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Новости Помощь Украине
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Парламент Швеции одобрил передачу танков Leopard 2

швеція

Шведский Риксдаг - парламент - в четверг одобрил предложение правительства страны о передаче Украине нового пакета военной помощи, в котором предусмотрены самоходные артиллерийские установки Archer и танки Leopard 2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно принятому парламентом решению, правительство Швеции может передать Украине военное оборудование и боеприпасы на общую сумму 6,2 миллиарда крон (554 миллиона евро). Конкретно речь идет о танках Leopard 2, САУ Archer и легком противотанковом оружии Robot 57.

"Правительство обосновывает свое предложение тем, что предоставление военного оборудования Украине отвечает интересам Швеции", - отметили в парламенте.

Кроме того, правительству Швеции разрешили принять решение о продаже 14 артиллерийских установок типа Archer Великобритании, которая ранее передала Украине свои AS90.

Для финансирования этого предложения ассигнования на Вооруженные силы Швеции в течение 2023 года будут увеличены на 730 миллионов шведских крон, а на период до 2028-го, по оценкам правительства страны, расходы должны быть увеличены на 6,1 миллиарда крон.

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Украина (44914) Швеция (998) помощь и поддержка (865) Leopard (114)


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Шведам респект за підтримку України...
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23.03.2023 20:10 Ответить
Арчер це імбо арта ...А ще Стрв низька пт могла б себе показати
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23.03.2023 21:12 Ответить
Дякуємо !
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23.03.2023 22:15 Ответить
Tusen tack
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23.03.2023 22:25 Ответить
Помнят Ивана Степановича!
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23.03.2023 23:01 Ответить
 
 