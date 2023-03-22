Атака "шахедов" на Киевщине: число погибших возросло до 7 (обновлено)

Число жертв атаки дронов в Ржищеве на Киевщине возросло до семи.

Об этом в телемарафоне сообщил глава управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио "Свобода".

"Количество жертв атаки запущенных армией РФ дронов в Ржищеве Киевской области возросло до шести, еще с тремя людьми нет связи - они могут быть под завалами", - рассказал Небитов.

В больницы, по его словам, обратились 18 человек, но они не госпитализировались.

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"Восемь человек госпитализированы с разными степенями травм, есть ребенок, который находится в больнице "Охматдет" – мальчик 2011 года рождения", – сказал он.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Впоследствии в своем Telegram-канале глава нацполиции Киевщины сообщил, что количество жертв возросло до 7.

"7 погибших, 9 травмированных в результате ночной атаки дронов по общежитиям и учебному заведению в одном из районов Киевщины. Среди пострадавших один ребенок", - говорится в сообщении.