НАТО має готуватися до тривалого протистояння в Україні, - прем’єрка Естонії Каллас
Країни НАТО повинні готуватися до тривалої війни Росії проти України. З огляду на це державам-членам слід збільшити витрати на оборону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас.
"Росія підготувалася до тривалої конфронтації, і ми теж повинні", - написала вона.
Так, Каллас закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону на понад 2% від ВВП.
"Естонія значно збільшила свій оборонний бюджет, до 2024 року він досягне 3% ВВП. 2% ВВП на витрати на оборону мають бути мінімальною, а не стелею", - додала вона.
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США будуть із нами стільки, скільки буде треба, щоб Московія затихла.