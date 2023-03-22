НАТО должно готовиться к длительному противостоянию в Украине, - премьер Эстонии Каллас

Страны НАТО должны готовиться к продолжительной войне России против Украины. Учитывая это, государствам-членам следует увеличить расходы на оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

"Россия подготовилась к длительной конфронтации, и мы тоже должны", – написала она.

В частности, Каллас призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону более чем на 2% от ВВП.

"Эстония значительно увеличила свой оборонный бюджет, к 2024 году он достигнет 3% ВВП. 2% ВВП на расходы на оборону должны быть минимальными, а не потолками", - добавила она.

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