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Парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО

нато,швеція

Депутаты риксдага (парламента Швеции) в среду проголосовали за вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Голоса "за" отдали 269 парламентариев, "против" высказались 37, 43 депутата не голосовали.

Правительство страны получило от риксдага "зеленый свет" на присоединение Швеции к НАТО, когда все страны-члены Альянса ратифицируют заявку Швеции.

В то же время ситуация с присоединением Швеции к НАТО осложнена позицией Турции, которая продолжает препятствовать этому шагу Стокгольма, обосновывая свою позицию тем, что Швеция не принимает необходимые меры по группировкам, признанным в Турции незаконными.

Читайте также: Турция идет к ратификации вступления Финляндии в НАТО, - Bloomberg

Автор: 

членство в НАТО (1506) Швеция (998)


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Ще один цвях в кришку труни кацапії.
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22.03.2023 18:47 Ответить
Дуже добре що більшість за вступ, але хто ж це може бути проти ??? Мабуть там теж кацапська погань вже нагадила...
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22.03.2023 18:48 Ответить
Тепер треба вклонитися туреччині та угорщині
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22.03.2023 18:51 Ответить
зачем им вклонятися туреччині та угорщині...?
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22.03.2023 18:57 Ответить
Так это путлер отодвинул границы РФ или приблизи границы НАТО ?
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22.03.2023 18:57 Ответить
Розумію, що це лише процедура, але дуже дивна. Коли ти спочатку подаєш заявку на вступ, а потім голосуєш всередині, чи дійсно ти туди хочеш
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22.03.2023 19:07 Ответить
Эрдоган же говорит что пока Швеция не выдаст тех кого он считает террористами ратификации в Турции не будет.
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22.03.2023 20:01 Ответить
 
 