Атака "шахедів" на Київщині: кількість загиблих зросла до 7 (оновлено)

Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві на Київщині зросла до семи

Про це у телемарафоні повідомив голова управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

"Кількість жертв атаки запущених армією РФ дронів у Ржищеві Київської області зросла до шести, ще з трьома людьми немає зв’язку – вони можуть бути під завалами", - розповів Нєбитов.

До лікарень, за його словами, звернулися 18 людей, але вони не госпіталізувалися.

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"Вісьмох осіб госпіталізовано з різними ступенями травм, є дитина, яка перебуває в лікарні "Охматдит" – хлопчик 2011 року народження", – сказав він.

Роботи з розбору завалів тривають.

Згодом у своєму Telegram-каналі голова нацполіції Київщини повідомив, що кількість жертв зросла до 7.

"7 загиблих, 9 травмованих внаслідок нічної атаки дронів по гуртожитках та навчальному закладу в одному із районів Київщини. Серед постраждалих одна дитина", - йдеться в повідомленні.