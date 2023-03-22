У питанні оборони Бахмуту США підтримують Україну, - Білий дім
США у питання оборони міста Бахмут на Донеччині підтримують і повністю покладаються на вибір ЗСУ, і допомагатимуть Україні, незважаючи на те, які пріоритети у боротьбі ставить президент Володимир Зеленський.
Про це заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Відповідаючи на запитання журналістки, чи не витрачає Київ занадто багато часу на боротьбу за Бахмут, Кірбі сказав, що українці все ще "хоробро воюють" у східному місті, і бої на цій території є "дуже жорстокими".
"Сьогодні 21 березня, а Бахмут все ще не захоплений росіянами. Тож українці надають пріоритет цій битві - і росіяни чітко визначили пріоритет цієї битви, а ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що президент Володимир Зеленський має все необхідне, де б він не вирішив воювати", - сказав він.
Кірбі уточнив, що мова йде про "розвіддані, підтримку, зброю і можливості". Він підкреслив, що це те, на чому США будуть зосереджені і надалі.
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