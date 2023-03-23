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Новости Война
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Любая попытка ареста Путина будет оглашением войны России, - Медведев. ВИДЕО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация, предусматривающая арест российского президента по решению МУС, будет означать объявление войны Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Вот представим себе - понятно, что эта ситуация, которая не реализуется никогда, но, тем не менее, представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявления войны Русской Федерации!И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и др. Он понимает, что это "казус белли", что это объявление войны? Он учился плохо?" – отметил он.

Медведев назвал МУС "каким-то правовым ничтожеством, которое ничего существенного не сделала с момента своего создания".

По словам Медведева, за время своей работы МУС "ничем серьезным не отметился": "За всю историю они привлекли около 30 персон, (...) это какие-то третьестепенные повстанцы в каких-то, как правило, небольших странах".

"Но есть последствия, и они заключаются в том, что такого рода решения создают колоссальный негативный потенциал. А у нас и так очень плохие отношения с западным миром, хуже вообще наверняка за всю историю не было", - резюмировал Медведев.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой - уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

Ранее Медведев также угрожал ракетным ударом по зданию МУС в Гааге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Си Цзиньпина в Москву не изменил желания Путина убивать украинцев, - Белый дом

арест (10454) Медведев Дмитрий (4101) путин владимир (31214) россия (95372)


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Топ комментарии
+78
И зачем его из алкогольной нирваны выдёргивают, что бы люди посмеялись?
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23.03.2023 11:39
+54
Это написало чучело, которое бздит Украине войну объявить
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23.03.2023 11:41
+49
Значит хорошенько новость про арест старого педофила задела,раз уже неделю боевая алкашка про это на всех платформах строчит угрозы
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23.03.2023 11:43
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Якщо х.ла зарештують, цей вишкребок перший побіжить на його місце
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23.03.2023 13:59 Ответить
"казусабелі" не буде бо ***** нікуди не полетить. дімончик - алкаш їб@ний, рожа вже напухла
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23.03.2023 14:02 Ответить
Та, годі вже, наливай.
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23.03.2023 14:06 Ответить
Я ненавижу всем нутром эту кацапскую мразь... Пока я жив сколько и буду помнить эту мразь, в этой жизни это факт....
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23.03.2023 14:14 Ответить
Дімон, а Бахмут вже взяли? Як полетять ракети на Німеччину, коли ще попереду Бахмут і ось-ось контрнаступ? А чому не політіли на суд? А тому, що ракети ніколи не полетять, якщо хтось з'їіхавший з глузду їх запистутть, то їх НАТО зіб'є, але те, що зразу полетить на Засрашку, досягне мети. Доволі бухати Діма, ЄС, НАТО, США і Україна точно виконають рішення кримінального мвіжнародного суду і нічого не вийде в залякуванні, ми і вони давно вас не бояться. Виходить, що якщо в мене є рогатка, то я можу безнаказанно бикувати і робити все, що заманенться?
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23.03.2023 14:15 Ответить
Московія оголосить війну НАТО?
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23.03.2023 14:16 Ответить
Оголосить "СВО"
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23.03.2023 21:06 Ответить
А тебе, алік, ніхто й не питає...
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23.03.2023 14:25 Ответить
Канцлер Болт на тебе клав димон,),також як і на твої ракЄти,,),,
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23.03.2023 14:29 Ответить
А пускай рескнет приедет...Я понимаю что засцит,но оно же игрок,давай володья,чем черт не шутит?
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23.03.2023 14:30 Ответить
кацапи такі смішні
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23.03.2023 14:36 Ответить
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23.03.2023 15:41 Ответить
Та ти шо...!!!
І шо?
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23.03.2023 14:40 Ответить
Dimon-gandon, PNX !!!
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23.03.2023 15:01 Ответить
Если его арестуют, то это будет именно то, что должны были сделать русские "элиты", но не решились. Кто-то придет вместо него, и будет у них великое ликование
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23.03.2023 15:02 Ответить
Может и будут ракеты, но в качестве салюта. Будут праздновать то, что избавились от нерукопожатного ))
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23.03.2023 17:27 Ответить
Алкаш , после пьянки протрезвел и посыпались "перлы" , иди похмелись и непорть воздух.
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23.03.2023 15:07 Ответить
Не, ну подивіться на цього ******* алкашню, "війну вони оголосять", так а зараз, що не війна ? Маразм
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23.03.2023 15:18 Ответить
.

ой вэй, какия мы грозныЯ... смотри, не обосрись от натуги, пупсик.))

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23.03.2023 15:40 Ответить
єслв всё палетіт так і путєн арістований загине, дімон нє падумал...
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23.03.2023 16:11 Ответить
Дімон, бухай!
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23.03.2023 16:21 Ответить
Поясніть цьому барану ,що путін для цивілізованого світу злочинець.
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23.03.2023 16:32 Ответить
проблевался и снова нарыгал --- медведев , рюцький мир
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23.03.2023 17:31 Ответить
Не помешало бы и этого пинчера посадить в клетку до скону! А предварительно, при задержании, несколько раз этой жирной мордой об стол ударить... Димон, скоро все изменится!!! Готовся!!!
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23.03.2023 17:41 Ответить
Таких лідерів треба показово страчувати в стилі каддафі (якого трахнули палкою до смерті). Нехай це зроблять якісь міжнародні "Борці із ядерним тероризмом", чи "Противники апокаліпсиса", бо саме до ядерки заохочує росіян цей поки що не зарізаний кастрат.

(Но ось простих солдат наголошую показово страчувати не можна і взагалі ніяких доказів що їх страчують бути не повинно. Чому *ідера треба страчувати та ще й показово? Бо він накачує росіян агресією.)

Тому перед арештому pooteena cпочатку пропоную цього лоха медведя на камеру випотрошити і повісити на його ж кишках, бажано в процесі ще й каструвати, і все це під хімією щоб його не вирубало. Тобто страту зробити максимально театральною щоб на місце ЖИРІКА більше ніхто не пішов.

Можна звичайно обійтись плутонієм, тобто як рф зробила з Литвиненком, щоб смерть була в агонії. Але це не дуже ідея, бо рф використає її в своєму виправданні коли буде реалізувати плани по ліквідації суддів Гааги, політичних лідерів ЄС, США, України і т.п., а ці події вже майже тут.

Так ось спочатку шоу-страта, а тоді вже можна арештовувати і нічого не боятись. Так як не буде попущів які накачають населення парашії агресією та ідеями що на арешт кремль може якось агресивно відповісти.
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23.03.2023 17:42 Ответить
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23.03.2023 17:52 Ответить
Если Пуйло это новый Сталин, точнее Сралин, то Медведев - Бухарин!
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24.03.2023 00:26 Ответить
да жулики вы
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23.03.2023 18:29 Ответить
Загадка:

Подлый, маленький, https://www.anepedia.org/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и гадкий
Шизофреник и https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 садист ,
https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 В прошлом https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85 бывший КГБист.
Лезет лапой https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 в https://www.anepedia.org/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 Я люблю играть в "войнушку".
https://www.anepedia.org/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а https://www.anepedia.org/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9 люди .
Отгадали? Жмите класс!

Это Вова - пид:::рас.
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23.03.2023 18:59 Ответить
Какое оно потешное ))))
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23.03.2023 19:10 Ответить
Правильно медведпут, тому хла потрібно завалити, тт фізично знищити і ви всі присядете. Хай Україна пообіцяє 1 млрд дол за голову гнома. 100% знайдеться відчайдух. Простіше викинути 1 млрд дол за раз ніж витрачати десятки на зброю і відновлення країни.
І ще, медведпут, ваші ординосці стріляють по військам нато, ви ж самі кажете що нато воює проти росії. Тож нато теж цілком законно може воювати проти вас.
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23.03.2023 19:19 Ответить
Чи ти, тварюко завжди п"яна, завжди молода розумієшь, що тобі скоро у хвіртку скоро прилетить? Чи ти ще не розумієшь, що тобі часу майже не залишилось? Вийди з запоя вован. За тобою вже йдуть!
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23.03.2023 19:26 Ответить
хай кримінальний суд візьме на роботу за сумісництвом укр спецназ,
для арешту х&йла,
якщо якась країна засцить
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23.03.2023 19:26 Ответить
Карликовый *******
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23.03.2023 19:27 Ответить
Вже оголосили. Опохмелись, нікчемний
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23.03.2023 19:34 Ответить
расскажите уже кто нибудь медведю что т-54 не летают
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23.03.2023 20:05 Ответить
Никто никого арестовывать не будет, делать вам нечего сидите опилки пилите.
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23.03.2023 20:20 Ответить
Дима, а как же ракеты полетят, если там ***** будет, тогда ж ему ****** присниться, или ты уже против владимвладимыча?
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23.03.2023 20:28 Ответить
Алкаш явно обиделся, что про него забыли.
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23.03.2023 20:47 Ответить
Цікаво, у медвєдєва один голос на двох з путіним? Дуже схожі голоси.
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23.03.2023 21:09 Ответить
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23.03.2023 21:17 Ответить
А кто отдавать приказ будет? Топаз? )))))
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23.03.2023 21:26 Ответить
Лол
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24.03.2023 02:22 Ответить
Он по моему сдох или сел)
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24.03.2023 02:23 Ответить
..значит арествать и доставить в Гаагский МУС
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23.03.2023 21:45 Ответить
Димон разбушевался. Такой грозный, ножкой топает, кричит, щечки красные
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23.03.2023 22:02 Ответить
два урода-соловей и этот *****....всё соревнуются в запугивании.да только их никто кроме их кацапов не боится.
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23.03.2023 22:02 Ответить
Мне вот Интерестно' а если его СИарестует в Китае..
и Шо..тогда.. (казусСиели) - получается.?.
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23.03.2023 22:33 Ответить
***** СЯДЬ НА РАКЕТУ !)
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23.03.2023 22:42 Ответить
никто никому ничего объявлять не будет. царь помер? - да и ху... здравствует новый царь! там и очередь уже давно стоит "в цари" ого-го... "это Россия, детка"...
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23.03.2023 22:49 Ответить
дегенераторалисимус
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23.03.2023 23:12 Ответить
Ваши средства полетят разве что в известный чемодан в тройном объёме от обычной нормы. 💩💩💩💼
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24.03.2023 04:18 Ответить
***** бояри та готуй табакерку...
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24.03.2023 04:21 Ответить
Медведімка хоче на кнопку натиснуть?
Тупа, тупа на ту кнопку
аж посиніла ******.
то не кнопка
а то пробка
і тд і тп
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24.03.2023 04:27 Ответить
А колись їх (кацапов) погрози діяли....
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24.03.2023 04:52 Ответить
я вибачаюсь, але він каже що якщо Путіна арештують у Німеччині, то Россія почне іх бомбити разом із Путіним?
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24.03.2023 05:10 Ответить
Им пофиг.Немцы арестуют двойника.Того не жалко.
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24.03.2023 08:05 Ответить
Отрофірований Медведєв від спиртного даже жонка покинула,то що можна думати про таких йо...х висказованій.
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24.03.2023 06:24 Ответить
опять медведя мухаморами кормили... сначала арест *****,потом и остальных тварей с болот мацковии
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24.03.2023 07:09 Ответить
Надо немедленно исключить брагу из алкогольго рациона. Бо бодун не прекращается.
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24.03.2023 07:59 Ответить
Дмедмідів - якщо мого кореша на шконку заплавторите, то я не тіко під "Комбінацію" діско ковилятиму. Я під Кадишеву нижній брейк-данс зачурпелю!
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24.03.2023 08:13 Ответить
Димон, срочно на опохмелку и спать, потом под капельницу.
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24.03.2023 08:15 Ответить
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