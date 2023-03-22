Парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО
Депутаты риксдага (парламента Швеции) в среду проголосовали за вступление страны в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Голоса "за" отдали 269 парламентариев, "против" высказались 37, 43 депутата не голосовали.
Правительство страны получило от риксдага "зеленый свет" на присоединение Швеции к НАТО, когда все страны-члены Альянса ратифицируют заявку Швеции.
В то же время ситуация с присоединением Швеции к НАТО осложнена позицией Турции, которая продолжает препятствовать этому шагу Стокгольма, обосновывая свою позицию тем, что Швеция не принимает необходимые меры по группировкам, признанным в Турции незаконными.
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