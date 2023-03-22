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Новости Агрессия России против Украины
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Атака "шахедов" на Киевщине: число погибших возросло до 7 (обновлено)

ржищів

Число жертв атаки дронов в Ржищеве на Киевщине возросло до семи.

Об этом в телемарафоне сообщил глава управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио "Свобода".

"Количество жертв атаки запущенных армией РФ дронов в Ржищеве Киевской области возросло до шести, еще с тремя людьми нет связи - они могут быть под завалами", - рассказал Небитов.

В больницы, по его словам, обратились 18 человек, но они не госпитализировались.

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"Восемь человек госпитализированы с разными степенями травм, есть ребенок, который находится в больнице "Охматдет" – мальчик 2011 года рождения", – сказал он.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Впоследствии в своем Telegram-канале глава нацполиции Киевщины сообщил, что количество жертв возросло до 7.

"7 погибших, 9 травмированных в результате ночной атаки дронов по общежитиям и учебному заведению в одном из районов Киевщины. Среди пострадавших один ребенок", - говорится в сообщении.

Киевская область (4114) атака (371) дроны (3841) Небытов (161)


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Топ комментарии
+35
можу вказати "потенційного" наводчика (СБУ звичайно видніше) - шукайте місцевого священника УПЦ МП
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22.03.2023 15:55
+13
Якась кацапська скотина навела цю ракету на цей гуртожиток...
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22.03.2023 15:51
+5
все це дрібниці! от вчора якісь бородаті,пузаті чуваки заявили,що коли у них відберуть годівницю-Лавру....настане потом і апокаліпсис! Схоже сьогодні ці чуваки-наводчики влаштували апокаліпсис у гуртожитку...Всі на захист цих чуваків! Сам Папа Франек стурбований долею бородатих навідників....
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22.03.2023 16:31
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***, цей путлєр справжній людожер. Цікаво чим йому ржищевськ ПТУшніки з тієї общагі заважали???
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22.03.2023 15:50 Ответить
Молоді. Українці.
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22.03.2023 15:55 Ответить
Третій корпус общаги використовувався як сімейний гуртожиток, по суті звичайний жилий багатоповерховий будинок, і тому найменшому «дикому гусаку» 11 років. Тим більш ПТУ, як і школи Ржищева, працюють, вірніш працювали до вчора, в звичайному режимі
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22.03.2023 16:20 Ответить
кацапи нарешті нащупали місце де не було мобільних груп ППО
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22.03.2023 17:07 Ответить
Якась кацапська скотина навела цю ракету на цей гуртожиток...
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22.03.2023 15:51 Ответить
можу вказати "потенційного" наводчика (СБУ звичайно видніше) - шукайте місцевого священника УПЦ МП
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22.03.2023 15:55 Ответить
длждлждлждлж
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22.03.2023 17:53 Ответить
за заявами військового командування , всі дрони на Київщині були знищені. Міг просто впасти
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22.03.2023 15:56 Ответить
нічого подібного військове командування не заявляло
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22.03.2023 16:06 Ответить
4 шт було
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22.03.2023 20:04 Ответить
Кацапська скотина з місцевих.
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22.03.2023 16:21 Ответить
Рашисты , чтобы вы испытали все ужасы ,которые вы ВЫТВОРЯЕТЕ В Украине , бомбежки на головы ваших детей и стариков ВСЕХ ГНИДОТ , КТО до СИХ ПОР , ТАК или ИНАЧЕ не признаёт КРОВЫВЫЙ ТЕРРОР РУССКИХ НАЦИСТОВ , ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЫСЕЛЯТЬ ИЗ УКРАИНЫ НА И ПУТЛЕРСТАН !
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22.03.2023 16:41 Ответить
А що конкретно у цьому гуртожитку могло зацікавити кацапів?
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22.03.2023 16:47 Ответить
А там ввечері з вікон кричали «путлєр *****!». А з вулиці їм відповідали - «воістину *****!». Й так гучно-гучно….
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22.03.2023 18:13 Ответить
Ну якщо так, то все можливо... пуйло - дуже мстива істота
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22.03.2023 18:27 Ответить
Що могло ,уже не має. Не потрібно писать в мережі що ,де коли. Потім орки і дізнаються
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22.03.2023 20:05 Ответить
дрони запущені з Бульбостану? сьогодні Лука погрожував застосувати проти нас ЯЗ.
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22.03.2023 15:58 Ответить
Ядерная бонба бульба а носитель трактор на скорости 250 км в час)
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22.03.2023 16:07 Ответить
пішов ****
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22.03.2023 16:23 Ответить
Ну что тут скажешь. Ни одного государственного завода дронов. Элитка Украины четко постаралась.
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22.03.2023 16:24 Ответить
Компанія «Байкар» державна? а Дженерал Атомік?
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22.03.2023 16:33 Ответить
Байкар кооперируется с госпрограммами турецкой армии. А ланцет "Калашникова"? Форбс за этот декабрь писал, что в Украине нет и не было системного государственного решения по беспилотникам.
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22.03.2023 16:46 Ответить
все це дрібниці! от вчора якісь бородаті,пузаті чуваки заявили,що коли у них відберуть годівницю-Лавру....настане потом і апокаліпсис! Схоже сьогодні ці чуваки-наводчики влаштували апокаліпсис у гуртожитку...Всі на захист цих чуваків! Сам Папа Франек стурбований долею бородатих навідників....
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22.03.2023 16:31 Ответить
опечатка.потоп насправді. а тепер серйозно,якби після кожного такого обстрілу з жертвами ,виконувалися смертні вироки по відповідній кількості роспопів,диверсантів,коректувальників,зрадників....кількість обстрілів суттєво зменшилася-б...але я чомусь думаю,що у плани маленьких,чорнявих,шустрих,картавих чувачків припинення таких обстрілів і відсутність жертв серед українського населення не входить....
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22.03.2023 16:35 Ответить
Моисейская ветхозаветная пропаганда-опиум для сознания, кому надо, тот поймет..
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22.03.2023 16:41 Ответить
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22.03.2023 18:49 Ответить
Проморгали эти шахеды.
Расслабились что ли.
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22.03.2023 21:44 Ответить
 
 