41 Ответить
типичный конец на рачке
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22.03.2023 07:57 Ответить
Самоліквідація
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22.03.2023 08:06 Ответить
А як би здох в Україні, дружина отримала б ладукаліну, а так електрошокер та переломи з гематомами, срана московія........
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22.03.2023 09:48 Ответить
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22.03.2023 12:41 Ответить
 
 