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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Окупанти обіцяють кримським фермерам дешеву дніпровську воду вже у квітні

канал,крымский,северо-крымский,северокрымский

Дніпровську воду Північнокримським каналом почнуть подавати в окупований Крим у квітні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим Реалії.

"Зараз йде заповнення магістрального каналу до перегороджувальної споруди у Красноперекопському районі", – повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов.

За його інформацією, очищення каналів, ремонт гідротехнічних споруд тощо ведуться "відповідно до графіка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вкрали води на 15,5 мільярда гривень: з 27 лютого вона безконтрольно надходить з окупованої Херсонщини до Криму

"Наразі ризиків підтоплення територій, що прилягають до каналу, немає", – уточнив Аксьонов.

Він пообіцяв, що вартість дніпровської води для кримських фермерів буде нижчою за середню в порівнянні з російськими регіонами.

Нагадаємо, під час широкомасштабного вторгнення в Україну Росія захопила всі гідротехнічні споруди Північнокримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища у Крим. 27 лютого 2022 року російські військові зруйнували тимчасову греблю, автомобільний міст і головну перегородкову споруду каналу.

Російська влада вирішила відмовитися від використання води з дна Азовського моря та опріснювальних установок для забезпечення Криму після захоплення російською армією гідротехнічних споруд Північнокримського каналу в Херсонській області.

Також читайте: Вода Північнокримським каналом до окупованого Криму "просто так не піде", - Буданов

17 березня 2022 року повідомлялося, що вода з Дніпра Північнокримським каналом самопливом дійшла до села Побєдного Джанкойського району.

Служба безпеки України скерувала до суду обвинувачення проти російських офіцерів Михайла Яснікова та Дмитра Маркова за підрив споруд Північнокримського каналу та інші злочини під час війни Росії проти України.

16 грудня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія посилює охорону захоплених об'єктів водопостачання окупованого Криму на окупованій частині Херсонської області.

За даними Державної екологічної інспекції України, Росія завдала Україні понад 15 мільярдів гривень збитків, запустивши подачу дніпровської води Північнокримським каналом.

За даними підконтрольного Кремлю Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), 85% росіян вважають "зняття водної блокади Криму" найвагомішою подією "спеціальної військової операції" (так влада РФ називає війну проти України). Раніше російське видання "Проект" заявило, що російські соціологічні центри – ВЦВГД та ФОМ – ставлять респондентам питання "з підказкою" та не публікують "погані" відповіді. Роблять вони це на вимогу Кремля.

Автор: 

Крим (14125) Аксьонов Сергій (225) вода (1176)


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Топ коментарі
+58
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22.03.2023 17:01
+45
дякуємо тобі наш президенте за шашлички у травні...
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22.03.2023 17:04
+26
А что, насосные станции находятся не в зоне действия Хаймарсов?
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22.03.2023 17:11
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22.03.2023 17:01 Відповісти
Сподіваюсь, все, що протече до крисчан - моча. Бо це насправді все, на що ті гниди заслуговують.
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22.03.2023 17:01 Відповісти
Топити будуть тих фермерів чи що?Звучить як погроза...
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22.03.2023 17:04 Відповісти
дякуємо тобі наш президенте за шашлички у травні...
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22.03.2023 17:04 Відповісти
за кілька місяців до шашликів у якійсь своїй програмі був показаний основний напрямок удару з півдня - на кривий ріг через каховку....арестович попереджував
так, хто ж все-таки розмінував чонгар?
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22.03.2023 17:38 Відповісти
він головнокомандуючий і президент наш із більшістю і верховній раді, якщо вже за нього мова...
і тут два варіанти: або він так зголовнокомандував, або, якщо не він, то хтось інший з високих щабелів пішов проти президента нашого і дав такий наказ на розмінування..
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23.03.2023 09:26 Відповісти
готовятся к возврату Крыма Украине
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22.03.2023 17:06 Відповісти
Точно. В квітні - не в апрєлє.
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22.03.2023 17:08 Відповісти
Зараз будуть демонстрації вдячних крисчан. Будуть цілувати потрети муйла і верещати про рідну говєнь...
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22.03.2023 17:10 Відповісти
Та нехай поливають! Збирати врожай буде Україна!
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22.03.2023 17:29 Відповісти
А что, насосные станции находятся не в зоне действия Хаймарсов?
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22.03.2023 17:11 Відповісти
Щось мені підказує, що буде в них не вода, а сосало.
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22.03.2023 17:12 Відповісти
до Крыма вода дойдёт синхронно с "леопардами".
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22.03.2023 17:12 Відповісти
Хрен їм, а не вода. Навіть після деокупації воду в Крим подавати не треба.
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22.03.2023 18:56 Відповісти
тоді подавати як раз треба, бо без цього там ще років десять як мінімум прийдеться рятувати грунти від засолення.
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22.03.2023 18:59 Відповісти
Треба залишити той Крим у природному спокої. Засолення, так засолення. Бо як ми його знов приведемо до ладу, московія весь час на нього буде зазихати. Більше спрямувати води на Херсонщину, а не на Крим.
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22.03.2023 19:07 Відповісти
у природному спокої його занапастили кацапи, поки Крим не відійшов до України. І я хочу їсти наш рис, який будуть вирощувати киримли на своїй землі, а не якійсь індійський чи тайський. Теж саме стосується і городини, винограду... А на Херсонщіну у найближчі роки прийдеться хіба що більше спрямувати засобів і сил для розмінування, а воду вже на розміновані теріторії, бо на наступний рік залишимося без техніки та трактористів.
А про що там будуть мріяти кацапи - то нам буде вже *****, як і те, який ДЗ вони будуть встановлювати на свої Т-55. чи що у них там залишиться.
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22.03.2023 19:21 Відповісти
Рису найбільше вирощували саме на Херсонщині. Виноград найкраще росте на кам'янистих землях. А засолення то природний стан Криму, який з усіх боків омивається морем. І не треба там нічого зрощувати. Степовий Крим треба використовувати для відновлюваної енергетики. Наскільки пам'ятаю, при Україні Крим навіть за зрошення не міг себе забезпечити. До нас у Херсонську область приїзжали кримчаки за м'ясом.
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22.03.2023 20:44 Відповісти
спробуйте читати після війни ці лекції по сільському господарству для киримли, як їм треба ***** не вирощувати. Будете мати нев'******* успіх.
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22.03.2023 20:52 Відповісти
Та пох.ру мені на тих киримли. Ми туди до 2014 їздили, допомогали, а вони нам викидами Кримського Титану сади травили. Херсонщині не вистачає води для зрощення. Якщо бистро проженемо з Херсонщини московитів, то там поля не заміновані залишаться.
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22.03.2023 21:05 Відповісти
так і киримли на вас *****, тим більше що іх ***** значно більше за ваш.
А після вашого дивного твердження про приналежність "Кримського Тиану" до киримли, не бачу сенсу для подальшої діскусії.
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22.03.2023 21:17 Відповісти
Хіба що кримські фермери переїдуть на Єнісей.
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22.03.2023 17:14 Відповісти
А нам підвищать вартість кубу водички, яка й без того дуже дорога та брудна. Поливати можна, пити - ні.
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22.03.2023 17:14 Відповісти
Вже
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22.03.2023 17:32 Відповісти
...як понесе з України у Синєє море кров ворожу... (с)
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22.03.2023 17:16 Відповісти
Готуйте гроші, кримские фермерьі!
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22.03.2023 17:26 Відповісти
Ага - вони її у власних сечових міхурах принесуть!!!
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22.03.2023 17:31 Відповісти
Можна завдати ракетного удару по каналу до Криму ы все буде збс
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22.03.2023 17:34 Відповісти
А что разхреначить северо-Крымский канал за Красноперекопском нашим ЗСУ слабо!! Два -три снаряда и вода из канала . у Красноперекопска, потечёт в море , а не в Керчь!!.... Или опять будем помогать окупантам с поливов Крымских земель и поить население колаборантов вместе с окупантами, как весь 2022 год???.. не понятна мне позиция руководства страны по этому вопросу!!
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22.03.2023 17:37 Відповісти
хіба ж непонятно?...адже там наші люди
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22.03.2023 17:41 Відповісти
при чем тут это. разрушения будут такими что их отремонтировать можно за неделю. это не решение вопроса.
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22.03.2023 19:07 Відповісти
А шо до оккупации воды не было?
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22.03.2023 17:43 Відповісти
Тут есть несколько моментов. номинальный перепад высот между верхним и нижним бьефом Каховской ГЭС- 12 метров . Номинальная глубина Северо-крымского канала в его начале - 7 метров. Вода идет самотеком аж за Джанкой - там стоит первая насосная станция. сейчас, они слили очень много воды из Каховки, уровень - сильно упал. Точных данных - не имею, так как , слышал об этом через третьи руки но - говорят , действительно - воды мало. И тут , возникает 2 вопроса. Первый: - А хватит ли того уровня воды, чтобы она самотеком дошла до первой насосной станции? И - второй вопрос. а почему бы нам не ударить по этой станции некоторыми ракетами, ведь мы достаем до Джанкоя. Ну, так, чтобы кацапы порадовались?
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22.03.2023 17:47 Відповісти
Это все из одной темы, где замерзшая Европа просит путина передать голодным репы, и ведь на полном серьезе...
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22.03.2023 18:36 Відповісти
То це тому у нас такий високий рівень води у цьому році? хоча зима була без снігу и тепла. Не спускають, поки "шановні партнери" канали не підготували.
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22.03.2023 17:47 Відповісти
По маківки з головою
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22.03.2023 17:55 Відповісти
смоли гарячої вам у пельку
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22.03.2023 18:05 Відповісти
Хай їх там усіх затопить тая дніпровська вода.
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22.03.2023 18:15 Відповісти
Треба розбомбити усі насосні станції. І досить нити - там наші люди. Наші фермери давно звідти виїхали.
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22.03.2023 18:53 Відповісти
Хтось згадає - коли ці ******** казали правду?
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22.03.2023 20:14 Відповісти
Воду в Крим московіти можут взяти хіба що з Байкалу, якщо встигнуть.
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22.03.2023 23:38 Відповісти
 
 