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Українські військові у США успішно опанували систему Patriot, - CNN

навчання,зрк,patriot

Група із 65 українських військових завершує інтенсивне навчання роботи із системою ППО Patriot. Тренування відбуваються у Форт-Сілл, штат Оклахома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Журналістів CNN було запрошено на базу лише за кілька днів до очікуваного випуску українців після прискореного курсу. Форт-Сілл - єдине місце на території США, де навчають українців працювати з американськими системами озброєнь.

За словами американських військових, українці відзначились. Вони так швидко вивчили основи системи Patriot, що їм надали додаткову, інтенсивну підготовку, рідко доступну їхнім американським колегам, які пройшли той самий курс.

"Наша оцінка така, що українські солдати вражають і дуже швидко навчаються завдяки своїм широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій", - сказав бригадний генерал Шейн Морган.

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Тепер систему Patriot планується розгорнути в Україні найближчими тижнями - набагато раніше, ніж передбачалося, - що дасть країні додатковий захист від російських ракет, який був запрошений із самого початку війни трохи більше року тому.

У вівторок офіційні особи США також заявили, що танки Abrams розгорнуть швидше, ніж очікувалося.

При цьому CNN зазначає, що двох систем Patriot, які прямують до України - одну надали США, іншу - спільно Німеччина та Нідерланди, буде недостатньо для захисту цілих українських міст від комплексних російських ракетних ударів.

"Patriot не зможе захистити все місто", наприклад, Київ, сказав один із високопосадовців Міноборони.

Але це буде краще за системи ППО, які зараз використовують українці, які не можуть захистити від атак російських балістичних ракет.

За словами офіційних осіб, українські чоловіки та жінки віком від 19 до 67 років тренувалися з 7 ранку до 6 вечора шість днів на тиждень протягом 10 тижнів. Багато хто з них був кваліфікованим інженером до війни, а деякі мають кілька ступенів, і всі вони були відібрані українськими воєначальниками для навчання в США.

"Я думаю, що тільки завдяки їхньому бойовому досвіду вдома вони змогли дуже легко опанувати речі - найкраще, що я бачив досі, а я тренував безліч країн", - сказав один з американських тренерів CNN.

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Наголосивши, наскільки досвідченими були українці у протиповітряній обороні, коли вони прибули до Форт-Сілл, високопосадовець міністерства оборони США сказав, що командир українського батальйону вже кілька разів збивав російські ракети під час війни.

"Для мене було великою честю зустрітися з цими воїнами, - сказав високопоставлений представник Форт-Сілл. - Їхні історії були жахливі і дивовижні одночасно. І я думаю, що ми навчилися в них настільки ж, наскільки навчили їх".

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Нагадаємо, США планують надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot швидше, ніж очікувалося.

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ППО (3142) США (22473) навчання (573) Patriot (297)


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Та ви що? Треба ж роками вивчати, це дуже складна для українців система. А наприклад танки Абрамс, які до речі випускає Єгипет по ліцензії, то взагалі для українців це щось захмарне. Для арабів з Єгипту - це звичайне, для українців - це надскладне. Так виходить, панове з держдепу?
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22.03.2023 10:40 Відповісти
Читати й горилу можна навчити, на дуже примітивному рівні. Але для цього потрібно багато часу. Так само і тут. Швидко навчити можна, але якщо в людини розвинене абстрактне мислення на примітивному рівні, то і навчиться вона так само і працювати буде на обладнанні використовуючи тільки мінімальні його можливості, чого може бути недостатньо під час виконання складніших бойових завдань. Звісно, що зараз відправили найкращих. Інші вже так швидко і якісно не зможуть опанувати ці системи. Ці люди були десь в самому краю нормального розподілу, зправа.
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22.03.2023 11:07 Відповісти
Не бузіть, ППО це дійсно складна система. Курс розрахований на середньостатистичного американського солдата з нульовими знаннями у радіолокації і балістиці і без досвіду роботи на системах ППО. А в нас відібрали діючих сперціалістів з реальним бойовим досвідом, яких тільки треба навчити особливостям роботи з даною технікою. Тому і результати вражаючі
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22.03.2023 12:18 Відповісти
Як швидко плине час. Учора про Патріоти говорили ні,а сьогодні Україна уже їх опанувала,а завтра ще й по цілях застосує.
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22.03.2023 10:58 Відповісти
В своё время на комплексе С-20 основная проблема была не в том, как его применять, а как его чинить и выполнять регламентные работы...
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22.03.2023 12:25 Відповісти
С 200?
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22.03.2023 14:34 Відповісти
С-20, именно 20.
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23.03.2023 10:23 Відповісти
 
 