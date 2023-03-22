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Парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО

нато,швеція

Депутати риксдагу (парламенту Швеції) в середу проголосували за вступ країни до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голоси "за" віддали 269 парламентаріїв, "проти" висловилися 37, 43 депутати не голосували.

Уряд країни отримав від риксдагу "зелене світло" на приєднання Швеції до НАТО, коли всі країни-члени альянсу ратифікують заявку Швеції.

Водночас ситуація з приєднанням Швеції до НАТО ускладнена позицією Туреччини, яка продовжує чинити перешкоди цьому кроку Стокгольма, обґрунтовуючи свою позицію тим, що Швеція не вживає необхідних заходів щодо угруповань, які в Туреччині визнано незаконними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції, - заява Ердогана

Автор: 

членство в НАТО (1714) Швеція (950)


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Ще один цвях в кришку труни кацапії.
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22.03.2023 18:47 Відповісти
Дуже добре що більшість за вступ, але хто ж це може бути проти ??? Мабуть там теж кацапська погань вже нагадила...
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22.03.2023 18:48 Відповісти
Тепер треба вклонитися туреччині та угорщині
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22.03.2023 18:51 Відповісти
зачем им вклонятися туреччині та угорщині...?
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22.03.2023 18:57 Відповісти
Так это путлер отодвинул границы РФ или приблизи границы НАТО ?
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22.03.2023 18:57 Відповісти
Розумію, що це лише процедура, але дуже дивна. Коли ти спочатку подаєш заявку на вступ, а потім голосуєш всередині, чи дійсно ти туди хочеш
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22.03.2023 19:07 Відповісти
Эрдоган же говорит что пока Швеция не выдаст тех кого он считает террористами ратификации в Турции не будет.
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22.03.2023 20:01 Відповісти
 
 