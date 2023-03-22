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НАТО має готуватися до тривалого протистояння в Україні, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас

Країни НАТО повинні готуватися до тривалої війни Росії проти України. З огляду на це державам-членам слід збільшити витрати на оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас.

"Росія підготувалася до тривалої конфронтації, і ми теж повинні", - написала вона.

Так, Каллас закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону на понад 2% від ВВП.

"Естонія значно збільшила свій оборонний бюджет, до 2024 року він досягне 3% ВВП. 2% ВВП на витрати на оборону мають бути мінімальною, а не стелею", - додала вона.

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Автор: 

НАТО (6408) Естонія (1595) Каллас Кая (250)


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"НАТО має готуватися до тривалого протистояння в Україні" - прямо баба Ванга. Оце геніальність в передбаченні . Все НАТО таке мудре ?
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22.03.2023 18:42 Відповісти
Ну если верить нашему "гениальному" главе ГУР, то война уже должна была завершиться к концу 2022 года.

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22.03.2023 18:47 Відповісти
Він або пожартував, або забув про оманськи домовленності.
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22.03.2023 19:28 Відповісти
А у нас все позитивные говорящие рты рассказывают про купание в Черном море в Крыму. И в упор не видно подготовки страны к длительной войне. Разве что в шутовское наступление квартал уже пошёл.
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22.03.2023 18:43 Відповісти
ЗСУ мислять реально, тобто так само, як і Кая Каллас.
Ніхто не сподівається на легку прогулянку.
США будуть із нами стільки, скільки буде треба, щоб Московія затихла.
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22.03.2023 23:30 Відповісти
То може НАТО, нарешті, теж трохи в Україні повоює? Може тоді і війна швидше закінчиться?
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22.03.2023 23:47 Відповісти
 
 