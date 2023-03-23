Любая попытка ареста Путина будет оглашением войны России, - Медведев. ВИДЕО
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация, предусматривающая арест российского президента по решению МУС, будет означать объявление войны Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Вот представим себе - понятно, что эта ситуация, которая не реализуется никогда, но, тем не менее, представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявления войны Русской Федерации!И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и др. Он понимает, что это "казус белли", что это объявление войны? Он учился плохо?" – отметил он.
Медведев назвал МУС "каким-то правовым ничтожеством, которое ничего существенного не сделала с момента своего создания".
По словам Медведева, за время своей работы МУС "ничем серьезным не отметился": "За всю историю они привлекли около 30 персон, (...) это какие-то третьестепенные повстанцы в каких-то, как правило, небольших странах".
"Но есть последствия, и они заключаются в том, что такого рода решения создают колоссальный негативный потенциал. А у нас и так очень плохие отношения с западным миром, хуже вообще наверняка за всю историю не было", - резюмировал Медведев.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой - уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
Ранее Медведев также угрожал ракетным ударом по зданию МУС в Гааге.
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І шо?
ой вэй, какия мы грозныЯ... смотри, не обосрись от натуги, пупсик.))
(Но ось простих солдат наголошую показово страчувати не можна і взагалі ніяких доказів що їх страчують бути не повинно. Чому *ідера треба страчувати та ще й показово? Бо він накачує росіян агресією.)
Тому перед арештому pooteena cпочатку пропоную цього лоха медведя на камеру випотрошити і повісити на його ж кишках, бажано в процесі ще й каструвати, і все це під хімією щоб його не вирубало. Тобто страту зробити максимально театральною щоб на місце ЖИРІКА більше ніхто не пішов.
Можна звичайно обійтись плутонієм, тобто як рф зробила з Литвиненком, щоб смерть була в агонії. Але це не дуже ідея, бо рф використає її в своєму виправданні коли буде реалізувати плани по ліквідації суддів Гааги, політичних лідерів ЄС, США, України і т.п., а ці події вже майже тут.
Так ось спочатку шоу-страта, а тоді вже можна арештовувати і нічого не боятись. Так як не буде попущів які накачають населення парашії агресією та ідеями що на арешт кремль може якось агресивно відповісти.
Подлый, маленький, https://www.anepedia.org/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и гадкий
Шизофреник и https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 садист ,
https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 В прошлом https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85 бывший КГБист.
Лезет лапой https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 в https://www.anepedia.org/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 Я люблю играть в "войнушку".
https://www.anepedia.org/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а https://www.anepedia.org/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9 люди .
Отгадали? Жмите класс!
Это Вова - пид:::рас.
І ще, медведпут, ваші ординосці стріляють по військам нато, ви ж самі кажете що нато воює проти росії. Тож нато теж цілком законно може воювати проти вас.
для арешту х&йла,
якщо якась країна засцить
и Шо..тогда.. (казусСиели) - получается.?.
и ху...здравствует новый царь! там и очередь уже давно стоит "в цари" ого-го... "это Россия, детка"...
Тупа, тупа на ту кнопку
аж посиніла ******.
то не кнопка
а то пробка
і тд і тп