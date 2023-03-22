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Новости Война
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В вопросе обороны Бахмута США поддерживают Украину, - Белый дом

бахмут,зсу

США в вопросе обороны города Бахмут в Донецкой области поддерживают и полностью полагаются на выбор ВСУ, и будут помогать Украине, несмотря на то, какие приоритеты в борьбе ставит президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Отвечая на вопрос журналистки, не тратит ли Киев слишком много времени на борьбу за Бахмут, Кирби сказал, что украинцы все еще "храбро воюют" в восточном городе, и бои на этой территории "очень жестокие".

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"Сегодня 21 марта, а Бахмут все еще не взят россиянами. Поэтому украинцы отдают приоритет этой битве - и россияне четко определили приоритет этой битвы, а мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что у президента Владимира Зеленского есть все необходимое, где бы он ни был. решил воевать", - сказал он.

Кирби уточнил, что речь идет о "разведданных, поддержке, оружии и возможностях". Он подчеркнул, что это то, на чем США будут сосредоточены и дальше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский о боях за Бахмут: Враги пытаются продвинуться из окрестностей в центр города, но Силы обороны уничтожают их 24/7. ФОТО

США (26381) Бахмут (1601) Кирби (452)


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Нерешт всі точки над ї роставлені а то такий вой шов з смі підтвердження чергового російського іпсо закрито
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22.03.2023 12:56 Ответить
"Что такое "сражение за Бахмут"? - По сути (хотя масштабы сильно меньше) - это "сталинградская битва наоборот". В сражении за Сталинград наше командование сумело навязать немцам длительное и безперспективное сражение на истощение, подготавливая одновременно резервы для решительного стратегического наступления. При чем -немецкая разведка об этом знала, но по ряду причин (основная - презрение к противнику со стороны Гитлера и высшего командования Вермахта) - ОКХ не реагировало на эту подготовку должным образом, уверенное в том ,что "отобьемся и так". Не отбились. Нам теперь остается только ждать - повторят ли наши изумительные (во всех отношениях на порядки превосходящие по изумительности стратегов 3-го Рейха) политики и военачальники ошибки, допущенные Вермахтом в конце 1942 года. Пока лично я полагаю, что (за учетом меньших масштабов, чего нельзя сказать о возможных гео-политических последствиях), наше командование намерено превзойти своих германских коллег."

Гиркин-Стрелков.
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22.03.2023 14:31 Ответить
Зрозумів все аж коли дочитав до місця хто автор.
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22.03.2023 14:41 Ответить
 
 