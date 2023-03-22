Оккупанты обещают крымским фермерам дешевую днепровскую воду уже в апреле

Днепровскую воду по Северокрымскому каналу начнут подавать в оккупированный Крым в апреле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым Реалии.

"Сейчас идет заполнение магистрального канала в перегородочное сооружение в Красноперекопском районе", - сообщил марионетка Кремля Сергей Аксенов.

По его информации, очистка каналов, ремонт гидротехнических сооружений и тому подобное ведутся "в соответствии с графиком".

"В настоящее время рисков подтопления прилегающих к каналу территорий нет", - уточнил Аксенов.

Он пообещал, что стоимость днепровской воды для крымских фермеров будет ниже средней по сравнению с российскими регионами.

Напомним, во время широкомасштабного вторжения в Украину Россия захватила все гидротехнические сооружения Северокрымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища в Крым. 27 февраля 2022 года российские военные разрушили временную плотину, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.

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Российские власти решили отказаться от использования воды со дна Азовского моря и опреснительных установок для обеспечения Крыма после захвата российской армией гидротехнических сооружений Северокрымского канала в Херсонской области.

17 марта 2022 года сообщалось, что вода из Днепра по Северокрымскому каналу самотеком дошла до села Победного Джанкойского района.

Служба безопасности Украины направила в суд обвинения против российских офицеров Михаила Ясникова и Дмитрия Маркова за подрыв построек Северокрымского канала и другие преступления во время войны России против Украины.

16 декабря 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что Россия ужесточает охрану захваченных объектов водоснабжения оккупированного Крыма на оккупированной части Херсонской области.

По данным Государственной экологической инспекции Украины, Россия нанесла Украине более 15 миллиардов гривен ущерба, запустив подачу днепровской воды по Северокрымскому каналу.

По данным подконтрольного Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 85% россиян считают "снятие водной блокады Крыма" самым важным событием "специальной военной операции" (так власти РФ называют войну против Украины). Ранее российское издание "Проект" заявило, что российские социологические центры – ВЦИОМ и ФОМ – задают респондентам вопросы "с подсказкой" и не публикуют "плохие" ответы. Делают они это по требованию Кремля.