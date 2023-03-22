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Новости Агрессия России против Украины Война
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НАТО должно готовиться к длительному противостоянию в Украине, - премьер Эстонии Каллас

каллас

Страны НАТО должны готовиться к продолжительной войне России против Украины. Учитывая это, государствам-членам следует увеличить расходы на оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

"Россия подготовилась к длительной конфронтации, и мы тоже должны", – написала она.

В частности, Каллас призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону более чем на 2% от ВВП.

"Эстония значительно увеличила свой оборонный бюджет, к 2024 году он достигнет 3% ВВП. 2% ВВП на расходы на оборону должны быть минимальными, а не потолками", - добавила она.

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Автор: 

НАТО (9948) Эстония (1410) Каллас Кая (184)


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"НАТО має готуватися до тривалого протистояння в Україні" - прямо баба Ванга. Оце геніальність в передбаченні . Все НАТО таке мудре ?
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22.03.2023 18:42 Ответить
Ну если верить нашему "гениальному" главе ГУР, то война уже должна была завершиться к концу 2022 года.

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22.03.2023 18:47 Ответить
Він або пожартував, або забув про оманськи домовленності.
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22.03.2023 19:28 Ответить
А у нас все позитивные говорящие рты рассказывают про купание в Черном море в Крыму. И в упор не видно подготовки страны к длительной войне. Разве что в шутовское наступление квартал уже пошёл.
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22.03.2023 18:43 Ответить
ЗСУ мислять реально, тобто так само, як і Кая Каллас.
Ніхто не сподівається на легку прогулянку.
США будуть із нами стільки, скільки буде треба, щоб Московія затихла.
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22.03.2023 23:30 Ответить
То може НАТО, нарешті, теж трохи в Україні повоює? Може тоді і війна швидше закінчиться?
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22.03.2023 23:47 Ответить
 
 