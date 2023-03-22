Парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО
Депутати риксдагу (парламенту Швеції) в середу проголосували за вступ країни до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Голоси "за" віддали 269 парламентаріїв, "проти" висловилися 37, 43 депутати не голосували.
Уряд країни отримав від риксдагу "зелене світло" на приєднання Швеції до НАТО, коли всі країни-члени альянсу ратифікують заявку Швеції.
Водночас ситуація з приєднанням Швеції до НАТО ускладнена позицією Туреччини, яка продовжує чинити перешкоди цьому кроку Стокгольма, обґрунтовуючи свою позицію тим, що Швеція не вживає необхідних заходів щодо угруповань, які в Туреччині визнано незаконними.
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