Любая попытка ареста Путина будет оглашением войны России, - Медведев. ВИДЕО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация, предусматривающая арест российского президента по решению МУС, будет означать объявление войны Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Вот представим себе - понятно, что эта ситуация, которая не реализуется никогда, но, тем не менее, представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявления войны Русской Федерации!И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и др. Он понимает, что это "казус белли", что это объявление войны? Он учился плохо?" – отметил он.

Медведев назвал МУС "каким-то правовым ничтожеством, которое ничего существенного не сделала с момента своего создания".

По словам Медведева, за время своей работы МУС "ничем серьезным не отметился": "За всю историю они привлекли около 30 персон, (...) это какие-то третьестепенные повстанцы в каких-то, как правило, небольших странах".

"Но есть последствия, и они заключаются в том, что такого рода решения создают колоссальный негативный потенциал. А у нас и так очень плохие отношения с западным миром, хуже вообще наверняка за всю историю не было", - резюмировал Медведев.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой - уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

Ранее Медведев также угрожал ракетным ударом по зданию МУС в Гааге.

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