Парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО

Депутаты риксдага (парламента Швеции) в среду проголосовали за вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Голоса "за" отдали 269 парламентариев, "против" высказались 37, 43 депутата не голосовали.

Правительство страны получило от риксдага "зеленый свет" на присоединение Швеции к НАТО, когда все страны-члены Альянса ратифицируют заявку Швеции.

В то же время ситуация с присоединением Швеции к НАТО осложнена позицией Турции, которая продолжает препятствовать этому шагу Стокгольма, обосновывая свою позицию тем, что Швеция не принимает необходимые меры по группировкам, признанным в Турции незаконными.

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