Украинские военные в США успешно овладели системой Patriot, - CNN

Группа из 65 украинских военных завершает интенсивное обучение работе с системой ПВО Patriot. Тренировки проходят в Форт-Силл, штат Оклахома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Журналисты CNN были приглашены на базу всего за несколько дней до ожидаемого выпуска украинцев после ускоренного курса. Форт-Силл – единственное место на территории США, где учат украинцев работать с американскими системами вооружений.

По словам американских военных, украинцы отличились. Они так быстро изучили основы системы Patriot, что им предоставили дополнительную, интенсивную подготовку, редко доступную их американским коллегам, прошедшим тот же курс.

"Наша оценка такова, что украинские солдаты поражают и очень быстро учатся благодаря своим широким знаниям в области противовоздушной обороны и опыта в зоне боевых действий", – сказал бригадный генерал Шейн Морган.

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Теперь систему Patriot планируется развернуть в Украине в ближайшие недели - гораздо раньше, чем предполагалось, - что даст стране дополнительную защиту от российских ракет, которая была приглашена с самого начала войны чуть больше года назад.

Во вторник официальные лица США также заявили, что танки Abrams развернут быстрее, чем ожидалось.

При этом CNN отмечает, что двух систем Patriot, которые направляются в Украину, одну предоставили США, другую совместно Германия и Нидерланды, будет недостаточно для защиты целых украинских городов от комплексных российских ракетных ударов.

"Patriot не сможет защитить весь город", например, Киев, сказал один из чиновников Минобороны.

Но это будет лучше систем ПВО, которые сейчас используют украинцы, которые не могут защитить от атак российских баллистических ракет.

По словам официальных лиц, украинские мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет тренировались с 7 утра до 6 вечера шесть дней в неделю в течение 10 недель. Многие были квалифицированными инженерами до войны, а некоторые имеют несколько степеней, и все они были отобраны украинскими военачальниками для обучения в США.

"Я думаю, что только благодаря их боевому опыту дома они смогли очень легко овладеть вещами - лучше всего, что я видел до сих пор, а я тренировал множество стран", - сказал один из американских тренеров CNN.

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Отметив, насколько опытными были украинцы в противовоздушной обороне, когда они прибыли в Форт-Силл, чиновник министерства обороны США сказал, что командир украинского батальона уже несколько раз сбивал российские ракеты во время войны.

"Для меня было большой честью встретиться с этими военными, – сказал высокопоставленный представитель Форт-Силл. – Их истории были ужасны и удивительны одновременно. И я думаю, что мы научились у них настолько же, насколько научили их".

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Напомним, США планируют предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot быстрее, чем ожидалось.