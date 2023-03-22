Окупанти обіцяють кримським фермерам дешеву дніпровську воду вже у квітні

Дніпровську воду Північнокримським каналом почнуть подавати в окупований Крим у квітні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим Реалії.

"Зараз йде заповнення магістрального каналу до перегороджувальної споруди у Красноперекопському районі", – повідомив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов.

За його інформацією, очищення каналів, ремонт гідротехнічних споруд тощо ведуться "відповідно до графіка".

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"Наразі ризиків підтоплення територій, що прилягають до каналу, немає", – уточнив Аксьонов.

Він пообіцяв, що вартість дніпровської води для кримських фермерів буде нижчою за середню в порівнянні з російськими регіонами.

Нагадаємо, під час широкомасштабного вторгнення в Україну Росія захопила всі гідротехнічні споруди Північнокримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища у Крим. 27 лютого 2022 року російські військові зруйнували тимчасову греблю, автомобільний міст і головну перегородкову споруду каналу.

Російська влада вирішила відмовитися від використання води з дна Азовського моря та опріснювальних установок для забезпечення Криму після захоплення російською армією гідротехнічних споруд Північнокримського каналу в Херсонській області.

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17 березня 2022 року повідомлялося, що вода з Дніпра Північнокримським каналом самопливом дійшла до села Побєдного Джанкойського району.

Служба безпеки України скерувала до суду обвинувачення проти російських офіцерів Михайла Яснікова та Дмитра Маркова за підрив споруд Північнокримського каналу та інші злочини під час війни Росії проти України.

16 грудня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія посилює охорону захоплених об'єктів водопостачання окупованого Криму на окупованій частині Херсонської області.

За даними Державної екологічної інспекції України, Росія завдала Україні понад 15 мільярдів гривень збитків, запустивши подачу дніпровської води Північнокримським каналом.

За даними підконтрольного Кремлю Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), 85% росіян вважають "зняття водної блокади Криму" найвагомішою подією "спеціальної військової операції" (так влада РФ називає війну проти України). Раніше російське видання "Проект" заявило, що російські соціологічні центри – ВЦВГД та ФОМ – ставлять респондентам питання "з підказкою" та не публікують "погані" відповіді. Роблять вони це на вимогу Кремля.