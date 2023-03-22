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Атака "шахедів" на Київщині: кількість загиблих зросла до 7 (оновлено)

ржищів

Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві на Київщині зросла до семи

Про це у телемарафоні повідомив голова управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Радіо "Свобода".

"Кількість жертв атаки запущених армією РФ дронів у Ржищеві Київської області зросла до шести, ще з трьома людьми немає зв’язку – вони можуть бути під завалами", - розповів Нєбитов.

До лікарень, за його словами, звернулися 18 людей, але вони не госпіталізувалися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "шахедів": З-під завалів гуртожитку на Київщині дістали тіло четвертої жертви. ВІДЕО+ФОТО

"Вісьмох осіб госпіталізовано з різними ступенями травм, є дитина, яка перебуває в лікарні "Охматдит" – хлопчик 2011 року народження", – сказав він.

Роботи з розбору завалів тривають.

Згодом у своєму Telegram-каналі голова нацполіції Київщини повідомив, що кількість жертв зросла до 7.

"7 загиблих, 9 травмованих внаслідок нічної атаки дронів по гуртожитках та навчальному закладу в одному із районів Київщини. Серед постраждалих одна дитина", - йдеться в повідомленні. 

Автор: 

Київська область (4003) атака (336) дрони (4620) Нєбитов (187)


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Топ коментарі
+35
можу вказати "потенційного" наводчика (СБУ звичайно видніше) - шукайте місцевого священника УПЦ МП
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22.03.2023 15:55
+13
Якась кацапська скотина навела цю ракету на цей гуртожиток...
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22.03.2023 15:51
+5
все це дрібниці! от вчора якісь бородаті,пузаті чуваки заявили,що коли у них відберуть годівницю-Лавру....настане потом і апокаліпсис! Схоже сьогодні ці чуваки-наводчики влаштували апокаліпсис у гуртожитку...Всі на захист цих чуваків! Сам Папа Франек стурбований долею бородатих навідників....
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22.03.2023 16:31
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***, цей путлєр справжній людожер. Цікаво чим йому ржищевськ ПТУшніки з тієї общагі заважали???
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22.03.2023 15:50 Відповісти
Молоді. Українці.
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22.03.2023 15:55 Відповісти
Третій корпус общаги використовувався як сімейний гуртожиток, по суті звичайний жилий багатоповерховий будинок, і тому найменшому «дикому гусаку» 11 років. Тим більш ПТУ, як і школи Ржищева, працюють, вірніш працювали до вчора, в звичайному режимі
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22.03.2023 16:20 Відповісти
кацапи нарешті нащупали місце де не було мобільних груп ППО
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22.03.2023 17:07 Відповісти
Якась кацапська скотина навела цю ракету на цей гуртожиток...
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22.03.2023 15:51 Відповісти
можу вказати "потенційного" наводчика (СБУ звичайно видніше) - шукайте місцевого священника УПЦ МП
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22.03.2023 15:55 Відповісти
длждлждлждлж
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22.03.2023 17:53 Відповісти
за заявами військового командування , всі дрони на Київщині були знищені. Міг просто впасти
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22.03.2023 15:56 Відповісти
нічого подібного військове командування не заявляло
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22.03.2023 16:06 Відповісти
4 шт було
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22.03.2023 20:04 Відповісти
Кацапська скотина з місцевих.
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22.03.2023 16:21 Відповісти
Рашисты , чтобы вы испытали все ужасы ,которые вы ВЫТВОРЯЕТЕ В Украине , бомбежки на головы ваших детей и стариков ВСЕХ ГНИДОТ , КТО до СИХ ПОР , ТАК или ИНАЧЕ не признаёт КРОВЫВЫЙ ТЕРРОР РУССКИХ НАЦИСТОВ , ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЫСЕЛЯТЬ ИЗ УКРАИНЫ НА И ПУТЛЕРСТАН !
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22.03.2023 16:41 Відповісти
А що конкретно у цьому гуртожитку могло зацікавити кацапів?
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22.03.2023 16:47 Відповісти
А там ввечері з вікон кричали «путлєр *****!». А з вулиці їм відповідали - «воістину *****!». Й так гучно-гучно….
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22.03.2023 18:13 Відповісти
Ну якщо так, то все можливо... пуйло - дуже мстива істота
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22.03.2023 18:27 Відповісти
Що могло ,уже не має. Не потрібно писать в мережі що ,де коли. Потім орки і дізнаються
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22.03.2023 20:05 Відповісти
дрони запущені з Бульбостану? сьогодні Лука погрожував застосувати проти нас ЯЗ.
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22.03.2023 15:58 Відповісти
Ядерная бонба бульба а носитель трактор на скорости 250 км в час)
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22.03.2023 16:07 Відповісти
пішов ****
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22.03.2023 16:23 Відповісти
Ну что тут скажешь. Ни одного государственного завода дронов. Элитка Украины четко постаралась.
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22.03.2023 16:24 Відповісти
Компанія «Байкар» державна? а Дженерал Атомік?
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22.03.2023 16:33 Відповісти
Байкар кооперируется с госпрограммами турецкой армии. А ланцет "Калашникова"? Форбс за этот декабрь писал, что в Украине нет и не было системного государственного решения по беспилотникам.
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22.03.2023 16:46 Відповісти
все це дрібниці! от вчора якісь бородаті,пузаті чуваки заявили,що коли у них відберуть годівницю-Лавру....настане потом і апокаліпсис! Схоже сьогодні ці чуваки-наводчики влаштували апокаліпсис у гуртожитку...Всі на захист цих чуваків! Сам Папа Франек стурбований долею бородатих навідників....
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22.03.2023 16:31 Відповісти
опечатка.потоп насправді. а тепер серйозно,якби після кожного такого обстрілу з жертвами ,виконувалися смертні вироки по відповідній кількості роспопів,диверсантів,коректувальників,зрадників....кількість обстрілів суттєво зменшилася-б...але я чомусь думаю,що у плани маленьких,чорнявих,шустрих,картавих чувачків припинення таких обстрілів і відсутність жертв серед українського населення не входить....
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22.03.2023 16:35 Відповісти
Моисейская ветхозаветная пропаганда-опиум для сознания, кому надо, тот поймет..
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22.03.2023 16:41 Відповісти
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22.03.2023 18:49 Відповісти
Проморгали эти шахеды.
Расслабились что ли.
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22.03.2023 21:44 Відповісти
 
 