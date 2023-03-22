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Новини Війна
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У питанні оборони Бахмуту США підтримують Україну, - Білий дім

бахмут,зсу

США у питання оборони міста Бахмут на Донеччині підтримують і повністю покладаються на вибір ЗСУ, і допомагатимуть Україні, незважаючи на те, які пріоритети у боротьбі ставить президент Володимир Зеленський.

Про це заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи не витрачає Київ занадто багато часу на боротьбу за Бахмут, Кірбі сказав, що українці все ще "хоробро воюють" у східному місті, і бої на цій території є "дуже жорстокими".

Читайте: Російський наступ під Бахмутом починає слабшати, - британська розвідка

"Сьогодні 21 березня, а Бахмут все ще не захоплений росіянами. Тож українці надають пріоритет цій битві - і росіяни чітко визначили пріоритет цієї битви, а ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що президент Володимир Зеленський має все необхідне, де б він не вирішив воювати", - сказав він.

Кірбі уточнив, що мова йде про "розвіддані, підтримку, зброю і можливості". Він підкреслив, що це те, на чому США будуть зосереджені і надалі.

Також читайте: Сирський про бої за Бахмут: Вороги намагаються просунутися з околиць до центру міста, але Сили оборони знищують їх 24/7. ФОТО

Автор: 

США (22473) Бахмут (1559) Кірбі (526)


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Нерешт всі точки над ї роставлені а то такий вой шов з смі підтвердження чергового російського іпсо закрито
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22.03.2023 12:56 Відповісти
"Что такое "сражение за Бахмут"? - По сути (хотя масштабы сильно меньше) - это "сталинградская битва наоборот". В сражении за Сталинград наше командование сумело навязать немцам длительное и безперспективное сражение на истощение, подготавливая одновременно резервы для решительного стратегического наступления. При чем -немецкая разведка об этом знала, но по ряду причин (основная - презрение к противнику со стороны Гитлера и высшего командования Вермахта) - ОКХ не реагировало на эту подготовку должным образом, уверенное в том ,что "отобьемся и так". Не отбились. Нам теперь остается только ждать - повторят ли наши изумительные (во всех отношениях на порядки превосходящие по изумительности стратегов 3-го Рейха) политики и военачальники ошибки, допущенные Вермахтом в конце 1942 года. Пока лично я полагаю, что (за учетом меньших масштабов, чего нельзя сказать о возможных гео-политических последствиях), наше командование намерено превзойти своих германских коллег."

Гиркин-Стрелков.
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22.03.2023 14:31 Відповісти
Зрозумів все аж коли дочитав до місця хто автор.
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22.03.2023 14:41 Відповісти
 
 