В вопросе обороны Бахмута США поддерживают Украину, - Белый дом

США в вопросе обороны города Бахмут в Донецкой области поддерживают и полностью полагаются на выбор ВСУ, и будут помогать Украине, несмотря на то, какие приоритеты в борьбе ставит президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Отвечая на вопрос журналистки, не тратит ли Киев слишком много времени на борьбу за Бахмут, Кирби сказал, что украинцы все еще "храбро воюют" в восточном городе, и бои на этой территории "очень жестокие".

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"Сегодня 21 марта, а Бахмут все еще не взят россиянами. Поэтому украинцы отдают приоритет этой битве - и россияне четко определили приоритет этой битвы, а мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что у президента Владимира Зеленского есть все необходимое, где бы он ни был. решил воевать", - сказал он.

Кирби уточнил, что речь идет о "разведданных, поддержке, оружии и возможностях". Он подчеркнул, что это то, на чем США будут сосредоточены и дальше.

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