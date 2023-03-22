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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты обещают крымским фермерам дешевую днепровскую воду уже в апреле

канал,крымский,северо-крымский,северокрымский

Днепровскую воду по Северокрымскому каналу начнут подавать в оккупированный Крым в апреле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым Реалии.

"Сейчас идет заполнение магистрального канала в перегородочное сооружение в Красноперекопском районе", - сообщил марионетка Кремля Сергей Аксенов.

По его информации, очистка каналов, ремонт гидротехнических сооружений и тому подобное ведутся "в соответствии с графиком".

"В настоящее время рисков подтопления прилегающих к каналу территорий нет", - уточнил Аксенов.

Он пообещал, что стоимость днепровской воды для крымских фермеров будет ниже средней по сравнению с российскими регионами.

Напомним, во время широкомасштабного вторжения в Украину Россия захватила все гидротехнические сооружения Северокрымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища в Крым. 27 февраля 2022 года российские военные разрушили временную плотину, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.

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Российские власти решили отказаться от использования воды со дна Азовского моря и опреснительных установок для обеспечения Крыма после захвата российской армией гидротехнических сооружений Северокрымского канала в Херсонской области.

17 марта 2022 года сообщалось, что вода из Днепра по Северокрымскому каналу самотеком дошла до села Победного Джанкойского района.

Служба безопасности Украины направила в суд обвинения против российских офицеров Михаила Ясникова и Дмитрия Маркова за подрыв построек Северокрымского канала и другие преступления во время войны России против Украины.

16 декабря 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что Россия ужесточает охрану захваченных объектов водоснабжения оккупированного Крыма на оккупированной части Херсонской области.

По данным Государственной экологической инспекции Украины, Россия нанесла Украине более 15 миллиардов гривен ущерба, запустив подачу днепровской воды по Северокрымскому каналу.

По данным подконтрольного Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 85% россиян считают "снятие водной блокады Крыма" самым важным событием "специальной военной операции" (так власти РФ называют войну против Украины). Ранее российское издание "Проект" заявило, что российские социологические центры – ВЦИОМ и ФОМ – задают респондентам вопросы "с подсказкой" и не публикуют "плохие" ответы. Делают они это по требованию Кремля.

Автор: 

Крым (26363) Аксенов (361) вода (918)


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Топ комментарии
+58
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22.03.2023 17:01
+45
дякуємо тобі наш президенте за шашлички у травні...
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22.03.2023 17:04
+26
А что, насосные станции находятся не в зоне действия Хаймарсов?
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22.03.2023 17:11
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22.03.2023 17:01 Ответить
Сподіваюсь, все, що протече до крисчан - моча. Бо це насправді все, на що ті гниди заслуговують.
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22.03.2023 17:01 Ответить
Топити будуть тих фермерів чи що?Звучить як погроза...
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22.03.2023 17:04 Ответить
дякуємо тобі наш президенте за шашлички у травні...
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22.03.2023 17:04 Ответить
за кілька місяців до шашликів у якійсь своїй програмі був показаний основний напрямок удару з півдня - на кривий ріг через каховку....арестович попереджував
так, хто ж все-таки розмінував чонгар?
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22.03.2023 17:38 Ответить
він головнокомандуючий і президент наш із більшістю і верховній раді, якщо вже за нього мова...
і тут два варіанти: або він так зголовнокомандував, або, якщо не він, то хтось інший з високих щабелів пішов проти президента нашого і дав такий наказ на розмінування..
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23.03.2023 09:26 Ответить
готовятся к возврату Крыма Украине
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22.03.2023 17:06 Ответить
Точно. В квітні - не в апрєлє.
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22.03.2023 17:08 Ответить
Зараз будуть демонстрації вдячних крисчан. Будуть цілувати потрети муйла і верещати про рідну говєнь...
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22.03.2023 17:10 Ответить
Та нехай поливають! Збирати врожай буде Україна!
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22.03.2023 17:29 Ответить
А что, насосные станции находятся не в зоне действия Хаймарсов?
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22.03.2023 17:11 Ответить
Щось мені підказує, що буде в них не вода, а сосало.
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22.03.2023 17:12 Ответить
до Крыма вода дойдёт синхронно с "леопардами".
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22.03.2023 17:12 Ответить
Хрен їм, а не вода. Навіть після деокупації воду в Крим подавати не треба.
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22.03.2023 18:56 Ответить
тоді подавати як раз треба, бо без цього там ще років десять як мінімум прийдеться рятувати грунти від засолення.
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22.03.2023 18:59 Ответить
Треба залишити той Крим у природному спокої. Засолення, так засолення. Бо як ми його знов приведемо до ладу, московія весь час на нього буде зазихати. Більше спрямувати води на Херсонщину, а не на Крим.
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22.03.2023 19:07 Ответить
у природному спокої його занапастили кацапи, поки Крим не відійшов до України. І я хочу їсти наш рис, який будуть вирощувати киримли на своїй землі, а не якійсь індійський чи тайський. Теж саме стосується і городини, винограду... А на Херсонщіну у найближчі роки прийдеться хіба що більше спрямувати засобів і сил для розмінування, а воду вже на розміновані теріторії, бо на наступний рік залишимося без техніки та трактористів.
А про що там будуть мріяти кацапи - то нам буде вже *****, як і те, який ДЗ вони будуть встановлювати на свої Т-55. чи що у них там залишиться.
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22.03.2023 19:21 Ответить
Рису найбільше вирощували саме на Херсонщині. Виноград найкраще росте на кам'янистих землях. А засолення то природний стан Криму, який з усіх боків омивається морем. І не треба там нічого зрощувати. Степовий Крим треба використовувати для відновлюваної енергетики. Наскільки пам'ятаю, при Україні Крим навіть за зрошення не міг себе забезпечити. До нас у Херсонську область приїзжали кримчаки за м'ясом.
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22.03.2023 20:44 Ответить
спробуйте читати після війни ці лекції по сільському господарству для киримли, як їм треба ***** не вирощувати. Будете мати нев'******* успіх.
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22.03.2023 20:52 Ответить
Та пох.ру мені на тих киримли. Ми туди до 2014 їздили, допомогали, а вони нам викидами Кримського Титану сади травили. Херсонщині не вистачає води для зрощення. Якщо бистро проженемо з Херсонщини московитів, то там поля не заміновані залишаться.
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22.03.2023 21:05 Ответить
так і киримли на вас *****, тим більше що іх ***** значно більше за ваш.
А після вашого дивного твердження про приналежність "Кримського Тиану" до киримли, не бачу сенсу для подальшої діскусії.
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22.03.2023 21:17 Ответить
Хіба що кримські фермери переїдуть на Єнісей.
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22.03.2023 17:14 Ответить
А нам підвищать вартість кубу водички, яка й без того дуже дорога та брудна. Поливати можна, пити - ні.
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22.03.2023 17:14 Ответить
Вже
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22.03.2023 17:32 Ответить
...як понесе з України у Синєє море кров ворожу... (с)
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22.03.2023 17:16 Ответить
Готуйте гроші, кримские фермерьі!
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22.03.2023 17:26 Ответить
Ага - вони її у власних сечових міхурах принесуть!!!
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22.03.2023 17:31 Ответить
Можна завдати ракетного удару по каналу до Криму ы все буде збс
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22.03.2023 17:34 Ответить
А что разхреначить северо-Крымский канал за Красноперекопском нашим ЗСУ слабо!! Два -три снаряда и вода из канала . у Красноперекопска, потечёт в море , а не в Керчь!!.... Или опять будем помогать окупантам с поливов Крымских земель и поить население колаборантов вместе с окупантами, как весь 2022 год???.. не понятна мне позиция руководства страны по этому вопросу!!
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22.03.2023 17:37 Ответить
хіба ж непонятно?...адже там наші люди
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22.03.2023 17:41 Ответить
при чем тут это. разрушения будут такими что их отремонтировать можно за неделю. это не решение вопроса.
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22.03.2023 19:07 Ответить
А шо до оккупации воды не было?
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22.03.2023 17:43 Ответить
Тут есть несколько моментов. номинальный перепад высот между верхним и нижним бьефом Каховской ГЭС- 12 метров . Номинальная глубина Северо-крымского канала в его начале - 7 метров. Вода идет самотеком аж за Джанкой - там стоит первая насосная станция. сейчас, они слили очень много воды из Каховки, уровень - сильно упал. Точных данных - не имею, так как , слышал об этом через третьи руки но - говорят , действительно - воды мало. И тут , возникает 2 вопроса. Первый: - А хватит ли того уровня воды, чтобы она самотеком дошла до первой насосной станции? И - второй вопрос. а почему бы нам не ударить по этой станции некоторыми ракетами, ведь мы достаем до Джанкоя. Ну, так, чтобы кацапы порадовались?
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22.03.2023 17:47 Ответить
Это все из одной темы, где замерзшая Европа просит путина передать голодным репы, и ведь на полном серьезе...
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22.03.2023 18:36 Ответить
То це тому у нас такий високий рівень води у цьому році? хоча зима була без снігу и тепла. Не спускають, поки "шановні партнери" канали не підготували.
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22.03.2023 17:47 Ответить
По маківки з головою
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22.03.2023 17:55 Ответить
смоли гарячої вам у пельку
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22.03.2023 18:05 Ответить
Хай їх там усіх затопить тая дніпровська вода.
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22.03.2023 18:15 Ответить
Треба розбомбити усі насосні станції. І досить нити - там наші люди. Наші фермери давно звідти виїхали.
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22.03.2023 18:53 Ответить
Хтось згадає - коли ці ******** казали правду?
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22.03.2023 20:14 Ответить
Воду в Крим московіти можут взяти хіба що з Байкалу, якщо встигнуть.
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22.03.2023 23:38 Ответить
 
 